Зеленський про мобілізацію в Україні: Пів мільйона нам не потрібно

Наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він зазначив, що в цей період українській армії "не потрібно пів мільйона людей".

"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати. Пів мільйона нам не потрібно", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за аудит в армії.

"Це важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ та відповідну кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті", - резюмував президент.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.