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Новини
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Білий дім не погодився прив’язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg

байден

Адміністрація президента США відмовилася від пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо Байден скасує призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що у заяві Білого дому йдеться: президент чітко дав зрозуміти, що республіканці в Палаті представників мають якнайшвидше ухвалити двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже пройшла через Сенат, щоб надати Україні допомогу, якої вона терміново потребує.

Читайте: Білий дім шукає способи екстреної допомоги Україні, - Кірбі

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт СПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – зазначив Білий дім.

Раніше агентство Reuters повідомило, що американські посадовці "відкриті" до можливого скасування паузи у видачі дозволів на експорт СПГ, яку адміністрація президента запровадила наприкінці січня, але спочатку хотіли б побачити всю пропозицію в повному обсязі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

У Білому домі заявили, що це повідомлення "не відповідає дійсності".

Автор: 

Байден (2883) газ (10403) допомога (8280) США (22417)


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Топ коментарі
+24
Шо трампісти,шо байденісти-підараси всі.
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03.04.2024 14:29
+9
Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову.
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03.04.2024 14:35
+4
Конгрес США вчергове збирається голосувати допомогу Україні. Українці в черговий раз вірять. Але їх в черговий раз дурять як веслюка морквиною. В росії радіють таким надійним партнерам.
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03.04.2024 14:43
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Шо трампісти,шо байденісти-підараси всі.
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03.04.2024 14:29 Відповісти
вони просто з кацапами ще у 2014 му домовилися поділити Україну як поділили після 2гої світової Німетчину . зараз йде "лемігитизація ціх домовленостіей , Зброї та грошей не дають щоб принудити Україну підписати передачу "теріторіальних реалій" ((
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03.04.2024 15:12 Відповісти
якби ж то в територіях була проблема. кацапи хочуть знищити ВСЮ Україну, тому не треба іллюзій щодо переговорів
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03.04.2024 15:21 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, - починаймо її знову.
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03.04.2024 14:35 Відповісти
Конгрес США вчергове збирається голосувати допомогу Україні. Українці в черговий раз вірять. Але їх в черговий раз дурять як веслюка морквиною. В росії радіють таким надійним партнерам.
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03.04.2024 14:43 Відповісти
зрозуміло одне, їм дана команда під будь яким приводом не давати допомоги.
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03.04.2024 14:44 Відповісти
А давайте ще прив'яжемо проблеми порушення прав афроамериканців чи індіанців
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03.04.2024 14:47 Відповісти
Ніхто вже й не сумнівався.
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03.04.2024 14:49 Відповісти
Коли повернете ядерну зброю і привязуйте кого хочете до чого завгодно свій газ.
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03.04.2024 14:53 Відповісти
її не треба повертати. треба не відкривати рота, коли ми відтворимо її.
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03.04.2024 15:06 Відповісти
Очкастий підарас і далі буде виколупувати причини на які не погодиться стара тримтяча мошонка.
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03.04.2024 15:00 Відповісти
Символи партій в США - слон і осел раптово перетворились на баранів синього й червоного кольорів, що зійшлись на вузькому мостику лоб в лоб.
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03.04.2024 15:00 Відповісти
Уряд США готовий піти на поступки по газу, щоб затвердити допомогу Україні, - Reuters Джерело:

/

Білий дім не погодився прив'язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg Джерело:
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03.04.2024 15:09 Відповісти
ясно. піндоси граються в політику й не збираються затверджувати допомогу. розходимось
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03.04.2024 15:20 Відповісти
Старий лідор демократів защурив 3.9 млрд по програмі PDA та блокує усяку допомогу Україні. Усе що треба знати.
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03.04.2024 15:22 Відповісти
Американці ризикують бути обнулені в кінець і на завжди
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03.04.2024 15:35 Відповісти
Смердючі еко-підори.
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03.04.2024 15:47 Відповісти
якщо Байден піде на такі поступки, то втратить голоси ліваків на майбутніх виборах. бо саме ці ліваки такими страйками і змусили Байдена піти на таке рішення.. а тим часом кацапи під санкціями планують запустити свій арктичний мегазавод з виробництва СПГ. і плювати їм на той клімат.
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03.04.2024 16:00 Відповісти
Ціна словам байдена про підтримку України = нуль
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03.04.2024 17:57 Відповісти
 
 