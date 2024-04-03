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Зеленський про мобілізацію в Україні: Пів мільйона нам не потрібно

мобілізація

Наразі немає потреби мобілізувати в Україні 500 000 осіб.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Він зазначив, що в цей період українській армії "не потрібно пів мільйона людей".

"Щодо окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати. Пів мільйона нам не потрібно", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за аудит в армії.

"Це важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ та відповідну кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію, - Железняк

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.

Автор: 

Зеленський (23653) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+29
Зеленському нічого не потрібно, йому потрібні шашлики на майськіє.
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03.04.2024 15:38
+26
Это так не работает, что колхозники и работяги должны идти защищать ментов, плокулолов, сбвушныкив, тцкшников и остальную сволочь, сволочь которая давала присягу и умеет обращаться с оружием, тогда как простому человеку за 30 лет не разрешили иметь автоматическое оружие на правах свободного человека. Только не нада пугать нас буратами которые всех изнасилуют, в том числе котов и гусей, этим уже не напугать никого.
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03.04.2024 15:49
+22
главное, чьто ждать не так уж и долго
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03.04.2024 15:40
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А Україні не потрібен ЗЕ з його мафіозно-агентурним офісом і "менеджерамі",а також "позотівні" зе-блогери і подоляцько-фьодорівська ботоферма з шавкамі.
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03.04.2024 15:57 Відповісти
И рядом новость что русня собирается мобилизовать дополнительно 300к . Я так понимаю шашлычник уже окончательно собрался по середине Днепра договариваться.
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03.04.2024 15:58 Відповісти
Река меняет русло.
В советское время в районе Благовещенска граница проходила по урезу воды с китайского берега.
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03.04.2024 16:15 Відповісти
Ні. По оманським домовленостям він мусив злити усю Країну. Це зара він і намагається вчинити.
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03.04.2024 16:40 Відповісти
дурне рішення заспокоювати тих, хто втомився від війни з самого початку і просто живе жеття.

Через ці загравання з додіками замість мобілізації всього суспільства на перемогу, программи перенавчання для збільшення потенціалу в виробництві зброї та її використання, ми зливаємось, щоб маміни царапки не почали косяками через Тису перепливати.
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03.04.2024 15:58 Відповісти
Так в нас 73% голосувало за "пєрєстать стрєлять". Ви думаєте, вони от зараз все кинуть і побіжать на фронт? Вони обурені, що Хєрпідун їх прокинув і замість "сайтісь пасєрєдінє" вляпався в довжелезну війну. Не для того їх квіточка цвіла.
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03.04.2024 16:46 Відповісти
Під час катаклізму чи надзвичайній небезпечній ситуації, людина чи особливо натовп веде себе повністю неадекватно і найчастіше призводить до ще більших руйнувать чи втрат.

Для цього держава і існує, щоб приймати адекватні рішення всупереч самовбивчій поведінці натовпу, щоб якнайбільше врятувати і стабілізувати ситуацію.

