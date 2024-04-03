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Новини
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Кандидатуру Рютте на посаді генсека НАТО підтримують 28 країни, - NOS

марк,рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку ще кількох країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.

Про це з посиланням на джерела повідомляє нідерландська суспільна телерадіокомпанія NOS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, останніми днями кандидатуру Рютте підтримали ще три країни. І тепер він має підтримку 28 з 32 країн-членів Альянсу.

Та цього мало: підтримка кандидата має бути одноголосною, тож Рютте має отримати її ще від чотирьох країн-членів НАТО.

Читайте: НАТО координуватиме роботу в рамках формату "Рамштайн", - Столтенберг

У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту буде багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.

Хто проти кандидатури Рютте?

У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Словаччину названо четвертою країною, що викликає сумніви.

Джерела в НАТО повідомляють, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє трактування керівництва НАТО.

Також читайте: Естонія не проти кандидатури Рютте на пост генсека НАТО

Обструкціоністи Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.

Які ще є претенденти на посаду генсека НАТО?

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що має намір залишити свою посаду. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні.

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До осені 2023 року явних претендентів на посаду генерального секретаря НАТО не було. Однак наприкінці жовтня минулого року прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також про таке бажання заявляли прем’єрка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш і президент Румунії Клаус Йоханніс. Та саме Рютте вважають лідером серед усіх претендентів на посаду.

Автор: 

НАТО (6395) Рютте Марк (372)


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Топ коментарі
+2
Для України Рютте найдостойніший кандидат. Він завжди підтримуе Україну
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03.04.2024 15:34
+2
Пісею. Конячою.
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03.04.2024 15:35
+2
Рютте 24 февраля 2022 года призвал

ко введению личных санкций против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путина и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 правительства РФ
в связи с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения России на Украину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-17 [
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03.04.2024 15:38
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Знов Орбану по губам
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03.04.2024 15:33 Відповісти
Пісею. Конячою.
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03.04.2024 15:35 Відповісти
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03.04.2024 16:06 Відповісти
Для України Рютте найдостойніший кандидат. Він завжди підтримуе Україну
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03.04.2024 15:34 Відповісти
Так, тільки трішечки НЕ так.

Буди інші кандидати!
Це і премьерки Естонії. До цего обговорювали Боріса Джонсона. Потім міністра міжнародних справ Німеччини.

Це було коли Столтенберг мав ідти у відставку. І він дуже хотів підти.

Але він залишився не « через війну в Україні». А тому що його про це просив Байдан - побудемо ще разом до моїх виборів…

Усі ці кандидати що були вони були настроені кардинально (!) проти параші. Це і налякало сторонників « путін ферштейн».

І тут вспливла кандидатура Рюте.
« Нейтральна кандидатура», яка влаштовала усіх…
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03.04.2024 16:02 Відповісти
Я симпазитую Рютте давно. Ще з тих пір, коли зусиллями кацапських шісток в Нідерландах був організований референдум проти асоціації України з ЕС. Я точно не знаю, що вплинуло на Рютте, чи-то Порошенко, якого називали за напор бульдозером, чи збиття малазійського авіалайнера з нідерландськими пасажирами на борту, але, наскільки я памятаю, референдум з мінімальною перевагою виграли противники асоціації України. Але Рютте так повернув, що заперечення не помішали отримати Україні асоціативне членство в ЕС.
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03.04.2024 16:21 Відповісти
Рютте 24 февраля 2022 года призвал

ко введению личных санкций против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путина и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 правительства РФ
в связи с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения России на Украину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-17 [
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03.04.2024 15:38 Відповісти
Не тільки Рютте, а і всі українці назвали владу в кацапії членами, а фюрера - ******.
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03.04.2024 16:23 Відповісти
Не всі. Зє дуже довго не міг назвати рашистів ворогами. І все рвавася заглянути у мутне око гебіста
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03.04.2024 16:28 Відповісти
А після Омана блазень все поривасся заглянути ***** в сраку і вилизати її після випорожнення.
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03.04.2024 16:36 Відповісти
Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

ось вся суть, грьобаного лєвацтва.
військовим оборонним альянслм командує, хто завгодно, окрім військових!
а на керівних посадах, по квоті: гомосексуаліст, жінка, темношкірий і обов'язково пацифіст!
головне, своєчасно збиратися та робити заяви.
а як воювати, та чим, то нікому не потрібно.
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03.04.2024 15:44 Відповісти
Хай ЗЄ і далі тримає біля себе дерьмаків- татарових, то з ним зовсім перестануть розмовляти
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03.04.2024 16:30 Відповісти
 
 