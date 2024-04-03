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Білий дім про можливу передачу контролю над "Рамштайном" НАТО: США продовжать очолювати контактну групу

дім,білий

У Білому домі заявляють, що США продовжать очолювати Контактну групі з питань оборони України, відому як формат "Рамштайн".

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Контактна група є дуже й дуже ефективною. Ми продовжимо очолювати та скликати її", - зауважив він.

Кірбі підкреслив, що американське лідерство в Контактній групі з питань оборони України цінується з боку партнерів, і США "отримують чудові відгуки з боку всіх країн, які беруть у цьому участь".

У цьому зв’язку представник Білого дому акцентував увагу на два моменти. По-перше, за його словами, ця група є більшою за НАТО та охоплює пів сотні країн по всьому світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", - наголосив радник.

По-друге, підкреслив він, НАТО залишається частиною цього процесу від самого початку.

"Єнс Столтенберг був присутній на кожному із засідань, включно з першим. Тож ми, безперечно, цінуємо внесок як самого Альянсу, так і окремих членів Альянсу в Контактній групі. І, звісно, очікуємо, що це триватиме далі", - резюмував Кірбі.

Читайте: НАТО координуватиме роботу в рамках формату "Рамштайн", - Столтенберг

Автор: 

допомога (8280) Кірбі (526) Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+11
Продовжать спостерігати як вбивають українців... Щоб недай Бог Україна не виграла!
Де безпека для України за забрану ядерну зброю в України?!
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03.04.2024 18:59
+11
Лідерство Америки вже під знаком запитання!
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03.04.2024 19:13
+5
Нема вже ніякого американського лідерства.
Було і загуло.
Хабадники при владі і опікуються максимум інтересами Ізраілю.
А Європа буде буде будувати свою оборону без постороннього втручання,
без Орбанів, Фіцо, і решти усіляких безсовісних Джонсонів.
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03.04.2024 20:14
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Продовжать спостерігати як вбивають українців... Щоб недай Бог Україна не виграла!
Де безпека для України за забрану ядерну зброю в України?!
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03.04.2024 18:59 Відповісти
Так головну ролю "за забрану ядерну зброю" відігравала мацква та вся ця зброя отримана саме мацквою, а не США . Тоді, після "гласнасті" та нібито "демакратическага направлєнія" мацкви, - саме мацква тиснула на США, щоб розброїти Україну, - в США тоді була насправді другорядна роля, а головним двигуном та ініціатива - належала саме мацкві.
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03.04.2024 22:50 Відповісти
У-гу. Зручна позиція. Як у посіпаки гвалтівника.
«Я її не їбав, я тільки притримував».
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03.04.2024 23:55 Відповісти
Ось трохи цитат з авторитетного джерела:
"Меморандум 1994 не є зобов'язальним міжнар.-правовим документом, а має політ. характер..."
"...Однак їхня реакція щодо надання Україні юрид. гарантій безпеки виявилася стриманою..."
https://archive.org/details/enmzpr01/page/323/mode/1up?view=theater&ui=embed&wrapper=false Будапештський меморандум // Енциклопедія міжнародного права
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04.04.2024 01:07 Відповісти
Увімкніть гугл-перекладач та почитайте щодо аналізу Будапешського меморандуму. Цей документ не ратифікований (немає юрідичних гарантій), він має деклоративне значення... політичне але нажаль... не зобов'язує юрідично: https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memorandum#Analysis https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Memorandum#Analysis

