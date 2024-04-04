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Новини
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Харків атакували "Шахеди": загинуло 3 людей, - Терехов (оновлено)

вибух

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох загиблих , внаслідок атаки російських ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух Шахедів з північного заходу курсом на Харків!

Пізніше Синєгубов заявив, про влучання по житловій цивільній забудові в Харкові.

Триває огляд місць профільними службами.

"У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору", - написав очільник ОВА.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації.

Незабаром Ігор Терехов, повідомив про трьох загиблих.

"Попередньо - усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків", - написав він.

Крім того, за його словами на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку.

Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

Читайте: Росіяни 3 квітня обстріляли 4 громади на Сумщині: 1 людина загинула, ще двоє – чоловік та його трирічна донька були травмовані

Автор: 

вибух (4433) обстріл (28171) Харків (5549)


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100 принесли співчуття по Крокусу. І ще багато українців. Навіть серед моїх знайомих. ЦЕ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ про те що буде із Україною - нас стиратимуть і всім буде байдуже
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04.04.2024 02:24 Відповісти
« ЦЕ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ про те що буде із Україною - нас стиратимуть і всім буде байдуже»…

А де тут щось новые?

Путлер хоче знищити усіх мешканців України.
Йому потрібні тільки теріторіі.

Украіна потрібна захищатися. Свобода або смерть.

Хто це ще не зрозумів?
Усі розуміють.
Тому незламний Народ України продовжуе виборювати свое майбутне.
ЗСУ та Тероборона борються як леви.
Перемога буде за Україною.

А що на це скаже Шольц чи Шредер це вже інша справа
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04.04.2024 02:50 Відповісти
Воно вже само не знає,що йому треба.Улізло,то тепер або раші песець,або нам.
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04.04.2024 05:57 Відповісти
Терехов , где мобильные группы по шахедам ?!
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04.04.2024 07:19 Відповісти
у Нас все сбиваются
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04.04.2024 07:20 Відповісти
Терехов що, міністр оборони? Чи гарант Зєрмак! Ти, чмо подоляківське, не встигло зареєструватися, вже сереш. Прокляття вам, зеленим, і вашим родинам за ту кров українську. Навіть ваша придурошна Безугла визнала, що якби в 2019 вибрали Порошенка, то такої війни не було. А то Мінські угоди їй заважали. Тепер краще? Які ж ви всі або упороті, або тупі.
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04.04.2024 07:30 Відповісти
собака лаяла на дядю фраера
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04.04.2024 07:43 Відповісти
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04.04.2024 12:05 Відповісти
Учора, 3 квітня, приблизно о 17:30 зафіксовано влучання БпЛА типу «Ланцет» за межами населеного пункту Коблівської громади. Постраждалих немає.
явно РЭБ
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04.04.2024 07:49 Відповісти
 
 