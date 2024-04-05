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Бельгія вже перераховує Україні гроші від заморожених російських активів, - ОП

мудра

В Україну вже надходять гроші, які отримуються із податків заморожених російських активів у Бельгії.

Про це в інтерв’ю РБК розповіла заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступниці міністра юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

У Бельгії розташований депозитарій Euroclear, у якому розміщено активи РФ на 191 млрд євро, саме тому податки сплачуються на користь України саме із цієї держави.

Є два види податку на доходи. Перший - tax revenue from interest on frozen Russian assets, через нього в Україну на гуманітарні цілі вже направили майже 1,7 млрд євро.

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"Кошти не пішли безпосередньо Україні, а використовувалися для підтримки біженців, які перебувають у Бельгії. Для цього Бельгії не потрібно рішення Євросоюзу", - сказала Мудра.

Другий вид податку - corporate income tax, наразі він нараховує вже майже 1,3 млрд євро. З цих грошей Бельгія перерахувала Україні на сьогодні 200 млн євро на закупівлю зброї.

Нагадаємо, раніше в Гаазі запустили міжнародний Реєстр збитків від російської агресії.

Країни, де знаходиться переважна частина заморожених російських активів, ведуть дискусію щодо ефективних способів та механізмів їхньої передачі Україні. 

Також читайте: В Європі заблоковано €37 мільярдів приватних та €208 мільярдів державних російських активів

Бельгія (412) Мудра Ірина (20) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+4
"Кошти не пішли безпосередньо Україні, а використовувалися для підтримки біженців, які перебувають у Бельгії".
Можна це і не коментувати, чи комусь не ясно?) збс допомога, дякуємо дуже, саме на втікунів і сидільців на європейському велфейрі і треба витрачати гроші, ні-ні, не на армію, не на українських громадян в Україні, а самі собі в Бельгію завернули траншика. А корупція - вона ж тільки в Україні, ну да, ну да, розумію.
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05.04.2024 13:57
+3
1,7 млрд євро / 75 000 (кількість українців у Бельгії) = 22 666 євро.
Гарна підтримка.
І чомусь мені здається, що далеко не всі біженці її отримують.
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05.04.2024 14:09
+1
До чого тут взагалі українці? Роздали своїм фірмочкам, під соусом "допомоги". А корупція, знову ж таки нагадую, у нас, ага. Це тупо ті ж самі барабани і овочерізки в сховища, тільки з прапором Бельгії на документах.

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05.04.2024 14:27
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заступниця головки офісної препізедента Ірина Мудра...
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05.04.2024 13:40 Відповісти
"Кошти не пішли безпосередньо Україні, а використовувалися для підтримки біженців, які перебувають у Бельгії".
Можна це і не коментувати, чи комусь не ясно?) збс допомога, дякуємо дуже, саме на втікунів і сидільців на європейському велфейрі і треба витрачати гроші, ні-ні, не на армію, не на українських громадян в Україні, а самі собі в Бельгію завернули траншика. А корупція - вона ж тільки в Україні, ну да, ну да, розумію.
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05.04.2024 13:57 Відповісти
1,7 млрд євро / 75 000 (кількість українців у Бельгії) = 22 666 євро.
Гарна підтримка.
І чомусь мені здається, що далеко не всі біженці її отримують.
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05.04.2024 14:09 Відповісти
До чого тут взагалі українці? Роздали своїм фірмочкам, під соусом "допомоги". А корупція, знову ж таки нагадую, у нас, ага. Це тупо ті ж самі барабани і овочерізки в сховища, тільки з прапором Бельгії на документах.

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05.04.2024 14:27 Відповісти
Вона бреше, бо нічого не бельмеса, але оббріхуватт бельгійців, їм це не сподобається
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06.04.2024 15:22 Відповісти
Другий вид податку - corporate income tax, наразі він нараховує вже майже 1,3 млрд євро. З цих грошей Бельгія перерахувала Україні на сьогодні 200 млн євро на закупівлю зброї.
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05.04.2024 14:39 Відповісти
Тобто Бельгія не допомагає українським біженцям, а краде наші гроші, щоб не витрачати свої на допомогу, а подавати це ніби допомога. І чим тут хвалиться ця мудра жінка? Вона в долі?
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05.04.2024 14:33 Відповісти
там черга з бажаючих красти наші горші. Починаючи з сша
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05.04.2024 22:21 Відповісти
Смірнов зробив своє діло - саботаж трибуналу проти рашки, на його місце поставили цю мудру жінку, яка тепер саботує відшкодування збитків. Люкс і лакшері)
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05.04.2024 14:35 Відповісти
 
 