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04.04.2024 01:24 Відповісти
Rusin - писака перед тим як що писати ти спочатку почитай інформацію. Будапештський меморандум це - міжнародний договір відповідно до пункту а ч. 1ст 2 Віденської про право мвжнародних договорів1969р укладений між державами в письмовій формі та регульована міжнародним правом. Він не потребує ратифікації. В самому меморандумі зазначено слово про гарантії безпеки для України. Згідно зі статті 60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, якщо одна сторона порушує положення договору то інші сторони мають право: зупинити чи припинити дію в цілому або в частині у ввдносинах між собою і державою яка порушила договір, або у відносинах між учіма учасниками, посилаючись на це порушення як на підставу зупинення дії договору в цілому.
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04.04.2024 07:42 Відповісти
= Rusin - писака перед тим як що писати ти спочатку почитай інформацію... =
Якщо б Ви це собі казали, то можна казати - самокритика, але ж ні...
Я надав Вам посилання на українське аторитетне джерело академічного рівня: "Енциклопедія міжнародного права" - Академперіодика, 2014 року від Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, яку писали фахівці, - це академічне джерело про міжнародні права. Якщо Вам щось не сподобалось, то Ви враз почли "перехід на особистість". - Чому Ви так дієте? - А тому, що не маєте відповідного рівня культури, який мають фахівці міжнародного права чи фахівці з правознавства, бо мають добру осіту. Висновок: Ви звичайний форумний невіглас, з відповідним рівнем освіти (https://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81 невіглас , це - не є образа, до Вашого відома ).
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06.04.2024 20:19 Відповісти
Rusin - ти бреши та не **********. Висосав з пальця що москва тиснула а не США. Лапшу свою їж сам.
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04.04.2024 07:24 Відповісти
Вибачте за не точність. Але я не брехав, а вже давно читав за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 "Ядерне розброєння України" . Тому помилки, бо миноло багато часу. Ок, не тиснула, а "просила":
"Так з 1992 року в Україну почали направлятися делегації з Вашингтону і Москви. Американці пропонували знищити весь ядерний арсенал, а росіяни просили передати всю ядерну зброю Росії. Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати. Після цього до Росії мала бути переміщена і стратегічна зброя через приєднання України до радянсько-американського Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
У 1994 році Україна підписала угоду про передачу цієї зброї Росії та стала учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на запевнення Росії, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства поважати українські незалежність і суверенітет в існуючих кордонах."
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06.04.2024 20:40 Відповісти
Американське що .... ???
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04.04.2024 10:56 Відповісти
Лідерство Америки вже під знаком запитання!
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03.04.2024 19:13 Відповісти
М'яко кажучи. Дуже м'яко.
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03.04.2024 20:16 Відповісти
"Їх об'єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", - наголосив радник. Джерело:
***********
Жалюгідний піарний триндьож. Дуже схоже на "радників" зеленої ОПи. Видно, вчилися разом в "трускавєцкіх унівєрсітєтах".
Цей світ має ду-у-у-же великі проблеми з адекватністю сприйняття реальності.
Прикро, що Америка стала настільки немічною язикатою Хвеською.

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03.04.2024 19:31 Відповісти
Нема вже ніякого американського лідерства.
Було і загуло.
Хабадники при владі і опікуються максимум інтересами Ізраілю.
А Європа буде буде будувати свою оборону без постороннього втручання,
без Орбанів, Фіцо, і решти усіляких безсовісних Джонсонів.
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03.04.2024 20:14 Відповісти
Коли Америці допекло, то вона не полінувалася прилетіти на інший кінець землі
і скинути атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі.
А Україні вна забороняє бити поросійських НПЗ, не зважаючи на те, що ракетні
обстріли сягають аж до Польщі.
Оце вам правда про американських демократів.
Ракет потрібної дальності не дають, але хочуть накласти лапу на рішення "Рамштайну".
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03.04.2024 20:37 Відповісти
Во первых Украина США не ровня, а во вторых США нужно чтобы война продолжалась и корпорации всех мастей в США продолжали зарабатывать на войне, им не нужна победа или поражение, а именно продолжение войны.
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04.04.2024 02:43 Відповісти
Робоча група по перенесенням строків вісково-технічной допомогі Україні. Так тут США в лідерах. Велике дякуем.
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04.04.2024 02:53 Відповісти
Член Палати представників США Вікторія Спартц виступила проти виділення нового пакету допомоги Києву. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.

Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
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04.04.2024 08:23 Відповісти
виходить, що і ядерну зброю ми мали віддавати їм в "оренду" ((
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04.04.2024 13:13 Відповісти
коли був перший,другий навіть третій - була надія що ось зараз, щє чуток і все,всі зберуться в кулак та все буде добре, буде і купа зброї і підтримка і багато іньшого.Але це вже серіал, яка там на сьогодні серія?
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04.04.2024 12:48 Відповісти
здулася Америка.. Не дуже гучно, але здулася. Чесно кажучі, не очикуване явище. Мені здавалося, що Європа буде більш нерішучою у наданні допомоги і підтримці. А виявилося, що надуті щоки американців так і залишилися лише надутими щоками((
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04.04.2024 13:07 Відповісти
не зважаючи на те, що саме американці ініціювали будапештський фарс, і відповідальність за безпеку України лежить саме на них.. По факту маємо: один підписант кривавий загарбник, другий відвертий імпотент, третій хоч якось допомагає, звісно не вистачає, але принаймні хоч не прикривається лише "озабочєнностью" та обіцянками. God Save the King або God Save the Queen!
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04.04.2024 13:11 Відповісти
 
 