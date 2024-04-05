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Розв’язана Росією війна буде завершена на умовах України, - речник ЄС Стано

Речник ЄС Пітер Стано

Євросоюз має чітку та визначену позицію всіх 27 країн-членів щодо злочинного російського вторгнення в Україну та буде підтримувати її до перемоги. Україна є жертвою російської агресії, тож саме Україна визначатиме умови, на яких завершуватиметься ця війна.

Про це у п'ятницю в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано. Саме так він відповів на прохання журналістів прокоментувати повідомлення деяких західних медіа щодо ймовірності обміну членства України в ЄС і в НАТО на територіальні поступки за рахунок тимчасово окупованих Росією територій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В цілому, ми не коментуємо повідомлення у медіа з посиланням на неназвані джерела. Що є дійсно важливим – це позиція ЄС, яка погоджена між усіма 27 країнами-членами. Ця позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну так довго, як буде необхідно, до її правомірної перемоги у цій правомірній оборонній війні. Саме такою є позиція Європейського Союзу", - наголосив Стано.

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Речник ЄС зазначив, що цей конфлікт наприкінці знайде своє рішення тим чи іншим чином. Але, відповідно до позиції ЄС, таке рішення має бути знайдено на умовах України.

"Україна є жертвою цієї злочинної російської агресії. Тож саме Україна вирішуватиме, коли настане правильний час для обговорення якихось поступок, умов або будь-чого іншого. Все це знаходиться повністю в руках України. Європейський Союз стоїть на боці України, разом з Україною та продовжує надавати Україні всю можливу допомогу, щоб вона перемогла у цій правомірній оборонній війні", - додав Пітер Стано.

Автор: 

перемовини (2866) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+8
Нє, не логічно.
1. Кацапи ніколи не погодяться на будьякі мирні ініціативи України.
2. Тож їх можна буде лише змусити. Ультиматуми виставляють переможці, "бєзоговорочную капітуляцію" підписують переможені.
3. І яким чином ви будете робити кацапів переможеними настільки, щоб вони згодилися на репарації? З однієї сторони Захід зброї не дає в достатній кількості, з іншої в Україні нема бажаючих навіть свої території захищати в достатній кількості. І в такій ситуації ви будете іти захоплювати Мацкву?
4. А без повної військової поразки на всі ваші домогання Лавров буде ржати і посилати на..уй. І шо ви йому зробите?

Тож не треба роззявляти рота на всякі мирні плани. Для початку треба відбитися від нападу.
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05.04.2024 17:11
+6
А що він неправильно сказав? Все цілком логічно
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05.04.2024 17:05
+4
І на чому будуються ці фантазії? ЄС буде штурмувати Мацкву?
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05.04.2024 17:00
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І на чому будуються ці фантазії? ЄС буде штурмувати Мацкву?
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05.04.2024 17:00 Відповісти
А що він неправильно сказав? Все цілком логічно
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05.04.2024 17:05 Відповісти
Нє, не логічно.
1. Кацапи ніколи не погодяться на будьякі мирні ініціативи України.
2. Тож їх можна буде лише змусити. Ультиматуми виставляють переможці, "бєзоговорочную капітуляцію" підписують переможені.
3. І яким чином ви будете робити кацапів переможеними настільки, щоб вони згодилися на репарації? З однієї сторони Захід зброї не дає в достатній кількості, з іншої в Україні нема бажаючих навіть свої території захищати в достатній кількості. І в такій ситуації ви будете іти захоплювати Мацкву?
4. А без повної військової поразки на всі ваші домогання Лавров буде ржати і посилати на..уй. І шо ви йому зробите?

