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Новини
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Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні ще на кілька тижнів, - Bloomberg

майкл,джонсон

Питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в Палаті представників США всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Про це з посиланням на джерела серед керівників Республіканської партії повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена. Це ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.

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Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон "вислуховує думки членів партії" щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.

За словами двох представників керівництва Республіканської партії, все ще існує можливість, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім не погодився прив’язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg

Втім, Bloomberg зазначає, що такий прискорений графік може в підсумку провалити законопроєкт, а також призвести до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8280) США (22417) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+23
Клоунада продовжується
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04.04.2024 08:34
+21
***** навіть не приховує,що чим скоріше Україна програє,тим швидше закінчиться війна і все буде просто відмінно. Не буде, гієна смердюча.
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04.04.2024 08:37
+19
Комусь ще не зрозуміло, що військової допомоги від США вже не буде?
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04.04.2024 08:39
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Член Палати представників США Вікторія Спартц виступила проти виділення нового пакету допомоги Києву. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.

Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
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04.04.2024 08:32 Відповісти
а как тут за єту шваль мазу тянули боты))))
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04.04.2024 08:36 Відповісти
***** навіть не приховує,що чим скоріше Україна програє,тим швидше закінчиться війна і все буде просто відмінно. Не буде, гієна смердюча.
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04.04.2024 08:37 Відповісти
"Під час навчання на бакалаврі зустріла Джейсона Спартца в потязі до Москви куди, після практики в Польщі, їхала в гості до тітки. Одружилася у 2000 році у США. Мати громадянка Німеччини. Батьки і молодша сестра із власним чоловіком також переїхали до Америки." Вікіпедія.
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04.04.2024 09:21 Відповісти
Перенесли би краще самі себе в пекло, покидьки.
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04.04.2024 08:34 Відповісти
Клоунада продовжується
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04.04.2024 08:34 Відповісти
Вже не сиішно
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04.04.2024 08:36 Відповісти
Комусь ще не зрозуміло, що військової допомоги від США вже не буде?
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04.04.2024 08:39 Відповісти
Принаймі до їхніх виборів так точно не буде. А потім прийде трамп і ... буде допомагати кацапам!
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04.04.2024 08:43 Відповісти
Це стало зрозуміло, коли республіканці отримали більшість в парламенті. Саме тоді все і посипалось. Байден наразі вже "кривенька качечка", дошкандибає до перевиборів і програє і піде на пенсію. Зате Трамп хлу здасть Україну.
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04.04.2024 08:55 Відповісти
Ані у Північноатлантичного альянсу, ані у Європейського Союзу немає стратегії щодо РФ, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у розмові з кореспонденткою DW у Брюсселі в середу, 3 квітня. "Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.

"Оскільки в нас немає такої реальної стратегії, ми повинні дотримуватися тих принципів, які в нас є", - наголосив міністр, перерахувавши принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - переконаний Ліпавський.

DW
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04.04.2024 08:40 Відповісти
досить бавитись з покидьками! Дрони мають летіти в порти новороссійска і пітера
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04.04.2024 08:41 Відповісти
Фантастичні тварюки і де їх шукати
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04.04.2024 08:44 Відповісти
Да пора уже коренным жителям территорий под названием США объявлять, свои республики в границах резерваций и просить помощи у голодных, но наглых и сильных!
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04.04.2024 08:44 Відповісти
Негритянський рух "Республіка Нова Африка". Заснований в 1968 році послідовниками Малкольма Ікса. Кілька років пропагували ідею створення окремої негритянської держави на базі 5 південних штатів. В 1970-х роках після кількох перестрілок з поліцією, більшість активістів посадили за грати.
Ідеологія нової держави - "африканський соціалізм". Вони навіть свого президента обрали, - чувака, який втік у Китай до Мао Цзедуна. )))

