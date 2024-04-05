Німеччина модернізує армію на випадок ведення бойових дій, - Пісторіус
Бундесвер покращує та модернізує свої військові сили та засоби й має бути готовим до ведення війни.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності", - зазначають у Міністерстві оборони.
Пісторіус підкреслив, що перед його країною стоїть завдання у покращенні війська та його модернізації, особливо для оборонних дій.
Замість трьох видів військ, які раніше існували у Бундесвері, планується створити чотири: традиційну армію, авіацію, військово-морські сили та новий вид військ, який діятиме в кібернетичному просторі та захищатиме інформаційний простір.
Також Пісторіус зазначив, що буде створене єдине оперативне командування, яке поєднає функції територіального та оперативного командування.
У німецькому війську додатково будуть створені сили внутрішньої безпеки, в авіації спеціальні групи, які займатимуться моніторингом технічного стану літаків.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на 20 засіданні у форматі "Рамштайн" пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 млн євро.
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нащадки самураїв, вже рік, як гострять катани. китай, сере ріденьким, від цього.
а до того ДЛЯ ЧОГО армію готували?
баварські сасіски смажити?