Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні ще на кілька тижнів, - Bloomberg
Питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в Палаті представників США всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.
Про це з посиланням на джерела серед керівників Республіканської партії повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена. Це ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.
Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон "вислуховує думки членів партії" щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.
За словами двох представників керівництва Республіканської партії, все ще існує можливість, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.
Втім, Bloomberg зазначає, що такий прискорений графік може в підсумку провалити законопроєкт, а також призвести до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії.
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Республіканка від штату Індіана заявила, що не підтримує американський пакет допомоги на $60 млрд, кошти з якого підуть, зокрема, для надання допомоги Україні. "Ми не можемо допустити цих нескінченних воєн", - сказала Спартц.
Спартц зазначила, що будь-яка допомога Києву має надаватися у вигляді кредиту.
"Оскільки в нас немає такої реальної стратегії, ми повинні дотримуватися тих принципів, які в нас є", - наголосив міністр, перерахувавши принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.
"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - переконаний Ліпавський.
DW
Ідеологія нової держави - "африканський соціалізм". Вони навіть свого президента обрали, - чувака, який втік у Китай до Мао Цзедуна. )))
тепер, ми пересіли на натівську, військову голку!
і тоді і зараз, нам викручують руки, як тільки побажають.
то може, досить скакати по граблям? може, вже почати, своє розвивати. ядерну зброю, у тому числі!
захоплююсь, киянкою, голдою меїр!
всі наші, шість президентів, разом узятих, навіть пилу з її черевиків, не варті.
Ви інженер, ракетник чи ядерник? Чи в іншій галузі, дотичній до ВПК? Чи в будь-якій іншій технічній галузі?
молодь, патріотична, талановита і мотивована!
Куди та патріотична, освічена та мотивована молодь йде після інститутів, ви хоч цікавились?
І куди в таких умовах йде освічена та мотивована молодь після закінчення навчання?
Куди завгодно, тільки не в КБ або НДІ.
От і маємо те, що маємо: ні науки, ні інженерії. Якщо десь щось ще працює, це тільки завдяки здоров'ю деяких совєцкіх дєдушєк/бабушєк і ду-уже маленькій грудці вимушених молодих спеціалістів, що утворились з числа тих, хто не зміг знайти собі місце в менеджменті, ІТ або за кордоном.
виробництво, всього, що пов'язано з дронами.
всі молоді, завзяті, талановиті.
і досить, впарювати цей невмирущий совок! безкінечну тему, меншовартості, та скиглити про тяжку долю батрака!
перемагає капіталізм!
як що, ти бездара, але з дипломом, ти все одно, нікому не потрібний. ваше місце, от саме у тих кб та нді.
і про двигуни, і про електроніку, і оптику.
вивчить питання, потім навалюйте.
це, як у рулетці, з кацапами. що б ти не казав, які б аргументи не наводив, там все по колу.
може, ви авторитетний спеціаліст, серед своїх шанувальників, але я втомився, спілкуватися з невігласами.
Була стаття про українського виробника ПНБ, але там було чітко сказано: інфрачервоні матриці - з США. Навіть у русні їх розпіарене виробництво процесорів "Байкал" - це лише запихування тайванського кристалу в металевий корпус.
Українська інженерія зараз - це просунуте "Лего".
особливо, розміркуваннями старих коміняцких пердунів.
все! ваш час вийшов. дорогу молодим.
Молоді йдуть туди, де є гроші та перспективи. І це точно не ракетобудування.
Заробітні плати досить низькі, стабільності - ніякої.
ридала, вся маршрутка!