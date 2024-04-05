Німеччина модернізує армію на випадок ведення бойових дій, - Пісторіус

Бундесвер покращує та модернізує свої військові сили та засоби й має бути готовим до ведення війни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", - зазначають у Міністерстві оборони.

Пісторіус підкреслив, що перед його країною стоїть завдання у покращенні війська та його модернізації, особливо для оборонних дій.

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Замість трьох видів військ, які раніше існували у Бундесвері, планується створити чотири: традиційну армію, авіацію, військово-морські сили та новий вид військ, який діятиме в кібернетичному просторі та захищатиме інформаційний простір.

Також Пісторіус зазначив, що буде створене єдине оперативне командування, яке поєднає функції територіального та оперативного командування.

У німецькому війську додатково будуть створені сили внутрішньої безпеки, в авіації спеціальні групи, які займатимуться моніторингом технічного стану літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 20 засіданні у форматі "Рамштайн" пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 млн євро.

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