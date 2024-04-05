Колишня міністерка у справах ветеранів Лапутіна мобілізувалася до лав СБУ

Юлія Лапутіна, яка раніше була міністеркою у справах ветеранів, мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лапутіна написала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ залишатися в цивільному секторі було для неї викликом.

"Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності Уряду та РНБО в ті найбуремніші часи.

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Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", - зазначила вона.

Лапутіна повідомила, що пройшла ВЛК та від сьогодні мобілізована до лав СБУ.

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Нагадаємо, Верховна Рада відправила Лапутіну у відставку 7 лютого. Посаду голови Мінветеранів вона обіймала з грудня 2020 року. Тепер замість неї міністерство тимчасово очолив Герой України Олександр Порхун.

Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання щодо затримання учасників проросійських терористичних формувань. З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.