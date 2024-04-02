В Україні почалась демобілізація строковиків
Від сьогодні, 2 квітня, розпочалась демобілізація строковиків у лавах ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України 149/2024.
Згідно з указом "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби", сьогодні розпочалось звільнення в запас військовослужбовців, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, а військова служба була продовжена понад встановлені строки. Демобілізація триватиме до кінця травня.
Президент доручив Міністерству оборони та Мінінфраструктури організувати перевезення особового складу із дотриманням всіх норм та заходів безпеки, а також провести розрахунки за ці перевезення згідно з чинними тарифами.
Як повідомлялось раніше, звільнена в запас буде та кількість осіб, що й призивалась, за винятком військових, які підписали контракт із ЗСУ.
Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наразі немає остаточної позиції щодо того, коли українські захисники мають бути демобілізовані.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроєкту про мобілізацію в Україні, пов’язані з ротаціями або відпустками військовослужбовців.
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При этом срочников предполагается использовать и на "новых территориях", то есть - непосредственно в боевых действиях. А у нас призыв отменили и мобилизация за каким-то хером с 27...
При тому, що строковиків на московії жорстко тягнуть на підписання контракту. Тобто московіти десь не більше 70 тисяч демобілізують, а 150 набирають.
На багато посад без армії у них не беруть.
Може і строковикам потрібна заміна?
І тим хто на нулі потрібна заміна.
А то у нас якась дичина.
Ті хто потрапив на строкову службу або пішов добровільно або за мобілізацією повинні перебувати в ЗСУ до скону, а мамусіни синочки ні на строкову не призиваються, ні мобілізації не підлягають.
А до коханого поїхать на рандеву ні? Тож мабуть ге у Авдіївку чі Сребрянський ліс.
А шо тоді говорить про тіх у кого кохани на нулі? Без ротації? Без роздиху та відпочинку? Їм теж гарантували3-4 місяца і ротація.