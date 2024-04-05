Ще п’ятьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

З російської окупації на підконтрольну Україні територію повернули п’ятьох дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту. А також хлопця та дівчину, 18 років, позбавлених батьківського піклування.



Молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися", - написав він.

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Крім того, разом із ними виїхала ще одна родина - мати та її двоє дітей, 15-річна дочка та 5-річний син. Росіяни вимагали, щоб діти ходили до так званих російських освітніх закладів.



Прокудін зазначив, що над цим поверненням працювала організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служби у справах дітей.



"Нині всі, кого вдалося вирвати з лап російських окупантів, перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи", - додав він.

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