Харків атакували "Шахеди": загинуло 3 людей, - Терехов (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох загиблих , внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов.

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Пізніше Синєгубов заявив, про влучання по житловій цивільній забудові в Харкові.

Триває огляд місць профільними службами.

"У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору", - написав очільник ОВА.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації.

Незабаром Ігор Терехов, повідомив про трьох загиблих.

"Попередньо - усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків", - написав він.

Крім того, за його словами на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку.

Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

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