Білий дім про можливу передачу контролю над "Рамштайном" НАТО: США продовжать очолювати контактну групу

У Білому домі заявляють, що США продовжать очолювати Контактну групі з питань оборони України, відому як формат "Рамштайн".

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Контактна група є дуже й дуже ефективною. Ми продовжимо очолювати та скликати її", - зауважив він.

Кірбі підкреслив, що американське лідерство в Контактній групі з питань оборони України цінується з боку партнерів, і США "отримують чудові відгуки з боку всіх країн, які беруть у цьому участь".

У цьому зв’язку представник Білого дому акцентував увагу на два моменти. По-перше, за його словами, ця група є більшою за НАТО та охоплює пів сотні країн по всьому світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", - наголосив радник.

По-друге, підкреслив він, НАТО залишається частиною цього процесу від самого початку.

"Єнс Столтенберг був присутній на кожному із засідань, включно з першим. Тож ми, безперечно, цінуємо внесок як самого Альянсу, так і окремих членів Альянсу в Контактній групі. І, звісно, очікуємо, що це триватиме далі", - резюмував Кірбі.

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