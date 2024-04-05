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Развязанная Россией война будет завершена на условиях Украины, - спикер ЕС Стано

Речник ЄС Пітер Стано

У Евросоюза есть четкая и определенная позиция всех 27 стран-членов относительно преступного российского вторжения в Украину и будет поддерживать ее до победы. Украина является жертвой российской агрессии, поэтому Украина будет определять условия, на которых будет завершаться эта война.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано. Именно так он ответил по просьбе журналистов прокомментировать сообщения некоторых западных медиа о вероятности обмена членства Украины в ЕС и в НАТО на территориальные уступки за счет временно оккупированных Россией территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом, мы не комментируем сообщения в медиа со ссылкой на неназванные источники. Что действительно важно – это позиция ЕС, которая согласована между всеми 27 странами-членами. Эта позиция состоит в том, чтобы поддерживать Украину так долго, как будет необходимо, до ее правомерной победы в этой правомерной оборонной войне. Именно такова позиция Европейского Союза", - подчеркнул Стано.

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Спикер ЕС отметил, что этот конфликт наконец найдет свое решение тем или иным образом. Но, согласно позиции ЕС, такое решение должно быть найдено на условиях Украины.

"Украина является жертвой этой преступной российской агрессии. Поэтому именно Украина будет решать, когда придет правильное время для обсуждения каких-либо уступок, условий или чего-либо другого. Все это находится полностью в руках Украины. Европейский Союз стоит на стороне Украины, вместе с Украиной и продолжает оказывать Украине всю возможную помощь, чтобы она победила в этой правомерной оборонной войне", - добавил Питер Стано.

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Автор: 

переговоры (4919) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+8
Нє, не логічно.
1. Кацапи ніколи не погодяться на будьякі мирні ініціативи України.
2. Тож їх можна буде лише змусити. Ультиматуми виставляють переможці, "бєзоговорочную капітуляцію" підписують переможені.
3. І яким чином ви будете робити кацапів переможеними настільки, щоб вони згодилися на репарації? З однієї сторони Захід зброї не дає в достатній кількості, з іншої в Україні нема бажаючих навіть свої території захищати в достатній кількості. І в такій ситуації ви будете іти захоплювати Мацкву?
4. А без повної військової поразки на всі ваші домогання Лавров буде ржати і посилати на..уй. І шо ви йому зробите?

Тож не треба роззявляти рота на всякі мирні плани. Для початку треба відбитися від нападу.
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05.04.2024 17:11
+6
А що він неправильно сказав? Все цілком логічно
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05.04.2024 17:05
+4
І на чому будуються ці фантазії? ЄС буде штурмувати Мацкву?
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05.04.2024 17:00
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І на чому будуються ці фантазії? ЄС буде штурмувати Мацкву?
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05.04.2024 17:00 Ответить
А що він неправильно сказав? Все цілком логічно
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05.04.2024 17:05 Ответить
Нє, не логічно.
1. Кацапи ніколи не погодяться на будьякі мирні ініціативи України.
2. Тож їх можна буде лише змусити. Ультиматуми виставляють переможці, "бєзоговорочную капітуляцію" підписують переможені.
3. І яким чином ви будете робити кацапів переможеними настільки, щоб вони згодилися на репарації? З однієї сторони Захід зброї не дає в достатній кількості, з іншої в Україні нема бажаючих навіть свої території захищати в достатній кількості. І в такій ситуації ви будете іти захоплювати Мацкву?
4. А без повної військової поразки на всі ваші домогання Лавров буде ржати і посилати на..уй. І шо ви йому зробите?

