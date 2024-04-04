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Булгаков є символом російської імперської політики - висновок Інституту нацпам’яті

булгаков

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновку комісії.

Комісія вважає, що Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.

Зазначається, що серед усіх тодішніх письменників він "стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні".

У творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця, кажуть в Українському інституті нацпам'яті. Натомість він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви та заперечує саме існування української нації.

Зокрема, оповідання "В ніч проти 3-го числа" має антиукраїнську спрямованість через "гротескне зображення" воїнів 1-го полку української Синьої дивізії.

В оповіданні Булгакова "Я убив" комісія Інституту національної пам'яті вбачає наративи нинішніх кремлівських пропагандистів Олександра Дугіна, Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Крім того, там кажуть, що цей твір перегукується із теперішніми закликами до нищення українців та містить ідеологію фашизму.

Також у висновку йдеться про те, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.

Читайте: Музей Булгакова в Києві позбавлять статусу пам’ятки національного значення, - Мінкульт

Автор: 

Інститут нацпам'яті (237) Булгаков (13)


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Топ коментарі
+26
нарешті
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04.04.2024 00:54
+21
батя Булгакова був російським окупантом з РПЦ, якого привезли в Київ насаджувати молодим українцям рускій мір. Тут його цей виродок і народився.
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04.04.2024 00:43
+21
Булгаков украинцев презирал
В его произведениях все украинцы как твари- низменные, отвратительные
Мне было 30 лет, когда я приехала в Киев
И была буквально ошарашена поклонением Булгакову
Списала это на украинскую толерантность
Сегодня я вижу - к чему украинская толерантность привела в итоге
Если ставишь на улицах украинских городов
Памятники палачам украинского народа
То финал будет печальный
Только так....
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04.04.2024 01:03
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Гетьман був імперцем, таким же як і булгаков, тому все і просрав.
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04.04.2024 08:00 Відповісти
те ж саме "все просрав" можна сказати і про Петлюру з Винниченком, які не були імперцями, і про Махна з Григор'євим, і про УГА яка перейшла воювати "за красних" - теж все просрали

а от Пілсудський був імперцем і не просрав
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04.04.2024 15:26 Відповісти
…Чрез незгоду всі пропали, самі себе звоєвали..
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04.04.2024 16:16 Відповісти
И на содержании жён не жил годами ?
И Сталину сапоги не лизал, работая в советских газетёнках ?
И наркоманом не был, доколовшимся до чёртиков в прямомм смысле ?
И теперь все наркоманы мстят ему ....
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04.04.2024 05:04 Відповісти
При характеристике Булгакова первое, что приходит на ум - слово "жалкий".
Понял суть новой власти и работал на неё, утирая сопли по Белой гвардии ...
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04.04.2024 05:17 Відповісти
та ще відгрібав по морді від Бартіні за що і строчив доноси на нього поки не посадив таки
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04.04.2024 08:09 Відповісти
Воно то так, дуже своєчасно, а хто будапештський меморандум підписав, булгаков чи достоєвській? Ні не вони? А ті он зараз живі і здорові, ніхто іх не чіпає..
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04.04.2024 06:10 Відповісти
я колись був фанатом мастера і маргарити
мої батьки приїхали з росії у 50-х
виховання було "вєра православная власть сaмодєржавная"
я мріяв про Столипіна та плакав про сімʼю Романових
але 27 років у штатах перетворили мене у бандерівця
і я викинув на смітник російськомовні книжки
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04.04.2024 06:10 Відповісти
Романов сам зрікся престолу і віддав владу демократичному уряду.
Хто винен, слабка людина.
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04.04.2024 06:21 Відповісти
А мені подобається, навіть Біла гвардія

«Так вот спрашиваю: как по-украински "кот"? Он отвечает "кит". Спрашиваю: "А как кит?" А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
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04.04.2024 06:18 Відповісти
вивчай українську

