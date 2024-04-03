Білий дім про можливу передачу контролю над "Рамштайном" НАТО: США продовжать очолювати контактну групу
У Білому домі заявляють, що США продовжать очолювати Контактну групі з питань оборони України, відому як формат "Рамштайн".
Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Контактна група є дуже й дуже ефективною. Ми продовжимо очолювати та скликати її", - зауважив він.
Кірбі підкреслив, що американське лідерство в Контактній групі з питань оборони України цінується з боку партнерів, і США "отримують чудові відгуки з боку всіх країн, які беруть у цьому участь".
У цьому зв’язку представник Білого дому акцентував увагу на два моменти. По-перше, за його словами, ця група є більшою за НАТО та охоплює пів сотні країн по всьому світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.
"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", - наголосив радник.
По-друге, підкреслив він, НАТО залишається частиною цього процесу від самого початку.
"Єнс Столтенберг був присутній на кожному із засідань, включно з першим. Тож ми, безперечно, цінуємо внесок як самого Альянсу, так і окремих членів Альянсу в Контактній групі. І, звісно, очікуємо, що це триватиме далі", - резюмував Кірбі.
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Де безпека для України за забрану ядерну зброю в України?!
«Я її не їбав, я тільки притримував».
"Меморандум 1994 не є зобов'язальним міжнар.-правовим документом, а має політ. характер..."
"...Однак їхня реакція щодо надання Україні юрид. гарантій безпеки виявилася стриманою..."
https://archive.org/details/enmzpr01/page/323/mode/1up?view=theater&ui=embed&wrapper=false Будапештський меморандум // Енциклопедія міжнародного права
Якщо б Ви це собі казали, то можна казати - самокритика, але ж ні...
Я надав Вам посилання на українське аторитетне джерело академічного рівня: "Енциклопедія міжнародного права" - Академперіодика, 2014 року від Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, яку писали фахівці, - це академічне джерело про міжнародні права. Якщо Вам щось не сподобалось, то Ви враз почли "перехід на особистість". - Чому Ви так дієте? - А тому, що не маєте відповідного рівня культури, який мають фахівці міжнародного права чи фахівці з правознавства, бо мають добру осіту. Висновок: Ви звичайний форумний невіглас, з відповідним рівнем освіти (https://www.inmo.org.ua/sum.html?wrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81 невіглас , це - не є образа, до Вашого відома ).
"Так з 1992 року в Україну почали направлятися делегації з Вашингтону і Москви. Американці пропонували знищити весь ядерний арсенал, а росіяни просили передати всю ядерну зброю Росії. Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати. Після цього до Росії мала бути переміщена і стратегічна зброя через приєднання України до радянсько-американського Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
У 1994 році Україна підписала угоду про передачу цієї зброї Росії та стала учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на запевнення Росії, Сполучених Штатів і Сполученого Королівства поважати українські незалежність і суверенітет в існуючих кордонах."
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Жалюгідний піарний триндьож. Дуже схоже на "радників" зеленої ОПи. Видно, вчилися разом в "трускавєцкіх унівєрсітєтах".
Цей світ має ду-у-у-же великі проблеми з адекватністю сприйняття реальності.
Прикро, що Америка стала настільки немічною язикатою Хвеською.
Було і загуло.
Хабадники при владі і опікуються максимум інтересами Ізраілю.
А Європа буде буде будувати свою оборону без постороннього втручання,
без Орбанів, Фіцо, і решти усіляких безсовісних Джонсонів.
і скинути атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі.
А Україні вна забороняє бити поросійських НПЗ, не зважаючи на те, що ракетні
обстріли сягають аж до Польщі.
Оце вам правда про американських демократів.
Ракет потрібної дальності не дають, але хочуть накласти лапу на рішення "Рамштайну".
Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.
Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.