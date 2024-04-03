Білий дім не погодився прив’язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg

Адміністрація президента США відмовилася від пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо Байден скасує призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що у заяві Білого дому йдеться: президент чітко дав зрозуміти, що республіканці в Палаті представників мають якнайшвидше ухвалити двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже пройшла через Сенат, щоб надати Україні допомогу, якої вона терміново потребує.

Читайте: Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт СПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – зазначив Білий дім.

Раніше агентство Reuters повідомило, що американські посадовці "відкриті" до можливого скасування паузи у видачі дозволів на експорт СПГ, яку адміністрація президента запровадила наприкінці січня, але спочатку хотіли б побачити всю пропозицію в повному обсязі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

У Білому домі заявили, що це повідомлення "не відповідає дійсності".