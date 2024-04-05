Бельгія вже перераховує Україні гроші від заморожених російських активів, - ОП

В Україну вже надходять гроші, які отримуються із податків заморожених російських активів у Бельгії.

Про це в інтерв’ю РБК розповіла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступниці міністра юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

У Бельгії розташований депозитарій Euroclear, у якому розміщено активи РФ на 191 млрд євро, саме тому податки сплачуються на користь України саме із цієї держави.

Є два види податку на доходи. Перший - tax revenue from interest on frozen Russian assets, через нього в Україну на гуманітарні цілі вже направили майже 1,7 млрд євро.

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"Кошти не пішли безпосередньо Україні, а використовувалися для підтримки біженців, які перебувають у Бельгії. Для цього Бельгії не потрібно рішення Євросоюзу", - сказала Мудра.

Другий вид податку - corporate income tax, наразі він нараховує вже майже 1,3 млрд євро. З цих грошей Бельгія перерахувала Україні на сьогодні 200 млн євро на закупівлю зброї.

Нагадаємо, раніше в Гаазі запустили міжнародний Реєстр збитків від російської агресії.

Країни, де знаходиться переважна частина заморожених російських активів, ведуть дискусію щодо ефективних способів та механізмів їхньої передачі Україні.

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