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04.04.2024 09:12 Відповісти
Джонсон может не стараться. Мы уже поняли, что он три два рас.
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04.04.2024 08:48 Відповісти
"...ще на кілька тижнів...", або місяців... Невже не зрозуміло, що цей джонсон водить всіх за носа і його треба терміново звільняти у всім відомому напрямку?!
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04.04.2024 08:49 Відповісти
Пам"ятаю як цю хвойду Спартц тягали по Україні. Мені вже тоді стало зрозуміло, що воно ватне створіння. Переїхало в США з Чернігівської області, а корчило з себе справжню "американку", коверкало українську мову акцентом, явно штучно зробленим. Така собі малороска-хахлушка трампівського розливо. Тому посилаємо за кораблем.
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04.04.2024 08:49 Відповісти
"Під час навчання на бакалаврі зустріла Джейсона Спартца в потязі до Москви куди, після практики в Польщі, їхала в гості до тітки. Одружилася у 2000 році у США. Мати громадянка Німеччини. Батьки і молодша сестра із власним чоловіком також переїхали до Америки."
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04.04.2024 09:22 Відповісти
А як її захищали ооо
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04.04.2024 10:03 Відповісти
...або місяців, або навіть років... Ніхто іншого вже й не чекає. Подумаєш, українці гинуть, але ж головна роль України в цій війні - послаблювати рашку. А усе інше - то таке...
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04.04.2024 08:50 Відповісти
З таким підходом Україна невдовзі фантастично підсилить рашку. Своєю землею і населенням. Подивимось, як заспіває Захід, коли фактична армія росії збільшиться десь до трьох мільйонів завдяки українським "ждунам".
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04.04.2024 08:53 Відповісти
І не тільки ждунами підсилиться армія московії, а, насамперед, болотом, яке зараз усіляко переховується від мобілізіції та кричить про порушення їхніх прав ТЦК. Москальські ваєнкамати чоботом під сраку, прикладо межи плечі - і вперед перед кулеметами. Але бидло того не розуміє.
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04.04.2024 11:24 Відповісти
спочатку, точніше, всі тридцять років, ми сиділи на кремлівській ресурсній голці!
тепер, ми пересіли на натівську, військову голку!
і тоді і зараз, нам викручують руки, як тільки побажають.
то може, досить скакати по граблям? може, вже почати, своє розвивати. ядерну зброю, у тому числі!
захоплююсь, киянкою, голдою меїр!
всі наші, шість президентів, разом узятих, навіть пилу з її черевиків, не варті.
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04.04.2024 08:51 Відповісти
може, вже почати, своє розвивати
Ви інженер, ракетник чи ядерник? Чи в іншій галузі, дотичній до ВПК? Чи в будь-якій іншій технічній галузі?
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04.04.2024 08:54 Відповісти
я, вам, не скажу!
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04.04.2024 08:58 Відповісти
Якщо ви з "технарів", то подивіться довкола: скільки серед вас молоді, і яка вона?
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04.04.2024 08:58 Відповісти
все добре, в вузах києва з молоддю. і особливо з технарями. і особливо з фізиками, і особливо з ядерниками.
молодь, патріотична, талановита і мотивована!
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04.04.2024 09:05 Відповісти
Я не про виші. Про діючі КБ та НДІ.
Куди та патріотична, освічена та мотивована молодь йде після інститутів, ви хоч цікавились?
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04.04.2024 09:08 Відповісти
було б бажання, у нашої держави, будувати, а не тупо красти.
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04.04.2024 09:16 Відповісти
Його немає, це доконаний факт, впродовж багатьох років, останніх - так точно.
І куди в таких умовах йде освічена та мотивована молодь після закінчення навчання?
Куди завгодно, тільки не в КБ або НДІ.
От і маємо те, що маємо: ні науки, ні інженерії. Якщо десь щось ще працює, це тільки завдяки здоров'ю деяких совєцкіх дєдушєк/бабушєк і ду-уже маленькій грудці вимушених молодих спеціалістів, що утворились з числа тих, хто не зміг знайти собі місце в менеджменті, ІТ або за кордоном.
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04.04.2024 09:20 Відповісти
вам, як маленький приклад. без назв, без адрес.
виробництво, всього, що пов'язано з дронами.
всі молоді, завзяті, талановиті.

