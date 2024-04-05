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Колишня міністерка у справах ветеранів Лапутіна мобілізувалася до лав СБУ

лапутіна

Юлія Лапутіна, яка раніше була міністеркою у справах ветеранів, мобілізувалася до лав Служби безпеки України.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лапутіна написала, що від початку повномасштабного вторгнення РФ залишатися в цивільному секторі було для неї викликом.

"Звісно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності Уряду та РНБО в ті найбуремніші часи.

Читайте: Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну

Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", - зазначила вона.

Лапутіна повідомила, що пройшла ВЛК та від сьогодні мобілізована до лав СБУ.

Також читайте: Мінветеранів тимчасово очолить Герой України Порхун

Юлія Лапутіна

Нагадаємо, Верховна Рада відправила Лапутіну у відставку 7 лютого. Посаду голови Мінветеранів вона обіймала з грудня 2020 року. Тепер замість неї міністерство тимчасово очолив Герой України Олександр Порхун.

Лапутіна протягом 2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання щодо затримання учасників проросійських терористичних формувань. З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Автор: 

СБУ (12805) мобілізація (3048) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+12
до речі.
респект і поважуха. професійний військовий займається справою свого життя.
а скільки у нас військових пенсіонерів? з 45 років сидять на дачах, з нехилими пенсіями, вирощують помідорчики, підробляють сторожем і не підлягають мобілізації?
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05.04.2024 15:07
+11
А Ви читали щось крім тайтла цієї статті ?!

Я прочитав усю статтю й в мене нема жодного запитання .
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05.04.2024 15:10
+9
Ви весь текст статті прочитайте. Вона висаджувалась на Краматорський аеродром, і взагалі, людина з пенсії повертається на свою службу, і куди направлять, там і служитиме, надіюсь, так як і Ви. І ще одне, в неї загинув зять в АТО, тобто вона не рівня єрмачні-татарні!
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05.04.2024 15:47
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05.04.2024 15:03 Відповісти
Повага, пані Генерал !

Слава ЗСУ !
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05.04.2024 15:49 Відповісти
Це всі громадяни можуть мобілізуватися до СБУ?
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05.04.2024 15:04 Відповісти
А Ви читали щось крім тайтла цієї статті ?!

Я прочитав усю статтю й в мене нема жодного запитання .
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05.04.2024 15:10 Відповісти
Шалом!
то бот-кацап строчит за миску ягєля.

пані Генерал Лапутіна крім іншого кандидат наук по психології. В 90-х під час військового заколоту в Криму сама зайшла в кабінет ватного генерала і після "дружньої бесіди" він вийшов з піднятими лапками і мокрими штанами

В Краматорську Лапутіна налагодила контакти з проукраїнськими активістами, займалася розвідкою, збором та передачею інформації до Києва. За допомоги активістів виїжджала до міста для оцінки ситуації та проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) рекогностування
Юлія Лапутіна у вересні - грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року командувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 оперативною групою СБУ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань
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05.04.2024 15:56 Відповісти
Миска ягеля!
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05.04.2024 16:26 Відповісти
авторитетна людина, багато надій на неї було, але...навіть шкода що так сталося в міністерстві
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05.04.2024 16:33 Відповісти
політика то завжди якийсь хайп, мабуть підсиділи горлопани, бо про МінВетеранів взагалі вже нічого не чути
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05.04.2024 16:40 Відповісти
😊👍
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05.04.2024 18:21 Відповісти
А правду замовчули...
Вона ж не на фронт пішла.
Сидить в тилу на посаді якогось бухгалтера у тиловій частині або заступником командира з виховної роботи, отримає 30-40 тисяч зарплати і на фронт ні ногою.
Ніхто би не був проти так служити в ЗСУ.
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05.04.2024 15:06 Відповісти
тобто, скоротити всі подібні посади і загнати фін частину в окопи? навіть з продскладу всіх зняти і розпихати по танкам. хай картопля та цибуля сама логістується!
і паливо, хай саме розливається по машинам.
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05.04.2024 15:11 Відповісти
В тилу сидить півмільйона діючих військовослужбовців, які отримують гарну запрлату, перебувають на повному забезпеченні але ніколи не були на фронті за два роки війни.
Вони, що особливі, у них бронь від фронту, чим вони кращі за тих військовослужбовців які місяцями сидять в окопах?
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05.04.2024 15:21 Відповісти
ці питання, до сирського! або, до зе!шмарклі, якому доповідає сирській про всі справи у зсу.
вони у нас тактики та стратеги військової справи.
мабуть на польському кордоні, солдати важливіші, ніж на кацапському.
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05.04.2024 15:28 Відповісти
А ще й ні дня не воювавши у 45 з купою пільг на пенсію повиходили, тих хто не допрацював до 60 потрібно повернути на роботу, а не утримувати
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05.04.2024 15:30 Відповісти
згоден !