Тож не треба роззявляти рота на всякі мирні плани. Для початку треба відбитися від нападу.
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05.04.2024 17:11 Відповісти
а де ти прочитав про військову поразку Мацкви? "на умовах України" сказано. А чи змінить Україна умова чи ні не сказано.
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05.04.2024 17:23 Відповісти
Ну це тільки, якщо Україна так змінить умови, що вони стануть прийнятними для кацапів. Бо силою вибити кацапню в нас наразі немає можливостей.
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05.04.2024 22:09 Відповісти
Мабуть, брітанскіє учьониє" знайшли засіб дистанційно зупиняти ланцюгову реакцію, яка розпочалася після підриву ЯЗ.
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05.04.2024 17:09 Відповісти
Та тут навіть не в ЯЗ справа. Кацапію треба розбити військово. В першу світову Німеччина підписувала капіиуляцію, коли її території не були захоплені, Берлін ніхто не брав. Але вона зазнала повної і нищівної військової поразки і ніяких перспектив у них не було.
Нажаль нічого подібного на кацапсько-українській війні не спостерігається. Всі ті іксперди, які носилися з лозунгом "Україна вже перемогла", постуляли пельки (і правильно зробили).
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05.04.2024 17:16 Відповісти
Німеччина підписала капітуляцію не тому, що програла на полі бою, а тому що в Німеччині почалася революція, яку замутили комуняки і євреї, тобто там почалося все сипатись всередині Німеччини і їм вже не до війни було.
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05.04.2024 17:23 Відповісти
Перша світова була першою "світовою" і останньою "джентельменською". В цій війні "сторони" навіть не згадували про "денацифікацію" (тобто знищення нації). Не знищували полонених (принаймі відкрито і масово), навіть надавали їм медичну допомогу нарівні (ну, майже) із своїми вояками і навіть спасали одне одного на морі.
Метою Антанти не було знищення Австрії, Угорщини або Німеччини як держав.
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05.04.2024 17:59 Відповісти
Війна лозунгів. А потім бах, як із Північною і Південною Кореєю.
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05.04.2024 17:05 Відповісти
Це ще лайт варіант.
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05.04.2024 17:11 Відповісти
а як було з Північною і Південною Кореєю?
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05.04.2024 17:25 Відповісти
Так що обидві сторони сформували лінію фронту яка майже не рухалась і після цього 2 роки все одно бились без будь-яких результатів, поки не уклали договір про припинення вогню.
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05.04.2024 17:32 Відповісти
ну так вони цю лінію (38-му паралель) сформували дипломатично, ще в кінці 2-ї Світової війни. а у нас дипломатична лінія - це визнані усім світом кордони 91-го року. тобто контекст нинішньої ситуації в України взагалі не тотожний із ситуацією на Корейському півострові..
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05.04.2024 17:41 Відповісти
Нічого не має тотожного із чимось іншим на 100%
Те що ніяких кордонів 91-го не буде, вже всім зрозуміло.
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05.04.2024 17:43 Відповісти
зрозуміло тільки зрадоботам і цапським ботам.. поміркованим людям більше очевидно, що цапи заберуться з України так само, як забрались вони із Афганістану. звісно, що це буде не сьогодні і не завтра. Може затягнутись на кілька років... або... або на болотах щось трапиться подібне, як трапилось у Німеччині перед кінцем 1-ї Світової війни... чи Хорасан влаштує на болотах цілу серію крокусів, що тим цапам уже не до війни буде. і ядерною бімбою той Хорасан вже не злякаєш, бо вони можуть бути повсюди на болотах.
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05.04.2024 18:17 Відповісти
🤣🤣
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05.04.2024 18:19 Відповісти
ні, ти можеш і далі продовжувати вірити, що Україну змусять відмовитись від її законних територій по лінії фронту і таким чином запустити у світі прецедент зміни кордонів за допомогою танків. можуть там підписати якесь перемир'я по лінії фронту. та це не вихід. війна все одно спалахне з часом. бо на світовій карті Україна буде і далі друкуватись у міжнародно визнаних кордонах. Тож Захід буде і далі продовжувати душити той лаптєрейх.і не по типу Кореї, а по типу Афганістану
