Харків атакували "Шахеди": загинуло 3 людей, - Терехов (оновлено)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох загиблих , внаслідок атаки російських ударних безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух Шахедів з північного заходу курсом на Харків!
Пізніше Синєгубов заявив, про влучання по житловій цивільній забудові в Харкові.
Триває огляд місць профільними службами.
"У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору", - написав очільник ОВА.
За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації.
Незабаром Ігор Терехов, повідомив про трьох загиблих.
"Попередньо - усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків", - написав він.
Крім того, за його словами на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку.
Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А де тут щось новые?
Путлер хоче знищити усіх мешканців України.
Йому потрібні тільки теріторіі.
Украіна потрібна захищатися. Свобода або смерть.
Хто це ще не зрозумів?
Усі розуміють.
Тому незламний Народ України продовжуе виборювати свое майбутне.
ЗСУ та Тероборона борються як леви.
Перемога буде за Україною.
А що на це скаже Шольц чи Шредер це вже інша справа
явно РЭБ