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Новини
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В Україні почалась демобілізація строковиків

зсу,армія

Від сьогодні, 2 квітня, розпочалась демобілізація строковиків у лавах ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України 149/2024.

Згідно з указом "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", сьогодні розпочалось звільнення в запас військовослужбовців, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, а військова служба була продовжена понад встановлені строки. Демобілізація триватиме до кінця травня.

Президент доручив Міністерству оборони та Мінінфраструктури організувати перевезення особового складу із дотриманням всіх норм та заходів безпеки, а також провести розрахунки за ці перевезення згідно з чинними тарифами.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців

Як повідомлялось раніше, звільнена в запас буде та кількість осіб, що й призивалась, за винятком військових, які підписали контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наразі немає остаточної позиції щодо того, коли українські захисники мають бути демобілізовані.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.

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військовослужбовці (4697) демобілізація (105) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+9
У дивні часи живимо, шановне панство. На дворі велика війна, а у нас демобілізація як і війни нема.
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02.04.2024 11:10
+8
Дуже начасі , я такого не бачив в історії людства, щоб під час війни звільняли строковиків...
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02.04.2024 10:38
+6
Ніт, вони можуть спокійно працювати у тилу і вивільняти людей на бойові посади.
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02.04.2024 11:54
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А на московии - наоборот - новый набор в 150 тысяч.
При этом срочников предполагается использовать и на "новых территориях", то есть - непосредственно в боевых действиях. А у нас призыв отменили и мобилизация за каким-то хером с 27...
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02.04.2024 10:32 Відповісти
Указ від 31 Березня 2024 р N 222 "про призов у квітні - липні 2024 р громадян Російської Федерації на військову службу і про звільнення з військової служби громадян, що проходять військову службу за призовом"
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02.04.2024 11:05 Відповісти
А у нас - тільки про звільнення.
При тому, що строковиків на московії жорстко тягнуть на підписання контракту. Тобто московіти десь не більше 70 тисяч демобілізують, а 150 набирають.
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02.04.2024 11:17 Відповісти
Армія-гроші і ліфт по кар'єрних сходах.
На багато посад без армії у них не беруть.
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02.04.2024 11:31 Відповісти
І у нас так має бути. Як мінімум тим, хто відкосив від армії мають ути зачинені двері у політику, суддівську систему, уряд і тд.
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02.04.2024 11:45 Відповісти
Бли, кто-то из этих ребят в армии уже больше 2,5 лет.
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02.04.2024 10:34 Відповісти
Так так, 2 роки у тилу. А хто то більш 2 років на нулі.
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02.04.2024 11:11 Відповісти
Это для меня не меняет факта, относительно срочников. А новость о них, а не о ком-то другом.
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02.04.2024 11:22 Відповісти
Якій саме факт відносно строковиків ви маєте на увазі?
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02.04.2024 12:21 Відповісти
Про то, что они шли в армию на год, а остались там на два и более лет и не по контракту.
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02.04.2024 12:26 Відповісти
А повинні були б залишиться у ЗСУ до Перемоги. Ну то яе шо міркувати здраво під час такій війни. Але у нас, ото шо з 1 квітня ще 1 місяць буде виконувати обов'язки президента а потім стане факом чі пуком, здраво міркує тільки як вкрасти грощи у ЗСУ та здати країну ворогу.
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02.04.2024 12:30 Відповісти
А хтось в тилу і зовсім не призивався на строкову.
Може і строковикам потрібна заміна?
І тим хто на нулі потрібна заміна.
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02.04.2024 13:53 Відповісти
Дуже начасі , я такого не бачив в історії людства, щоб під час війни звільняли строковиків...
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02.04.2024 10:38 Відповісти
За законом строковиків все одно відправити нікуди не можуть. Звільнити їх - єдине правильне рішення.
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02.04.2024 11:47 Відповісти
Ніт, вони можуть спокійно працювати у тилу і вивільняти людей на бойові посади.
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02.04.2024 11:54 Відповісти
Вдовж кордону с ************* також могли би змінити бойові частини.
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02.04.2024 12:27 Відповісти
А я не бачив в історії людства аби під час війни припиняли призов строковиків на службу.
А то у нас якась дичина.
Ті хто потрапив на строкову службу або пішов добровільно або за мобілізацією повинні перебувати в ЗСУ до скону, а мамусіни синочки ні на строкову не призиваються, ні мобілізації не підлягають.
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02.04.2024 13:57 Відповісти
40 місяців син відслужив, невістка ледве не збожеволіла)
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02.04.2024 10:59 Відповісти
С чого би божеволіти вашій невістки?
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02.04.2024 12:22 Відповісти
Від туги за коханим, гарантували, що служитиме рік(має вищу освіту), а вийшло більше 3-х...
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02.04.2024 13:25 Відповісти
Страшне діло. Просто жах. Волося встали дибки у пахвах! Та шо таму пахвах, на дупі всталидибки!
А до коханого поїхать на рандеву ні? Тож мабуть ге у Авдіївку чі Сребрянський ліс.
А шо тоді говорить про тіх у кого кохани на нулі? Без ротації? Без роздиху та відпочинку? Їм теж гарантували3-4 місяца і ротація.
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02.04.2024 13:38 Відповісти
А чому ви мовчите про те що під час війни припинили призов на строкову?
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02.04.2024 13:58 Відповісти
Це ти прямий репортаж з фронту ведеш? Прямо захопливо, який ти герой,аж страшно)
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02.04.2024 14:40 Відповісти
Ні, не веду. Маю 2 синів які вже третій рік воюють. Ще тупі запитання є? Як шо нема то не збожевіль від того шо невістка ледь не збожеволіла тому шо коханий у тилу аж 40 місяців був, а з огляду на дату реєстрації то збожеволіти ти можеш легко та без напруги.
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02.04.2024 15:12 Відповісти
У дивні часи живимо, шановне панство. На дворі велика війна, а у нас демобілізація як і війни нема.
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02.04.2024 11:10 Відповісти
Я проти примусової служби, але якщо людина добровільно обрала військову кар'єру, то вона повинна служити тільки до перемоги.
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02.04.2024 11:17 Відповісти
Строковики теж повинні служити до Перемоги. Але ж це потенційний лохторат зеленського тому він підписав, всупереч здоровому глузду, указ о демобілізації.
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02.04.2024 12:26 Відповісти
 
 