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Польські протестувальники почали частково пропускати вантажівки у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська"

Пункт пропуску

У пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на польсько-українському кордоні частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, в пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, у черзі стоять 1400 вантажівок, - ДПСУ

Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску", - йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба про блокування кордону

Автор: 

блокада (737) Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) Польща (8494)


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Цікаво, а "польські фермери" на свої угіддя хоч іноді приїжджають?
Нє, ще краще, чи вони знають, де ті угіддя знаходяться?
Може вони просто заблукали, а блокування кордону це тупа відмазка.
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05.04.2024 23:16 Відповісти
Я вже прочитав що польські ,,фермери,, вже ввіз українського цементу бойкотують. Мo' бояться ми їм поля забетонуєм?
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05.04.2024 23:43 Відповісти
затверджено "Гімн рольників"

Мы не сеем, мы не пашем,

Мы валяем дурака.

С колокольни **** машем,

Разгоняем облака.
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05.04.2024 23:32 Відповісти
цікаві рольнікі
вже бульбу пора садити , А вони щось собі блокують
А що зимою жерти будете ? рольнікі ? підари?
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05.04.2024 23:51 Відповісти
у них там цікавий сєвооборот - чим меньше посадиш, тим більше збереш... бабла як компенсації від Брюселя
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05.04.2024 23:54 Відповісти
А за них кто в поле сейчас работает?Так что стопроцентно подставные титушки.
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06.04.2024 06:58 Відповісти
В часи Євромайдану була така платна "халтурка" називається - тітушка. В часи україно-російської війни, у польщі з'явилися свої тітушки і називаються вони - рольніки. 400 злотих на день платять рашисти за блокування українського кордону.
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06.04.2024 07:01 Відповісти
спасибо полякам за помощь, братья , как ни как ...
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06.04.2024 12:12 Відповісти
 
 