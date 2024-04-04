Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні ще на кілька тижнів, - Bloomberg

Питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в Палаті представників США всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Про це з посиланням на джерела серед керівників Республіканської партії повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена. Це ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.

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Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон "вислуховує думки членів партії" щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.

За словами двох представників керівництва Республіканської партії, все ще існує можливість, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.

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Втім, Bloomberg зазначає, що такий прискорений графік може в підсумку провалити законопроєкт, а також призвести до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії.