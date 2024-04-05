Польські протестувальники почали частково пропускати вантажівки у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська"
У пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на польсько-українському кордоні частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Увага, в пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.
За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.
Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску", - йдеться у повідомленні.
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Нє, ще краще, чи вони знають, де ті угіддя знаходяться?
Може вони просто заблукали, а блокування кордону це тупа відмазка.
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака.
С колокольни **** машем,
Разгоняем облака.
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вже бульбу пора садити , А вони щось собі блокують
А що зимою жерти будете ?
рольнікі? підари?