поверхневий говноМандувач розвів бардак в ЗЄльоной странє "какая разніца"
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05.04.2024 16:01 Відповісти
Ви весь текст статті прочитайте. Вона висаджувалась на Краматорський аеродром, і взагалі, людина з пенсії повертається на свою службу, і куди направлять, там і служитиме, надіюсь, так як і Ви. І ще одне, в неї загинув зять в АТО, тобто вона не рівня єрмачні-татарні!
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05.04.2024 15:47 Відповісти
+ 100 !

пані Лапутіна гідна Людина і високопрофесійний Генерал !
хоч одного повернули з "лави запасних".
а скільки їх там сидить , Генерали Залужний Шаптала, Забродський Марченко, Павловський, Муженко... - такими генералами пишалась кожна країна, нормальна країна
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05.04.2024 16:05 Відповісти
А також генерал-майор Кривонос, якому Боневтік ніколи не пробачить того, що став Боневтіком через зіпсовану злітну смугу в аеропорті "Жуляни"
(жарт)
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05.04.2024 16:41 Відповісти
+ 100 !

йому діло шьють за зіпсовану зльотку та ограблєніе кофейного автомата в залі очікування -ЗЄльоная страна
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05.04.2024 17:05 Відповісти
Звідки ви взяли, що вона генерал?
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06.04.2024 12:33 Відповісти
А Ви читали щось крім тайтла цієї статті ?!