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05.04.2024 18:38 Відповісти
Мрії такі мрії. Кого там більше душать, країну яка майже не відчуває цієї війни нк своїй теріторії чи ту, яка за 2 тижня лишилась без 80% генерації ТЕЦ і невідомо як буде переживати зиму - це питання для всіх, у кого голова на місці, вирішене.
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05.04.2024 19:10 Відповісти
вирішене? і яким же чином?
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05.04.2024 19:34 Відповісти
Для цього треба притиснути мордор щоб їй було без варіантів. Але виходячи з позицій Вашингтону, та й НАТО вони такого не хочуть. І враховуючи військову підтримку вони такого не допустять. Як виняток-*уйло щось таке кардинальне вткне що змусить союзників змінити свою позицію
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05.04.2024 17:07 Відповісти
Головне, що хочемо ми.
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05.04.2024 17:11 Відповісти
"...таке кардинальне вткне що змусить союзників змінити свою позицію..."
Кардинальне - це застосування ЯЗ проти однієї з ядерних держав НАТИ. Тоді змінять. Але це не точно. Бо Орбан і герцог Люксембургський будуть проти. Та й Шольц буде "валяти шольца".
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05.04.2024 17:24 Відповісти
І як це зробити якщо ви не даєте тауруси та снаряди? Хіба що ті умови України про які він каже будуть адаптовані під "хотелки" москви.
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05.04.2024 17:10 Відповісти
"Ви говоріть, говоріть: вам це нічого не коштує, а нам приємно!" (с)
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05.04.2024 17:10 Відповісти
Правильнее будет сказать, война будет закончена согласно международному праву и законам. Тоесть Украина возвращает свои международно признанные земли а преступник получает наказание и выплату компенсаций. А все что предлагается иначе ето уже нарушение международного права. И пускай тот кто требует подтереться международным правом и законами получит наказание за соучастие в преступлении.
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05.04.2024 17:18 Відповісти
"Наказивать" хто буде? Китай з Іраном?
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05.04.2024 17:25 Відповісти
Можеш піти в ТЦК щоб поскоріше наказати агресора і поновити те міжнародне право, за яке ти так хвилюєшся.
Ой, що таке? Ти ж у нас один з тих дописувачів, що постійно скулить в темах про мобілізацію про несправедливість.
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05.04.2024 17:35 Відповісти
Ну тогда нужно признать что мы живем не в цивилизованном мире, а в дикие времена где прав всегда тот кто сильнее. А то нам постоянно впаривают про какие то европейские ценности, про какие то международные договора или статуты. Увидел, убил, украл и потащил в свою пещеру. А кто возмущается тому дубиной по башке.
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05.04.2024 20:23 Відповісти
Так ми в такому світі й живемо, насправді. Просто до війни ще були рожеві окуляри, про якесь міжнародне право, які потім розбилися. Я наприклад, вірила, що цивілізований і сильний Захід ніколи не допустить кровопролитної дикунської війни в Європі у 21 столітті. Ну-ну.
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05.04.2024 22:15 Відповісти
А вы знаете что в 1916 году Турция очень сильно просирала российской империи. И была буквально один погодный сезон от потери всей страны включая Стамбул. А в 17м забрала свои территории потерянные, и потребовала и получила новые, на Кавказе
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05.04.2024 17:26 Відповісти
уже наверно собрались передавать 1000 таурусов - 2000 артиллерийских систем пару миллионов снарядов 300 ф-16 - 150 химарсов и 5000 атакмансков к ним - во сейчас повоюем -мордор от таких цифр сам приползет в плен сдаваться
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05.04.2024 17:27 Відповісти
Перша хвиля домовленостей Зельоних з Кацапією була розпочата і призупинена в Туреччині на початку вторгнення. Тоді ні піар, ні поїздки Арахамії по військам не допоміг. Ніхто цих умов не сприйняв. Тепер Зельониє планують продовжити. Бо "Запад нам нічєво нє дайот!"
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05.04.2024 18:54 Відповісти
 
 