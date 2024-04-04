Булгаков є символом російської імперської політики - висновок Інституту нацпам’яті
Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновку комісії.
Комісія вважає, що Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.
Зазначається, що серед усіх тодішніх письменників він "стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні".
У творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця, кажуть в Українському інституті нацпам'яті. Натомість він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви та заперечує саме існування української нації.
Зокрема, оповідання "В ніч проти 3-го числа" має антиукраїнську спрямованість через "гротескне зображення" воїнів 1-го полку української Синьої дивізії.
В оповіданні Булгакова "Я убив" комісія Інституту національної пам'яті вбачає наративи нинішніх кремлівських пропагандистів Олександра Дугіна, Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Крім того, там кажуть, що цей твір перегукується із теперішніми закликами до нищення українців та містить ідеологію фашизму.
Також у висновку йдеться про те, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.
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а от Пілсудський був імперцем і не просрав
И Сталину сапоги не лизал, работая в советских газетёнках ?
И наркоманом не был, доколовшимся до чёртиков в прямомм смысле ?
И теперь все наркоманы мстят ему ....
Понял суть новой власти и работал на неё, утирая сопли по Белой гвардии ...
мої батьки приїхали з росії у 50-х
виховання було "вєра православная власть сaмодєржавная"
я мріяв про Столипіна та плакав про сімʼю Романових
але 27 років у штатах перетворили мене у бандерівця
і я викинув на смітник російськомовні книжки
Хто винен, слабка людина.
«Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
"кит" та "кіт" - різні слова, і пишуться по-різному, і вимовляються по-різному
хоч я передумав : не вивчай, не треба !
про це, а не про слова
ви іронію навіть не розумієте, не те що саму суть твору!
Сказати він зміг, це ти не зміг прочитати
Достатньо одного "Я убил", щоб цього виродка викреслити з позитиву для України. Це треба було давно робити, не на словах, а на ділі
Якщо б ця боротьба велася не за кошти бюджету, якого не стає для потреб війни, а кошти тих же "патріотів" в тилу, то це було зрозуміло.
Да, для горожанина Булгакова украинская деревня была совершенно чужеродной, и украинское национальное движение он воспринимал как нападение на цивилизацию. Но рассказы-то он писал вполне занятные.
А "експертна комісія" кварталу95 - ворог України, як і вся ця шайка, що обманом захопила владу й демократичну державу перетворила на автократичну - "офісу єрмака".