Кандидатуру Рютте на посаді генсека НАТО підтримують 28 країни, - NOS

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте отримав підтримку ще кількох країн, щоб стати новим генеральним секретарем НАТО.

Про це з посиланням на джерела повідомляє нідерландська суспільна телерадіокомпанія NOS, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, останніми днями кандидатуру Рютте підтримали ще три країни. І тепер він має підтримку 28 з 32 країн-членів Альянсу.

Та цього мало: підтримка кандидата має бути одноголосною, тож Рютте має отримати її ще від чотирьох країн-членів НАТО.

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У найближчі кілька днів міністри закордонних справ країн НАТО перебуватимуть у Брюсселі, де в кулуарах саміту буде багато розмов про наступника Єнса Столтенберга, який залишає свій пост на початку жовтня.

Хто проти кандидатури Рютте?

У Румунії є свій кандидат. Відомо також, що Туреччина та Угорщина поки не заявили про свою підтримку Рютте. Словаччину названо четвертою країною, що викликає сумніви.

Джерела в НАТО повідомляють, що Рютте веде переговори з цими чотирма країнами про своє трактування керівництва НАТО.

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Обструкціоністи Угорщина і Словаччина послаблять свою опозицію Рютте, якщо президент Румунії Клаус Йоганніс зніме свою кандидатуру, кажуть у колах НАТО. Поки цього не сталося, угорцям і словакам буде ніяково відмовлятися від Йоганніса, єдиного офіційного кандидата від іншої східноєвропейської країни.

Які ще є претенденти на посаду генсека НАТО?

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що має намір залишити свою посаду. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні.

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До осені 2023 року явних претендентів на посаду генерального секретаря НАТО не було. Однак наприкінці жовтня минулого року прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також про таке бажання заявляли прем’єрка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш і президент Румунії Клаус Йоханніс. Та саме Рютте вважають лідером серед усіх претендентів на посаду.