і досить, впарювати цей невмирущий совок! безкінечну тему, меншовартості, та скиглити про тяжку долю батрака!
перемагає капіталізм!
як що, ти бездара, але з дипломом, ти все одно, нікому не потрібний. ваше місце, от саме у тих кб та нді.
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04.04.2024 09:30 Відповісти
Двигуни, електроніку, оптику для дронів роблять на тому ж підприємстві?
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04.04.2024 09:31 Відповісти
тобто, ви не в темі?
і про двигуни, і про електроніку, і оптику.
вивчить питання, потім навалюйте.

це, як у рулетці, з кацапами. що б ти не казав, які б аргументи не наводив, там все по колу.
може, ви авторитетний спеціаліст, серед своїх шанувальників, але я втомився, спілкуватися з невігласами.
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04.04.2024 09:36 Відповісти
Щось нічого не чув про світлочутливі матриці та мікросхеми українського виробництва.
Була стаття про українського виробника ПНБ, але там було чітко сказано: інфрачервоні матриці - з США. Навіть у русні їх розпіарене виробництво процесорів "Байкал" - це лише запихування тайванського кристалу в металевий корпус.
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04.04.2024 09:38 Відповісти
І я в темі дещо по іншій галузі. Теж не буду казати, якій. Але там... все дуже сумно. Дуже. І я знаю різницю між збиранням готового виробу з деталей конструктора, і проєктуванням деталей конструктора.
Українська інженерія зараз - це просунуте "Лего".
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04.04.2024 09:40 Відповісти
Можете ось тут почитати на загальногалузеву тему.
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04.04.2024 09:41 Відповісти
я вас прошу, досить навалювати цей невмирущий совок! безкінечну тему, меншовартості, та скиглити про тяжку долю батрака!

особливо, розміркуваннями старих коміняцких пердунів.

все! ваш час вийшов. дорогу молодим.
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04.04.2024 09:49 Відповісти
У русні справи не принципово кращі. Тому і тягають санкційку всіма можливими способами, бо своє робити далеко не все вміють.
Молоді йдуть туди, де є гроші та перспективи. І це точно не ракетобудування.
Заробітні плати досить низькі, стабільності - ніякої.
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04.04.2024 09:54 Відповісти
Вже досить багато років тому читав таке - росія виробляє процесори 2-го покоління, Китай на американському обладнанні - 3-го покоління, США - 5-го покоління. Ото і вся інженерія.
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04.04.2024 11:01 Відповісти
У них погано виходить розробляти якісь тонкі, складні речі, де треба працювати довго, зосереджено, приділяючи увагу деталям та дотримуючись технології.
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04.04.2024 11:04 Відповісти
"У них" - це про кого?
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04.04.2024 11:07 Відповісти
Русня.
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04.04.2024 11:13 Відповісти
Є таке, але ще не всі євреї виїхали.
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04.04.2024 11:15 Відповісти
Вони працюють над цим. Махачкала їм в поміч.
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04.04.2024 11:17 Відповісти
Яка ядерна зброя? У мене на підприємство критичної інфраструктури інженера змінного (фактично енергетик) знайти не можна. Хто буде розробляти? Де розробляти? Наче дорослі люди тут дописи пишуть, а іноді просто як якісь фантазії. Ах, так: нам ще "Мрію" добудувти пообіціяли. Ядерну зброю розробляли багато років, потім випробування. Де ви її випробувати зібрались?
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04.04.2024 09:03 Відповісти
у тебе, на підприємстві?