Слухати таких наляканих та неадеватних в моменті людей це рівносильно самогубству всього суспільства.
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03.04.2024 19:04 Відповісти
Треба готувати може й більше, ніж пів мільйона, але треба готувати а не гундосити хрипосики по декілька раз на день. А йому це треба? Йому рейтинги у голові
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03.04.2024 16:01 Відповісти
Вован так прікінул, що на підтанцовках в його "кварталє", навіть в "найважчі" часи виступів на кремлівських закритих корпоративах та на "кремлівських йолках", йому було потрібно, ну максимум не більше десятка чуваков та чувіх. Тож він видав сакраментальну фразу про те, що мовляв "пів мільйона нам не потрібно"... Бурниє, проадалжитєльниє апладісмєнти на зе-шмарафонах, оргазм у "пазітівних ЗЕ-блохєров", Масєйчук разом з зе-підо..ами Пєтровим та Івановим оргазміруют, шо нє всьо так адназначно ... Карочє, рейтинг ще не зростає, але хоча б не так стрімко падає ... принаймні так здається найвеличнішому боневтіку ОПіса та його акрєснастєй...
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03.04.2024 16:03 Відповісти
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03.04.2024 16:03 Відповісти
Прокрався в нації - це такий психологічний феномен, коли всі знають, шо ти прокрався (тобто, тебе викрили на крадіжках), але ти все одно вперто знову лізеш красти народні кошти.
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03.04.2024 16:24 Відповісти
Ох і ****** наш Президент
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03.04.2024 16:13 Відповісти
только 400 000 и так каждые. три месяца
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03.04.2024 16:15 Відповісти
То буратінка звітував не перед паном Стуббом; він звітував перед пуйлом.
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03.04.2024 16:34 Відповісти
якщо не потрібно, то чому закриті кордони?
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03.04.2024 16:35 Відповісти
Бо тоді населення покаже істинну любов до "держави" яка окрім прапора і гучних кричалок їм моло, що дала....
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03.04.2024 17:00 Відповісти
а от з кордонами х,,,ня., треба їх відкрити і потім дивитись що в нас є
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03.04.2024 17:01 Відповісти
А ти їх забезпечиш усім необхідним? Чи як завжди на волонтерів звалиш.
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03.04.2024 17:06 Відповісти
Зе втратив реальність, він продовжує думати, що знаходиться на сцені перед публікою. Тому працює хаотично, віддаючи перевагу, як кожен артист, що може принести задоволення і швидкий результат.
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03.04.2024 17:22 Відповісти
Ця заява на який натовп розрахована?На що з людей робити дурнів...
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03.04.2024 18:41 Відповісти
Це ворог.Ворог,що планомірно знищує державу вже 5 років.
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03.04.2024 19:37 Відповісти
Звичайно не потрібно, бо рейтинг...
А, ви всі, що прийшли 24.02.2022 - ****** до скону.
Нащо, вам відпочинок?! Нащо, вам заміна?! Нащо, вам звільненя?! ***** на, ваші сімї!
Тварі зелені на чолі з херпідуном боневтіковичем
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03.04.2024 20:25 Відповісти
Ага , країні потрібні тіки шашлики і асфальт
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03.04.2024 20:39 Відповісти
"Ті хто не був на фронті - будуть на фронті" - програма президента...
Зробили себе разом..
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03.04.2024 20:51 Відповісти
всем зелеДрочерам по калашмату и на Бахмут, биомусор не жалко и бальзаковских дам основной его электорат в учебку на фельдшеров и туда же....
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03.04.2024 21:47 Відповісти
А дами, які на той момент в університетах вчилися, і одразу після ВНЗ, віком 21-26 років, думаєте, за кого проголосували? За Пороха?
За бубочку! Вони навіть на стадіон тоді ходили. На той самий((
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04.04.2024 05:23 Відповісти
Зеленський про мобілізацію в Україні: Пів мільйона нам не потрібно Джерело:

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03.04.2024 22:01 Відповісти
цікаво у них виходить при Залужном треба було 500т, при Сирьськом вже не треба бо зняли Залужного.
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03.04.2024 22:04 Відповісти
Якщо тобі стільки не потрібно, то для чого ти підписав закон вважати обмежено придатних до служби повністю придатними? Щоб на папері для виконання бойових задач рахувалася певна кількість придатних солдатів, а по факту велика частина з них обмежено придатні, що не в змозі виконувати плани командування, які через це з великою ймовірністю будуть провалені.
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04.04.2024 00:27 Відповісти
- Зеленський, купи слона!
- Навіщо він мені? Куди я його поставлю? Він такий величезний, багато їсть, як я його буду годувати?
- А два за ту же ціну?
- Ведіть!
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04.04.2024 02:34 Відповісти
Однозначно. Им миллиарды нужны, а не жалейкие полмиллиона.
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04.04.2024 08:14 Відповісти
Зеля- виконує домовленності Оману. А СВО тим часом продовжується.
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04.04.2024 08:23 Відповісти
а при Залужному така потреба була, тіпа. брехло хрипате.
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04.04.2024 09:06 Відповісти
Оцей нарцисизм Найвеличнішого дуже шкодить державі
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04.04.2024 10:51 Відповісти
так Зе коли ж ті шашлики пожаремо?
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05.04.2024 17:11 Відповісти
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