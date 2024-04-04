Булгаков є символом російської імперської політики - висновок Інституту нацпам’яті

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновку комісії.

Комісія вважає, що Булгаков, попри те, що жив у Києві, зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності та негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників.

Зазначається, що серед усіх тодішніх письменників він "стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні".

У творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця, кажуть в Українському інституті нацпам'яті. Натомість він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви та заперечує саме існування української нації.

Зокрема, оповідання "В ніч проти 3-го числа" має антиукраїнську спрямованість через "гротескне зображення" воїнів 1-го полку української Синьої дивізії.

В оповіданні Булгакова "Я убив" комісія Інституту національної пам'яті вбачає наративи нинішніх кремлівських пропагандистів Олександра Дугіна, Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Крім того, там кажуть, що цей твір перегукується із теперішніми закликами до нищення українців та містить ідеологію фашизму.

Також у висновку йдеться про те, що присвоєння імені Булгакова географічним об’єктам, назвам юридичних осіб, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики.

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