Колишня міністерка у справах ветеранів Лапутіна мобілізувалася до лав СБУ
Юлія Лапутіна, яка раніше була міністеркою у справах ветеранів, мобілізувалася до лав Служби безпеки України.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Лапутіна написала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ залишатися в цивільному секторі було для неї викликом.
"Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності Уряду та РНБО в ті найбуремніші часи.
Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", - зазначила вона.
Лапутіна повідомила, що пройшла ВЛК та від сьогодні мобілізована до лав СБУ.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила Лапутіну у відставку 7 лютого. Посаду голови Мінветеранів вона обіймала з грудня 2020 року. Тепер замість неї міністерство тимчасово очолив Герой України Олександр Порхун.
Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання щодо затримання учасників проросійських терористичних формувань. З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
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Слава ЗСУ !
Я прочитав усю статтю й в мене нема жодного запитання .
то бот-кацап строчит за миску ягєля.
пані Генерал Лапутіна крім іншого кандидат наук по психології. В 90-х під час військового заколоту в Криму сама зайшла в кабінет ватного генерала і після "дружньої бесіди" він вийшов з піднятими лапками і мокрими штанами
В Краматорську Лапутіна налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. За допомоги активістів виїжджала до міста для оцінки ситуації та проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) рекогностування
Юлія Лапутіна у вересні - грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року командувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 оперативною групою СБУ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань
Вона ж не на фронт пішла.
Сидить в тилу на посаді якогось бухгалтера у тиловій частині або заступником командира з виховної роботи, отримає 30-40 тисяч зарплати і на фронт ні ногою.
Ніхто би не був проти так служити в ЗСУ.
і паливо, хай саме розливається по машинам.
Вони, що особливі, у них бронь від фронту, чим вони кращі за тих військовослужбовців які місяцями сидять в окопах?
вони у нас тактики та стратеги військової справи.
мабуть на польському кордоні, солдати важливіші, ніж на кацапському.
поверхневий говноМандувач розвів бардак в ЗЄльоной странє "какая разніца"
пані Лапутіна гідна Людина і високопрофесійний Генерал !
хоч одного повернули з "лави запасних".
а скільки їх там сидить , Генерали Залужний Шаптала, Забродський Марченко, Павловський, Муженко... - такими генералами пишалась кожна країна, нормальна країна
(жарт)
йому діло шьють за зіпсовану зльотку та ограблєніе кофейного автомата в залі очікування -ЗЄльоная страна
Я прочитав усю статтю й в мене нема жодного запитання .
Здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 педагогічну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата психологічних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-6 [6] . Має професійну підготовку зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 спортивної стрільби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-7 [
респект і поважуха. професійний військовий займається справою свого життя.
а скільки у нас військових пенсіонерів? з 45 років сидять на дачах, з нехилими пенсіями, вирощують помідорчики, підробляють сторожем і не підлягають мобілізації?
Одне цікаво, що говорила чи думала, коли найкращий керівник СБУ за твердженням віслюка оманського, здавав Україну та ліг під ОПу сина співробітника гру кацапії????????
Нафіга потрібне таке СБУ з 30 тис співробітників яке прошляпило вторгнення кацапів.
Реформа і люстрація, тільки так.
Відповідати буде СБУ за свої про**би, а цирк зеленського буде відповідати за своє.
Патріотів вистачає в СБУ але на нижчих щаблях, ця структура потребує реформ і люстрацій.
Цирк (та його клоуни) виявився підступним та кривавим.
В майбутньому без чисток і люстрації в СБУ ніяк.
пані Генерал Лапутіна Здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 педагогічну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата психологічних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-6 [6] . Має професійну підготовку зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 спортивної стрільби
принаймі з російської класичної літератури (вже мертвої ):
генерал - посада, а генеральша - дружина генарала
Еще деды в ВОВ говорили"
Ваньке за атаку х.... (штык) в сраку. Маньке, за п....(улыбку) Красную Звезду