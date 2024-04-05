На полігоні випробували спеціальну розмінувальну машину, яку зібрали в Україні, - Мінекономіки

На полігоні випробували першу машину для розмінування DOK-ING MV-4, її зібрали на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Вперше випробування проводились відповідно до розробленого Міністерством економіки України та затвердженого урядом експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271)", - йдеться в повідомленні.

MV-4 пройшла спеціальні випробування на різних типах ґрунтів, зокрема, на піску, чорноземі та гравію. Також вона проходила різні непересічні місцевості та витримувала удари вибухівкою. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

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Збірку такої машини здійснює українське підприємство А3tech. Воно співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Українські фахівці виготовили значну кількість деталей та механізмів для машини, зокрема, робочий вал та елементи робочого органу.

"Локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця. А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проєкти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас Росія", - сказала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Наразі в Україні є приблизно 170 тис. кв. км потенційно забруднених територій. Більшість із них забруднені не тільки металом та відходами, але і вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Програми розвитку ООН, Європейського Союзу та інших країн спеціальне обладнання для 202 піротехнічних розрахунків, які займатимуться розмінуванням.

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