Я прочитав усю статтю й в мене нема жодного запитання .
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05.04.2024 15:11 Відповісти
на фронті командують військові Генерали, а пані Лапутіна - Генерал контррозвідки.
Здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 педагогічну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата психологічних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-6 [6] . Має професійну підготовку зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 спортивної стрільби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0.%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F18-7 [
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05.04.2024 15:59 Відповісти
Ну а вы сидите дома на своей жопе и весь ваш вклад - высеры на цензоре.
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05.04.2024 16:44 Відповісти
...пропонуєш професійній військовій йти на "0" захищати твою дупу,поки будеш тут тупі висери кнопати?
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05.04.2024 22:36 Відповісти
до речі.
респект і поважуха. професійний військовий займається справою свого життя.
а скільки у нас військових пенсіонерів? з 45 років сидять на дачах, з нехилими пенсіями, вирощують помідорчики, підробляють сторожем і не підлягають мобілізації?
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05.04.2024 15:07 Відповісти
2010-2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. 14 квітня 2014 року у складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні - грудні 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в АТО та виконувала завдання щодо затримання учасників проросійських терористичних формувань. З 2014 року обіймала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави Джерело:
Одне цікаво, що говорила чи думала, коли найкращий керівник СБУ за твердженням віслюка оманського, здавав Україну та ліг під ОПу сина співробітника гру кацапії????????
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05.04.2024 15:08 Відповісти
18 грудня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада України проголосувала за призначення Лапутіної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністром у справах ветеранів України
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05.04.2024 15:14 Відповісти
коротко та змістовно про наслідки дресування із заохоченням від зеленої цвілі...
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05.04.2024 15:16 Відповісти
хтось прислужує ЗЄлі, а хтось служить Державі, як пані Генерал Лапутіна
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05.04.2024 16:08 Відповісти
Тю блін, читав вродє вступає до ВСУ, а то СБУ 😁
Нафіга потрібне таке СБУ з 30 тис співробітників яке прошляпило вторгнення кацапів.
Реформа і люстрація, тільки так.
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05.04.2024 15:09 Відповісти
Нафіга нам потрібні Зеленський і брати Шефіри, які в 14 році виступали перед орками в Горліці, а цей самий час ця жіночка, разом з СБУ, охороняла Краматорський аеропорт від тих самих орків, нафіга тисячі зелених ублюдків-мародерів при владі? Подивіться на Верховну Раду.
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05.04.2024 15:30 Відповісти
Обов'язок СБУ охороняти Україну задалеко перед вторгненням, що не було зроблено.
Відповідати буде СБУ за свої про**би, а цирк зеленського буде відповідати за своє.
Патріотів вистачає в СБУ але на нижчих щаблях, ця структура потребує реформ і люстрацій.
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05.04.2024 15:41 Відповісти
Поки що відповідає лише полковник Роман Червінський, але зовсім не за те, про що написали ви...
Цирк (та його клоуни) виявився підступним та кривавим.
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05.04.2024 16:47 Відповісти
Нажаль цирк та його клоуни це продовження суспільства України, той його ватної частини для якої Україна це порожній звук, полковник Червинський також не є верхівкою СБУ (нажаль), а верхівка СБУ як раз і відповідає за весь напрям роботи.
В майбутньому без чисток і люстрації в СБУ ніяк.
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05.04.2024 18:03 Відповісти
А чому не в ЗСУ??? В госпіталі принесла б більше користі ніж буде сидіти на жопі в СБУ і протирати штани!!!
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05.04.2024 15:21 Відповісти
бо у кацапів забули спитати
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05.04.2024 16:10 Відповісти
Ти як би серйозна людина, і де ти кацапа побачив?
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05.04.2024 19:53 Відповісти
Ну все равно больше пользы чем от вас, не так ли?
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05.04.2024 16:47 Відповісти
Ні не так!!! Я пропонував мені відмовили!!! Перед тим як щось *********, включить мозок!!! " герой" ти наш!!!
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05.04.2024 19:33 Відповісти
Угу, верю! Шо ти пропонував? Начальником Генштаба стать?
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05.04.2024 19:40 Відповісти
Тобі скільки років дитина??? Питання до тебе, а ти чому сидиш тут і клоуна з себе робиш??? Чи ти бот чийсь???
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05.04.2024 19:46 Відповісти
Ви б для початку текст статті дочитали, та коментарі обізнаних людей...
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05.04.2024 16:49 Відповісти
І що не так??? Чи ти її шанувальник!!!
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05.04.2024 19:37 Відповісти
Просто пишете дурню - "В госпіталі принесла б більше користі".
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06.04.2024 10:17 Відповісти
Це сарказм, треба трохи включити мозок!!! Ясна справ вона не лікар, і вона також не розвідник!!!!
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06.04.2024 12:24 Відповісти
Тобто статтю ви так і не прочитали.
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06.04.2024 16:45 Відповісти
Мобілізація для своїх, отримати пільги щи ще щось...
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05.04.2024 15:22 Відповісти
як в сепарному в Краматорську навесні 14-го
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05.04.2024 16:43 Відповісти
бо курс молодого бійця треба спочатку пройти перед тим як за кермо Хімарса сідати:
пані Генерал Лапутіна Здобула https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0 педагогічну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію з психології і здобула науковий ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидата психологічних наук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%A3%D0%96%D0%9A._%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0.-6 [6] . Має професійну підготовку зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0 спортивної стрільби
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05.04.2024 16:14 Відповісти
с пикаловым вроде ж тоже норм было???
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05.04.2024 15:43 Відповісти
Лапутіна була міністром (дивіться указ про призначення), а Міністерка - це озеро на Оболоні біля виїзду на Вишгород. Гомофемопропагандисти довбані
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05.04.2024 15:46 Відповісти
десь так!
принаймі з російської класичної літератури (вже мертвої ):
генерал - посада, а генеральша - дружина генарала
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05.04.2024 16:11 Відповісти
а як що, генеральше сподобається ад'ютант, то скоро стане полковником.
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05.04.2024 16:17 Відповісти
И наоборот.
Еще деды в ВОВ говорили"
Ваньке за атаку х.... (штык) в сраку. Маньке, за п....(улыбку) Красную Звезду
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05.04.2024 17:26 Відповісти
озеро редькине. міністєрка, то для своїх, для місцевих.
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05.04.2024 16:15 Відповісти
Фемінітиви були притаманні українській мові завжди. У собачій мові їх майже нема. Тобто, відсутність фемінітивів чи сприйняття їх як щось дивне чи, навіть, дике - це наслідок москало-совіцької окупації та нищення української мови (особливо в совіцький період). До речі, в західноукраїнських діалектах фемінітиви є органічною частиною мови власне тому, що їх москальський язик не встиг спаплюжити
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05.04.2024 16:46 Відповісти
Так, і закінчувалися вони, як правило, на "-иха". Але лівачихи та збоченки бажають бути "-инями" та "-есами". І бажають використовувати фемінітиви тільки з позитивним контекстом, ніколи не пишуть "окупанти та окупантині", "злочинці та злочинки", "бомжині та алкоголесси". Зате постійно використовується "захисники і захисниці", неначе захисниць там стільки ж як і захисніків, а не 1-2%.
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05.04.2024 17:08 Відповісти
Достойная особа сделала достойный шаг. Теперь в комментариях легко отличить украинцев от маларосов с хохлами.
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05.04.2024 16:50 Відповісти
мабуть по тому, що мають звихнену клаву?
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05.04.2024 22:55 Відповісти
Ті що на фронті питань нема, а частина тих що в тилу чим зай мається, шпигує за журналюгами, або кришує когось!!! Їм треба заробити ім'я служба безпеки, тоді і питань не буде!!!
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05.04.2024 19:44 Відповісти
Надзвичайно пристойна поведінка пані Генерале .
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05.04.2024 17:48 Відповісти
 
 