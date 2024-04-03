Кандидатуру Рютте на посаді генсека НАТО підтримують 28 країни, - NOS
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку ще кількох країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.
Про це з посиланням на джерела повідомляє нідерландська суспільна телерадіокомпанія NOS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його даними, останніми днями кандидатуру Рютте підтримали ще три країни. І тепер він має підтримку 28 з 32 країн-членів Альянсу.
Та цього мало: підтримка кандидата має бути одноголосною, тож Рютте має отримати її ще від чотирьох країн-членів НАТО.
У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту буде багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.
Хто проти кандидатури Рютте?
У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Словаччину названо четвертою країною, що викликає сумніви.
Джерела в НАТО повідомляють, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє трактування керівництва НАТО.
Обструкціоністи Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.
Які ще є претенденти на посаду генсека НАТО?
Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що має намір залишити свою посаду. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні.
До осені 2023 року явних претендентів на посаду генерального секретаря НАТО не було. Однак наприкінці жовтня минулого року прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.
Також про таке бажання заявляли прем’єрка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш і президент Румунії Клаус Йоханніс. Та саме Рютте вважають лідером серед усіх претендентів на посаду.
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Буди інші кандидати!
Це і премьерки Естонії. До цего обговорювали Боріса Джонсона. Потім міністра міжнародних справ Німеччини.
Це було коли Столтенберг мав ідти у відставку. І він дуже хотів підти.
Але він залишився не « через війну в Україні». А тому що його про це просив Байдан - побудемо ще разом до моїх виборів…
Усі ці кандидати що були вони були настроені кардинально (!) проти параші. Це і налякало сторонників « путін ферштейн».
І тут вспливла кандидатура Рюте.
« Нейтральна кандидатура», яка влаштовала усіх…
ко введению личных санкций против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путина и членов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 правительства РФ
в связи с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) вторжения России на Украину https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#cite_note-17 [
ось вся суть, грьобаного лєвацтва.
військовим оборонним альянслм командує, хто завгодно, окрім військових!
а на керівних посадах, по квоті: гомосексуаліст, жінка, темношкірий і обов'язково пацифіст!
головне, своєчасно збиратися та робити заяви.
а як воювати, та чим, то нікому не потрібно.