"кит" та "кіт" - різні слова, і пишуться по-різному, і вимовляються по-різному

хоч я передумав : не вивчай, не треба !
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04.04.2024 06:27 Відповісти
у розмовній мові, немає різниці.
про це, а не про слова
ви іронію навіть не розумієте, не те що саму суть твору!
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04.04.2024 06:37 Відповісти
Як це немає різниці? Різні літери, по-різному вимовляються слова
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04.04.2024 06:59 Відповісти
Це не іронія. Це безграмотність.
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04.04.2024 09:18 Відповісти
Дійсно безграмотність, не зміг сказати як "кит"
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04.04.2024 09:20 Відповісти
ДІйсно безграмотність, не розуміти різницю між рашистською "и" та українською "и".
Сказати він зміг, це ти не зміг прочитати
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04.04.2024 09:28 Відповісти
вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Ото правильно, краще помовч 😂
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04.04.2024 09:41 Відповісти
Так вот питаю: як по кацапському буде "мій член".Відповідає "мой член".А як буде "мий член"? А він очі витаращів і мовчить.Більше не кланяється.
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04.04.2024 13:08 Відповісти
На самому початку повномасштабного вторгнення кацапстану я демонстративно всю свою бібліотеку російської "класики", яку збирав ще в 80-90-х, викинув в сміттєвий бак. І булгаков теж був люстрований таким чином.
Достатньо одного "Я убил", щоб цього виродка викреслити з позитиву для України. Це треба було давно робити, не на словах, а на ділі
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04.04.2024 06:53 Відповісти
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04.04.2024 07:00 Відповісти
Это все напоминает Совок,нельзя мерить современными мерками людей которые жили в том дурдоме гражданской войны.Но любители необольшевитских разоблачений никуда не делись.
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04.04.2024 06:58 Відповісти
Вони ще Геродота заборонять, бо не те писав про Скіфів, і Греків вихваляв…
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04.04.2024 07:12 Відповісти
Черга Чєхава,Гоголя.
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04.04.2024 07:06 Відповісти
А Гоголь ярый антисемит! И давайте все запретим! ( в какой то религии запрещено изображать человека, так как это право Бога!) У нас в Украине хотят запретить украинцам думать, потому, что это право власти?
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04.04.2024 07:16 Відповісти
Так простіше, нехай тицяють пальцями в тік-токі, та телеграмі, менше будуть питати хто Чонгар розмінував, і чому армія гола та боса..
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04.04.2024 07:20 Відповісти
Хто його забороняє?! Ніхто! Мова йде про те, що йому не треба пам'ятки ставити і вулиці називати, бо він зневажав українців. Хочете, читайте свого булгакова до всрачки
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04.04.2024 14:14 Відповісти
Дебіли, б...
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04.04.2024 07:24 Відповісти
Те, що комісія написала про Булгакова, майже повністю підходить опису діяльності 95 кварталу і антимайданівців при ******** владі.
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04.04.2024 07:25 Відповісти
Так то мабуть, одні і тіж люди..
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04.04.2024 07:28 Відповісти
Тут идиоты, там идиоты... Куда нормальному человеку податься?🙁
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04.04.2024 07:27 Відповісти
типичный руский лапоть
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04.04.2024 07:55 Відповісти
Преображенский по фамилии Украинец , Шариков лапоть
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04.04.2024 07:57 Відповісти
Люди що міряють світ на чорне та біле, самі завжди сірі.
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04.04.2024 08:04 Відповісти
а що майстер і маргаріта тю нічого нового нема просто міське фентезі в антуражі Непу
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04.04.2024 08:13 Відповісти
Когда появился М и М и когда "антураж" про который написано?
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04.04.2024 08:20 Відповісти
воланда списано з Бартіні а цей красний граф Булгакова відлупцював за що і отримав доноси на себе
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05.04.2024 02:56 Відповісти
Замість того щоб помагати фронту, "патріоти" в тилу ведуть війну з тінями минулого - відбувається не тільки утилізація народних грошей, а і відволікання громадськості від насушного.
Якщо б ця боротьба велася не за кошти бюджету, якого не стає для потреб війни, а кошти тих же "патріотів" в тилу, то це було зрозуміло.
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04.04.2024 08:21 Відповісти
Те саме можна сказати про 95 квартал ,кроликів та іншу проросійську мерзоту ,саме вони були створені рашиськими політтехнологами для висьміювання всього українського і просувані "русского мира ".
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04.04.2024 08:41 Відповісти
Маякните мне, когда книги на площадях начнём жечь. Хочу заснять для истории. Такие вещи должны быть в книгах истории, чтобы будущие поколения не совершали ошибок.
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04.04.2024 09:03 Відповісти
Українські книги спалюють на окупованих територіях рашиські варвари ,так що не треба переносити з хворої голови на здорову.
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04.04.2024 09:21 Відповісти
Треба "Кайдашеву сім'ю" заборонити, там теж немає жодного позитивного персонажа українця
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04.04.2024 09:37 Відповісти
Об чем же сегодня важно думать украинцам? Правильно - о Булгакове! Вот тема из тем..
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04.04.2024 09:40 Відповісти
А ван Гог был сумасшедшим. От этого все его картины - плохие?
Да, для горожанина Булгакова украинская деревня была совершенно чужеродной, и украинское национальное движение он воспринимал как нападение на цивилизацию. Но рассказы-то он писал вполне занятные.
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04.04.2024 10:23 Відповісти
Ну то читайте їх на здоров'я -- ніхто ж не забороняє.
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04.04.2024 13:30 Відповісти
Булгаков як письменник - дзеркало історії, надбання мирової культури.
А "експертна комісія" кварталу95 - ворог України, як і вся ця шайка, що обманом захопила владу й демократичну державу перетворила на автократичну - "офісу єрмака".
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04.04.2024 11:12 Відповісти
Цей кацапський нарколига був і символом і розносчиком так званого "русского міра".Вертайте його пам'ятники і музеї на його рідні залєшанські болота.Там йому і місце.
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04.04.2024 13:14 Відповісти
Дебіли, які тут єрепеняться не це рішення, вам ніхто вашого улюбленого булгакова не забороняє читати! Хоч до всрачки читайте, але це не значить, що його ім'ям повинні бути названі улиці і культурні об' єкти, для цього в нас достатньо інших письменників які любили Україну (або можна взяти іноземців, які хоча б не ненавиділи). Малороси мля
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04.04.2024 14:20 Відповісти
Навіщо людей ображаєш, припустим мене дивує чому зрадники і крадії, приспокійно продовжують красти, і зраджувати, і це на тлі війни, а державні органи на це не реагують? А замінюють все це імітацією кіпучоі діяльності, на булгакова вони час мають, на іньше ні. Може вони когось і мають за дебілів
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04.04.2024 16:30 Відповісти
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