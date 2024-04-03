У запас планується звільнити 7 тис. військовослужбовців строкової служби, - Генштаб ЗСУ

Близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби буде звільнено у запас протягом квітня-травня 2024 року.

Про це повідомило Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ у відповідь на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.

У Генштабі зазначили, що відповідно до указу президента "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту буде звільнено приблизно 7 тисяч бійців.

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Демобілізація строковиків

7 березня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення в запас строковиків після закінчення строку військової служби під час воєнного стану. Згідно з ним, демобілізація строковиків має відбутися у квітні-травні 2024 року.

Звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і який продовжили понад встановлені строки. В Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ повідомляли, що буде демобілізована та кількість строковиків, яка й призивалась, за виключенням осіб, які підписали контракти із ЗСУ.

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