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Німеччина модернізує армію на випадок ведення бойових дій, - Пісторіус

бундесвер

Бундесвер покращує та модернізує свої військові сили та засоби й має бути готовим до ведення війни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", - зазначають у Міністерстві оборони.

Пісторіус підкреслив, що перед його країною стоїть завдання у покращенні війська та його модернізації, особливо для оборонних дій.

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Замість трьох видів військ, які раніше існували у Бундесвері, планується створити чотири: традиційну армію, авіацію, військово-морські сили та новий вид військ, який діятиме в кібернетичному просторі та захищатиме інформаційний простір.

Також Пісторіус зазначив, що буде створене єдине оперативне командування, яке поєднає функції територіального та оперативного командування.

У німецькому війську додатково будуть створені сили внутрішньої безпеки, в авіації спеціальні групи, які займатимуться моніторингом технічного стану літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 20 засіданні у форматі "Рамштайн" пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 млн євро. 

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армія (3770) Німеччина (7347) Пісторіус Борис (254)


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невже, нащадки великого райха приходять до тями?
нащадки самураїв, вже рік, як гострять катани. китай, сере ріденьким, від цього.
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05.04.2024 14:57 Відповісти
"на випадок ведення бойових дій" - до сліз 😂
а до того ДЛЯ ЧОГО армію готували?
баварські сасіски смажити?
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05.04.2024 15:11 Відповісти
Да какая там модернизация? Путинская подружка Меркель уничтожила 20 отборных бригад бундесвера,там надо все восстанавливать с нуля.
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05.04.2024 15:20 Відповісти
Давайте, шановні, давайте. Часи хітів "Модерн Токінг" скінчилися...
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05.04.2024 15:45 Відповісти
 
 