НАТО координуватиме роботу в рамках формату "Рамштайн", - Столтенберг

НАТО буде більш залучена до координації зусиль в рамках Контактної групи оборони України в форматі "Рамштайн". Це потрібно, щоб підвищити ефективність спільних зусиль у постачанні допомоги Україні.

Про це сьогодні перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, це потрібно для підвищення ефективності спільних зусиль у постачанні зброї та військового обладнання, які Україна потребує на полі бою.

"НАТО є частиною Контактної групи, яка здійснила дуже важливу роботу з доставці такої допомоги, тож союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень допомоги для України, яка великою мірою була організована Константною групою з оборони України в форматі "Рамштайн", - зазначив він.

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За словами генсека, НАТО могли координувати цю роботу із вже існуючими структурами, оскільки за це відповідають ті самі люди.

"Ми маємо генерала Каволі, який є американським командувачем, але водночас він є командувачем НАТО, тож, безумовно, це буде координуватися", - додав Столтенберг.

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