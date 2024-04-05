Розв’язана Росією війна буде завершена на умовах України, - речник ЄС Стано

Євросоюз має чітку та визначену позицію всіх 27 країн-членів щодо злочинного російського вторгнення в Україну та буде підтримувати її до перемоги. Україна є жертвою російської агресії, тож саме Україна визначатиме умови, на яких завершуватиметься ця війна.

Про це у п'ятницю в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано. Саме так він відповів на прохання журналістів прокоментувати повідомлення деяких західних медіа щодо ймовірності обміну членства України в ЄС і в НАТО на територіальні поступки за рахунок тимчасово окупованих Росією територій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В цілому, ми не коментуємо повідомлення у медіа з посиланням на неназвані джерела. Що є дійсно важливим – це позиція ЄС, яка погоджена між усіма 27 країнами-членами. Ця позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну так довго, як буде необхідно, до її правомірної перемоги у цій правомірній оборонній війні. Саме такою є позиція Європейського Союзу", - наголосив Стано.

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Речник ЄС зазначив, що цей конфлікт наприкінці знайде своє рішення тим чи іншим чином. Але, відповідно до позиції ЄС, таке рішення має бути знайдено на умовах України.

"Україна є жертвою цієї злочинної російської агресії. Тож саме Україна вирішуватиме, коли настане правильний час для обговорення якихось поступок, умов або будь-чого іншого. Все це знаходиться повністю в руках України. Європейський Союз стоїть на боці України, разом з Україною та продовжує надавати Україні всю можливу допомогу, щоб вона перемогла у цій правомірній оборонній війні", - додав Пітер Стано.