Зеленський про мобілізацію в Україні: Пів мільйона нам не потрібно
Наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Він зазначив, що в цей період українській армії "не потрібно пів мільйона людей".
"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати. Пів мільйона нам не потрібно", - заявив Зеленський.
Глава держави подякував головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за аудит в армії.
"Це важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ та відповідну кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті", - резюмував президент.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.
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В советское время в районе Благовещенска граница проходила по урезу воды с китайского берега.
Через ці загравання з додіками замість мобілізації всього суспільства на перемогу, программи перенавчання для збільшення потенціалу в виробництві зброї та її використання, ми зливаємось, щоб маміни царапки не почали косяками через Тису перепливати.
Для цього держава і існує, щоб приймати адекватні рішення всупереч самовбивчій поведінці натовпу, щоб якнайбільше врятувати і стабілізувати ситуацію.
Слухати таких наляканих та неадеватних в моменті людей це рівносильно самогубству всього суспільства.
А, ви всі, що прийшли 24.02.2022 - ****** до скону.
Нащо, вам відпочинок?! Нащо, вам заміна?! Нащо, вам звільненя?! ***** на, ваші сімї!
Тварі зелені на чолі з херпідуном боневтіковичем
Зробили себе разом..
За бубочку! Вони навіть на стадіон тоді ходили. На той самий((
- Навіщо він мені? Куди я його поставлю? Він такий величезний, багато їсть, як я його буду годувати?
- А два за ту же ціну?
- Ведіть!