Польські протестувальники почали частково пропускати вантажівки у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська"

У пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" на польсько-українському кордоні частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, в пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська" частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.



За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

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Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску", - йдеться у повідомленні.