ридала, вся маршрутка!
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04.04.2024 09:07 Відповісти
Радянські напрацювання та документація є, немає лише політичної волі та можливо сировини. А "випробування" можна провести на території параші, якщо вона не забереться геть з України.
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04.04.2024 09:44 Відповісти
І немає кому це робити. Все так просто. Прості рішення у нас самі розумієте де - на Банковій
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04.04.2024 09:55 Відповісти
а іран та корея справно та регулярно відправляють тисячі контейнеів зброї пуйлу. от така вона допомога демократії
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04.04.2024 08:52 Відповісти
А тепер скажіть, що "ні, Америка нас не зливає". Ага-ага. Все переносять, мабуть чекають коли рсня нас переможе.
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04.04.2024 08:52 Відповісти
З таким самим успіхом можна сказати, що Україна зливає сама себе.
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04.04.2024 09:03 Відповісти
А я б замінував Чорнобильський саркофаг та сховище відходів, і коли вітер в сторону москви та білорусів - виставив би ультиматум! при тому б рука не дрогнула підірвать все к ібіням, щоб прочувствовваал, що таке війна.
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04.04.2024 08:54 Відповісти
Напрямок вітру міняється за добу декілька разів.
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04.04.2024 09:03 Відповісти
Це не в нас. В нас може бути південний декілька днів
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04.04.2024 11:35 Відповісти
а виходить по іншому з заходом і москалями не можна!Або ви нам зброю,або нахрін все винести в повітря.Ну а який вихід, померти в окупації?А так буде шанс що все таки або москальня забереться геть,або захід почне реально помагати!
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04.04.2024 10:41 Відповісти
Що тут скажеш, згнила республіканська партія, згнила. Дивно навіть, як в 2022 році пройшла допомога через Конгрес.
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04.04.2024 08:55 Відповісти
Увесь західний світ зараз приблизно в стані Римської імперії перед падінням Риму.
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04.04.2024 09:09 Відповісти
Напевно дійсно чудове порівняння - "Рим ще сильний і зверхньо дивиться на розквіт варварів, наближення гунів до своїх кордонів, і думає що в разі чого.... однією лівою.... А голоси адекватних нечутно в політичних суперечках."
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04.04.2024 09:14 Відповісти
История о том , как можно великой стране со статусом междунородного полицейского за короткий срок опуститься на уровень промакашки. Или как Бетмен, спасая мир упал в гавно, или как человек- паук упал с крыши и разбился, или как лорд усрался жидким прямо в парламенте
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04.04.2024 09:05 Відповісти
Скоріше наочна демонстрація, ролі однієї особистості в історії. Виявилось, що лише одного політика достатньо для розколу країни на непримиримі політичні фракції, та на здачу міжнародних позицій. Втім це стосується і Путлєра в Рашкі і Сі в Китаї, та навіть і Зеленського. Кожен з них спричинив і спричиняє наслідки того, що наступні покоління будуть розхльобувати добре якщо лише десятиліттями.
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04.04.2024 09:18 Відповісти
Вы имеете в виду рыжего? Каким бы проходимцем, популистом и подонком он ни был, но раскол в американском обществе начали именно представители демократов, когда ударились в продвижение левачества и агрессивное навязывание его деструктивных идей.
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04.04.2024 09:53 Відповісти
І усе завдяки наваяніям кала кацилібогена. Справжнісенке гівно, яка дужа отрута.
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04.04.2024 09:22 Відповісти
..а что на очкарика мало компромата...
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04.04.2024 09:14 Відповісти
І вона з українським корінням? Я ніхера не розумію цього світу. Вчора взяла глобус, Україна - центр Європи, величезна країна, прекрасний клімат, два моря, не трясе і не заливає, кинь в землю - проросте! І світ віддає таке золото на поталу чокнутому маніяку… Данію, Нідерланди, Бельгію насилу найшла..та зібралися б усі та ввалили звіздюлей так, щоб століття в бік Європи і глянути боялися, так ні, соплі жують
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04.04.2024 09:28 Відповісти
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04.04.2024 09:39 Відповісти
До Різдва ще далеко ми почекаємо, а там канікули потім...
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04.04.2024 10:03 Відповісти
В'єтнам, Ірак, Афган, тепер - Україна... Кого ще янкі не "кидали"?
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04.04.2024 11:05 Відповісти
Вірити в ЗСУ. А сподіватися - лише на тітку з косою, яка завітає до *****.

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04.04.2024 11:12 Відповісти
Джонсон шукає як НЕ поставити питання на голосування
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04.04.2024 11:22 Відповісти
Справа не тільки в Джонсоні але в Байдені. Ще не було в історії США такого шоб спікер палати представників крутив президентом як циган сонцем, принижуючі його щодня і виставляючі перед світом безпомічним і майже позбавленим влади. Тому я впевнена, що це гра Байдена в поддавки, демократів загалом. В цій грі життя українців не варто нічого.
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04.04.2024 11:49 Відповісти
короче, джонсон - х*йло
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04.04.2024 11:50 Відповісти
несподівано, що ***** купив сенат сша
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04.04.2024 12:22 Відповісти
 
 