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Новини Допомога Україні
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Цьогоріч Фінляндія надала Україні 400 млн євро військової допомоги, - Зеленський

фінляндія

Станом на зараз Україна від початку року отримала від Фінляндії 400 млн євро військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я вдячний за гарантії продовження військової і фінансової підтримки Фінляндією нашої держави. Вже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги за 2024 рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги", - зазначив він.

За словами Зеленського, також було обговорено питання надання систем протиповітряної оборони "для захисту України, наших людей від російських ракет, дронів та російських терористів".

Раніше повідомлялось, що Фінляндія готує 23-й пакет військової допомоги Україні на 188 млн євро

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська до України, - президент Стубб

Автор: 

Зеленський (23653) Фінляндія (1292)


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населення Фінляндії всього 5 млн., як в Києві
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03.04.2024 16:23 Відповісти
Дякуємо, Фінляндіє !
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03.04.2024 16:42 Відповісти
Могутній і непереможний Боневтік,а скільки виділили Україні твої дружбани: Бєня,Пінчук з Кучмою,Рінатік,Ярославскій,Суркіси,Карагодскій.Шуфріч.Шефіри,Тімур Міндіч,Боголюбов та інші славні представники непереможного Ізраїлю?
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03.04.2024 16:58 Відповісти
А че нет в статье противной пучеглазой морды?
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03.04.2024 17:09 Відповісти
 
 