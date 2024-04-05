Германия модернизирует армию на случай ведения боевых действий, - Писториус

Бундесвер улучшает и модернизирует свои военные силы и средства и должен быть готов к войне.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Поскольку Россия подвергла сомнению европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая ситуация угрозы. Анализ сосредоточился на военной способности и оперативной готовности", - отмечают в Министерстве обороны.

Писториус подчеркнул, что перед его страной стоит задача по улучшению войска и его модернизации, особенно для оборонных действий.

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Вместо трех видов ранее существовавших в Бундесвере войск планируется создать четыре: традиционную армию, авиацию, военно-морские силы и новый вид войск, который будет действовать в кибернетическом пространстве и защищать информационное пространство.

Также Писториус отметил, что будет создано единое оперативное командование, которое объединит функции территориального и оперативного командования.

В немецком войске будут дополнительно созданы силы внутренней безопасности, в авиации - специальные группы, которые будут заниматься мониторингом технического состояния самолетов.

Министр обороны Германии Борис Писториус на 20-м заседании в формате "Рамштайн" пообещал новую помощь Украине в размере 500 млн евро.

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