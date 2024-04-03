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Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні

австрія

Рада міністрів Австрії схвалила виділення 21,5 млн євро для гуманітарних організацій, які працюють у гарячих точках. З них 2 млн євро призначено для України

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила пресслужба МЗС Австрії.

Як зазначається, глобальні гуманітарні кризи, які спричинені війнами, бідністю, міграцією та прогресуючими кліматичними змінами, становлять величезну загрозу для життя мільйонів людей.

"Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому необхідно зробити все можливе, щоб запобігти нелегальній міграції. Отже, місцева допомога в кризових регіонах допомагає двома способами: з одного боку, це важливо для покращення місцевого життя та полегшення людських страждань, а з іншого боку, це допомагає стримувати нелегальну міграцію до Австрії та Європи", - сказав канцлер Карл Негаммер.

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Повідомляється, що 21,5 млн євро розділять на:

  • 9,5 млн євро, які виділять на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари;
  • 8 млн євро на проєкти на Близькому Сході;
  • 2 мільйони євро на проєкти в Україні;
  • 2 мільйони євро на проєкт в Афганістані та сусідніх країнах.

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Автор: 

Австрія (957) гуманітарна допомога (988)


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в ***** і буби набойкі на туфелях більше стоять
а так да - дякувалове звичяйне...
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03.04.2024 19:20 Відповісти
Страна в которой до 10 процентов милионери, виделяет 2 млн. Я би им вернул назад, пусть наркоманам метадона купят побольше)
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03.04.2024 19:42 Відповісти
Дякуємо.
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03.04.2024 20:56 Відповісти
 
 