У запас планується звільнити 7 тис. військовослужбовців строкової служби, - Генштаб ЗСУ
Близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби буде звільнено у запас протягом квітня-травня 2024 року.
Про це повідомило Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ у відповідь на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.
У Генштабі зазначили, що відповідно до указу президента "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту буде звільнено приблизно 7 тисяч бійців.
Демобілізація строковиків
7 березня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення в запас строковиків після закінчення строку військової служби під час воєнного стану. Згідно з ним, демобілізація строковиків має відбутися у квітні-травні 2024 року.
Звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і який продовжили понад встановлені строки. В Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ повідомляли, що буде демобілізована та кількість строковиків, яка й призивалась, за виключенням осіб, які підписали контракти із ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але Зе і його команда ні слова не кажуть про те,
хто стане на їх місце , бо дуже схоже на черговий піар від зелених 🙁
а що вони робили досі на """службі"""
7000!!!
їх годували, одівали, утримували в теплі,
їх обслуговували сержанти, молодші та старші офіцери....
на них виділялися кошти...
і все це, після закінчення терміну служби.
який сенс був їх тримати і хто за це відповість???
яку суму засунули в дупу щоб ці строковики були не на війні, не дома, і не на роботі чи навчанні?
Хто і коли стане на їх місце, найвеличніший вже вирішив
05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України
02.04.2024 Повернуто з підписом від Президента України
Закон повинен бути підписаний, або повернутий з зауваженнями на протязі 15 діб. (Стаття 94 Конституції)
Зеленський повернув юридично не дійсний закон.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41904