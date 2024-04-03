Білий дім не погодився прив’язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg
Адміністрація президента США відмовилася від пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо Байден скасує призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що у заяві Білого дому йдеться: президент чітко дав зрозуміти, що республіканці в Палаті представників мають якнайшвидше ухвалити двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже пройшла через Сенат, щоб надати Україні допомогу, якої вона терміново потребує.
"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт СПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – зазначив Білий дім.
Раніше агентство Reuters повідомило, що американські посадовці "відкриті" до можливого скасування паузи у видачі дозволів на експорт СПГ, яку адміністрація президента запровадила наприкінці січня, але спочатку хотіли б побачити всю пропозицію в повному обсязі.
У Білому домі заявили, що це повідомлення "не відповідає дійсності".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
/
Білий дім не погодився прив'язати допомогу Україні до зміни газової політики, - Bloomberg Джерело: