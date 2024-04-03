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У запас планується звільнити 7 тис. військовослужбовців строкової служби, - Генштаб ЗСУ

зсу,строковики

Близько 7 тисяч військовослужбовців строкової служби буде звільнено у запас протягом квітня-травня 2024 року.

Про це повідомило Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ у відповідь на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.

демобілізація строковиків

У Генштабі зазначили, що відповідно до указу президента "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", із ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту буде звільнено приблизно 7 тисяч бійців.

Читайте: В Україні почалась демобілізація строковиків

Демобілізація строковиків

7 березня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення в запас строковиків після закінчення строку військової служби під час воєнного стану. Згідно з ним, демобілізація строковиків має відбутися у квітні-травні 2024 року.

Звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, термін служби яких закінчився під час воєнного стану і який продовжили понад встановлені строки. В Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ повідомляли, що буде демобілізована та кількість строковиків, яка й призивалась, за виключенням осіб, які підписали контракти із ЗСУ.

Також читайте: Не існує демобілізації під час війни. Є різні питання щодо ротації та відпусток, - Зеленський

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) військовослужбовці (4697) демобілізація (105) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+5
Окуєнне рішення під час війни: звільнити в запас 7 тисяч навчених військових.
Хто і коли стане на їх місце, найвеличніший вже вирішив
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03.04.2024 19:04
+4
питання!!!
а що вони робили досі на """службі"""
7000!!!
їх годували, одівали, утримували в теплі,
їх обслуговували сержанти, молодші та старші офіцери....
на них виділялися кошти...
і все це, після закінчення терміну служби.
який сенс був їх тримати і хто за це відповість???
яку суму засунули в дупу щоб ці строковики були не на війні, не дома, і не на роботі чи навчанні?
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03.04.2024 18:37
+2
Все правильно. Этих парней демобилизовать, а ухилянтов выловить и набрать. Нечего этим шлангам в барах, ресторанах и ночных клубах перемоги ждать.
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03.04.2024 18:19
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Все правильно. Этих парней демобилизовать, а ухилянтов выловить и набрать. Нечего этим шлангам в барах, ресторанах и ночных клубах перемоги ждать.
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03.04.2024 18:19 Відповісти
Мене радує звільнення військових у запас ,
але Зе і його команда ні слова не кажуть про те,
хто стане на їх місце , бо дуже схоже на черговий піар від зелених 🙁
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03.04.2024 18:22 Відповісти
Сили оборони 1.3 млн ви це реально говорите, що немає кому якщо 7 тис строковиків звільнять... в тилу багато тих хто нічого не робить... ходять як на роботу...
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03.04.2024 18:33 Відповісти
Це строковики ви щось плутаєте з віськовими підрозділами.
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03.04.2024 20:02 Відповісти
Відкрию вам таємницю, що військовозобовʼязані строкову військову службу проходять у військових підрозділах а не у «цивільних» підрозділах.
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03.04.2024 23:57 Відповісти
Відкрию вам секрет якщо ще не зрозуміли що строковики не брали участь в бойових діях.Тому ні про які місця навіть мови нейде хто замість них.
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06.04.2024 03:00 Відповісти
Мій коментар до вас стосувався виключно того що ви невірно використовуєте терміни. Ви написали, що строковики це не військові підрозділи. Я вам зауважив що всі строковики проходять службу в «військових» а не цивільних підрозділах. А приймали участь ці військові підрозділи в бойових діях чи не приймали це зовсім інше питання про яке я взагалі вам не писав. Якщо намагаєтесь дискутувати то будь ласка будьте трохи уважнішим стосовно теми розмови. Всього вам найкращого..
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06.04.2024 09:57 Відповісти
На що мені ваша інфа що вони проходять службу в військових підрозділах?Трава зелена?До чого ці очевидні речі?Вище коментар написано людина напитсала що нерозуміє як строковики військові і хто стане на їх місце.Коли строковики не брали участь в бойових діях і ніякі вони по факту не військові в тому сенсі що вони не на фронті і не може бути мови про якісь їх заміни.Ви починаєте нести мені якусь маячню щей прилітаєте очевидне і дискусію.Вам немає з ким порозмовляти?
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06.04.2024 11:56 Відповісти
До війни моб ресурс був десь в районі 30-35тис.
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03.04.2024 18:24 Відповісти
питання!!!
а що вони робили досі на """службі"""
7000!!!
їх годували, одівали, утримували в теплі,
їх обслуговували сержанти, молодші та старші офіцери....
на них виділялися кошти...
і все це, після закінчення терміну служби.
який сенс був їх тримати і хто за це відповість???
яку суму засунули в дупу щоб ці строковики були не на війні, не дома, і не на роботі чи навчанні?
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03.04.2024 18:37 Відповісти
сюрприз на них чекає після звільнення в запас ... мобілізація в 25 !
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03.04.2024 18:41 Відповісти
Це через чотири-п'ять років...
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03.04.2024 20:42 Відповісти
з математикою погано ? тим солдатам кому в 2022 було 20 років зараз скільки ? а декому було 22 і 23 роки .
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03.04.2024 22:14 Відповісти
Окуєнне рішення під час війни: звільнити в запас 7 тисяч навчених військових.
Хто і коли стане на їх місце, найвеличніший вже вирішив
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03.04.2024 19:04 Відповісти
Т.в.п. президента України Зеленський з порушенням конституційних норм підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який передбачає зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку .

05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України

02.04.2024 Повернуто з підписом від Президента України

Закон повинен бути підписаний, або повернутий з зауваженнями на протязі 15 діб. (Стаття 94 Конституції)

Зеленський повернув юридично не дійсний закон.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41904
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03.04.2024 19:37 Відповісти
Дякую Вам це відображає саме ставлення Народу України до свого воєвиявлення як виявляється 73% нікуди не зникли,ви один,і чого ми хочемо від заходу?
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03.04.2024 20:47 Відповісти
 
 