Тож не треба роззявляти рота на всякі мирні плани. Для початку треба відбитися від нападу.
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05.04.2024 17:11 Ответить
а де ти прочитав про військову поразку Мацкви? "на умовах України" сказано. А чи змінить Україна умова чи ні не сказано.
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05.04.2024 17:23 Ответить
Ну це тільки, якщо Україна так змінить умови, що вони стануть прийнятними для кацапів. Бо силою вибити кацапню в нас наразі немає можливостей.
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05.04.2024 22:09 Ответить
Мабуть, брітанскіє учьониє" знайшли засіб дистанційно зупиняти ланцюгову реакцію, яка розпочалася після підриву ЯЗ.
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05.04.2024 17:09 Ответить
Та тут навіть не в ЯЗ справа. Кацапію треба розбити військово. В першу світову Німеччина підписувала капіиуляцію, коли її території не були захоплені, Берлін ніхто не брав. Але вона зазнала повної і нищівної військової поразки і ніяких перспектив у них не було.
Нажаль нічого подібного на кацапсько-українській війні не спостерігається. Всі ті іксперди, які носилися з лозунгом "Україна вже перемогла", постуляли пельки (і правильно зробили).
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05.04.2024 17:16 Ответить
Німеччина підписала капітуляцію не тому, що програла на полі бою, а тому що в Німеччині почалася революція, яку замутили комуняки і євреї, тобто там почалося все сипатись всередині Німеччини і їм вже не до війни було.
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05.04.2024 17:23 Ответить
Перша світова була першою "світовою" і останньою "джентельменською". В цій війні "сторони" навіть не згадували про "денацифікацію" (тобто знищення нації). Не знищували полонених (принаймі відкрито і масово), навіть надавали їм медичну допомогу нарівні (ну, майже) із своїми вояками і навіть спасали одне одного на морі.
Метою Антанти не було знищення Австрії, Угорщини або Німеччини як держав.
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05.04.2024 17:59 Ответить
Війна лозунгів. А потім бах, як із Північною і Південною Кореєю.
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05.04.2024 17:05 Ответить
Це ще лайт варіант.
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05.04.2024 17:11 Ответить
а як було з Північною і Південною Кореєю?
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05.04.2024 17:25 Ответить
Так що обидві сторони сформували лінію фронту яка майже не рухалась і після цього 2 роки все одно бились без будь-яких результатів, поки не уклали договір про припинення вогню.
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05.04.2024 17:32 Ответить
ну так вони цю лінію (38-му паралель) сформували дипломатично, ще в кінці 2-ї Світової війни. а у нас дипломатична лінія - це визнані усім світом кордони 91-го року. тобто контекст нинішньої ситуації в України взагалі не тотожний із ситуацією на Корейському півострові..
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05.04.2024 17:41 Ответить
Нічого не має тотожного із чимось іншим на 100%
Те що ніяких кордонів 91-го не буде, вже всім зрозуміло.
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05.04.2024 17:43 Ответить
зрозуміло тільки зрадоботам і цапським ботам.. поміркованим людям більше очевидно, що цапи заберуться з України так само, як забрались вони із Афганістану. звісно, що це буде не сьогодні і не завтра. Може затягнутись на кілька років... або... або на болотах щось трапиться подібне, як трапилось у Німеччині перед кінцем 1-ї Світової війни... чи Хорасан влаштує на болотах цілу серію крокусів, що тим цапам уже не до війни буде. і ядерною бімбою той Хорасан вже не злякаєш, бо вони можуть бути повсюди на болотах.
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05.04.2024 18:17 Ответить
🤣🤣
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05.04.2024 18:19 Ответить
ні, ти можеш і далі продовжувати вірити, що Україну змусять відмовитись від її законних територій по лінії фронту і таким чином запустити у світі прецедент зміни кордонів за допомогою танків. можуть там підписати якесь перемир'я по лінії фронту. та це не вихід. війна все одно спалахне з часом. бо на світовій карті Україна буде і далі друкуватись у міжнародно визнаних кордонах. Тож Захід буде і далі продовжувати душити той лаптєрейх.і не по типу Кореї, а по типу Афганістану
