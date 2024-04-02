В Україні почалась демобілізація строковиків

Від сьогодні, 2 квітня, розпочалась демобілізація строковиків у лавах ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України 149/2024.

Згідно з указом "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", сьогодні розпочалось звільнення в запас військовослужбовців, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, а військова служба була продовжена понад встановлені строки. Демобілізація триватиме до кінця травня.

Президент доручив Міністерству оборони та Мінінфраструктури організувати перевезення особового складу із дотриманням всіх норм та заходів безпеки, а також провести розрахунки за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

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Як повідомлялось раніше, звільнена в запас буде та кількість осіб, що й призивалась, за винятком військових, які підписали контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наразі немає остаточної позиції щодо того, коли українські захисники мають бути демобілізовані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.

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