Развязанная Россией война будет завершена на условиях Украины, - спикер ЕС Стано
У Евросоюза есть четкая и определенная позиция всех 27 стран-членов относительно преступного российского вторжения в Украину и будет поддерживать ее до победы. Украина является жертвой российской агрессии, поэтому Украина будет определять условия, на которых будет завершаться эта война.
Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано. Именно так он ответил по просьбе журналистов прокомментировать сообщения некоторых западных медиа о вероятности обмена членства Украины в ЕС и в НАТО на территориальные уступки за счет временно оккупированных Россией территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В целом, мы не комментируем сообщения в медиа со ссылкой на неназванные источники. Что действительно важно – это позиция ЕС, которая согласована между всеми 27 странами-членами. Эта позиция состоит в том, чтобы поддерживать Украину так долго, как будет необходимо, до ее правомерной победы в этой правомерной оборонной войне. Именно такова позиция Европейского Союза", - подчеркнул Стано.
Спикер ЕС отметил, что этот конфликт наконец найдет свое решение тем или иным образом. Но, согласно позиции ЕС, такое решение должно быть найдено на условиях Украины.
"Украина является жертвой этой преступной российской агрессии. Поэтому именно Украина будет решать, когда придет правильное время для обсуждения каких-либо уступок, условий или чего-либо другого. Все это находится полностью в руках Украины. Европейский Союз стоит на стороне Украины, вместе с Украиной и продолжает оказывать Украине всю возможную помощь, чтобы она победила в этой правомерной оборонной войне", - добавил Питер Стано.
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1. Кацапи ніколи не погодяться на будьякі мирні ініціативи України.
2. Тож їх можна буде лише змусити. Ультиматуми виставляють переможці, "бєзоговорочную капітуляцію" підписують переможені.
3. І яким чином ви будете робити кацапів переможеними настільки, щоб вони згодилися на репарації? З однієї сторони Захід зброї не дає в достатній кількості, з іншої в Україні нема бажаючих навіть свої території захищати в достатній кількості. І в такій ситуації ви будете іти захоплювати Мацкву?
4. А без повної військової поразки на всі ваші домогання Лавров буде ржати і посилати на..уй. І шо ви йому зробите?
Тож не треба роззявляти рота на всякі мирні плани. Для початку треба відбитися від нападу.
Нажаль нічого подібного на кацапсько-українській війні не спостерігається. Всі ті іксперди, які носилися з лозунгом "Україна вже перемогла", постуляли пельки (і правильно зробили).
Метою Антанти не було знищення Австрії, Угорщини або Німеччини як держав.
Те що ніяких кордонів 91-го не буде, вже всім зрозуміло.
Кардинальне - це застосування ЯЗ проти однієї з ядерних держав НАТИ. Тоді змінять. Але це не точно. Бо Орбан і герцог Люксембургський будуть проти. Та й Шольц буде "валяти шольца".
Ой, що таке? Ти ж у нас один з тих дописувачів, що постійно скулить в темах про мобілізацію про несправедливість.