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05.04.2024 18:38 Ответить
Мрії такі мрії. Кого там більше душать, країну яка майже не відчуває цієї війни нк своїй теріторії чи ту, яка за 2 тижня лишилась без 80% генерації ТЕЦ і невідомо як буде переживати зиму - це питання для всіх, у кого голова на місці, вирішене.
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05.04.2024 19:10 Ответить
вирішене? і яким же чином?
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05.04.2024 19:34 Ответить
Для цього треба притиснути мордор щоб їй було без варіантів. Але виходячи з позицій Вашингтону, та й НАТО вони такого не хочуть. І враховуючи військову підтримку вони такого не допустять. Як виняток-*уйло щось таке кардинальне вткне що змусить союзників змінити свою позицію
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05.04.2024 17:07 Ответить
Головне, що хочемо ми.
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05.04.2024 17:11 Ответить
"...таке кардинальне вткне що змусить союзників змінити свою позицію..."
Кардинальне - це застосування ЯЗ проти однієї з ядерних держав НАТИ. Тоді змінять. Але це не точно. Бо Орбан і герцог Люксембургський будуть проти. Та й Шольц буде "валяти шольца".
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05.04.2024 17:24 Ответить
І як це зробити якщо ви не даєте тауруси та снаряди? Хіба що ті умови України про які він каже будуть адаптовані під "хотелки" москви.
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05.04.2024 17:10 Ответить
"Ви говоріть, говоріть: вам це нічого не коштує, а нам приємно!" (с)
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05.04.2024 17:10 Ответить
Правильнее будет сказать, война будет закончена согласно международному праву и законам. Тоесть Украина возвращает свои международно признанные земли а преступник получает наказание и выплату компенсаций. А все что предлагается иначе ето уже нарушение международного права. И пускай тот кто требует подтереться международным правом и законами получит наказание за соучастие в преступлении.
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05.04.2024 17:18 Ответить
"Наказивать" хто буде? Китай з Іраном?
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05.04.2024 17:25 Ответить
Можеш піти в ТЦК щоб поскоріше наказати агресора і поновити те міжнародне право, за яке ти так хвилюєшся.
Ой, що таке? Ти ж у нас один з тих дописувачів, що постійно скулить в темах про мобілізацію про несправедливість.
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05.04.2024 17:35 Ответить
Ну тогда нужно признать что мы живем не в цивилизованном мире, а в дикие времена где прав всегда тот кто сильнее. А то нам постоянно впаривают про какие то европейские ценности, про какие то международные договора или статуты. Увидел, убил, украл и потащил в свою пещеру. А кто возмущается тому дубиной по башке.
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05.04.2024 20:23 Ответить
Так ми в такому світі й живемо, насправді. Просто до війни ще були рожеві окуляри, про якесь міжнародне право, які потім розбилися. Я наприклад, вірила, що цивілізований і сильний Захід ніколи не допустить кровопролитної дикунської війни в Європі у 21 столітті. Ну-ну.
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05.04.2024 22:15 Ответить
А вы знаете что в 1916 году Турция очень сильно просирала российской империи. И была буквально один погодный сезон от потери всей страны включая Стамбул. А в 17м забрала свои территории потерянные, и потребовала и получила новые, на Кавказе
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05.04.2024 17:26 Ответить
уже наверно собрались передавать 1000 таурусов - 2000 артиллерийских систем пару миллионов снарядов 300 ф-16 - 150 химарсов и 5000 атакмансков к ним - во сейчас повоюем -мордор от таких цифр сам приползет в плен сдаваться
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05.04.2024 17:27 Ответить
Перша хвиля домовленостей Зельоних з Кацапією була розпочата і призупинена в Туреччині на початку вторгнення. Тоді ні піар, ні поїздки Арахамії по військам не допоміг. Ніхто цих умов не сприйняв. Тепер Зельониє планують продовжити. Бо "Запад нам нічєво нє дайот!"
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05.04.2024 18:54 Ответить
 
 