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Польские протестующие начали частично пропускать грузовики в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Пункт пропуску

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на польско-украинской границе частично восстановили пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

По информации от польских коллег, фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.

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Просим перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности по поводу очередности заезда в пункт пропуска", - говорится в сообщении.

Держприкордонслужба про блокування кордону

Автор: 

блокада (1676) Госпогранслужба (6383) граница (5259) Польша (8403)


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Цікаво, а "польські фермери" на свої угіддя хоч іноді приїжджають?
Нє, ще краще, чи вони знають, де ті угіддя знаходяться?
Може вони просто заблукали, а блокування кордону це тупа відмазка.
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05.04.2024 23:16 Ответить
Я вже прочитав що польські ,,фермери,, вже ввіз українського цементу бойкотують. Мo' бояться ми їм поля забетонуєм?
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05.04.2024 23:43 Ответить
затверджено "Гімн рольників"

Мы не сеем, мы не пашем,

Мы валяем дурака.

С колокольни **** машем,

Разгоняем облака.
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05.04.2024 23:32 Ответить
цікаві рольнікі
вже бульбу пора садити , А вони щось собі блокують
А що зимою жерти будете ? рольнікі ? підари?
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05.04.2024 23:51 Ответить
у них там цікавий сєвооборот - чим меньше посадиш, тим більше збереш... бабла як компенсації від Брюселя
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05.04.2024 23:54 Ответить
А за них кто в поле сейчас работает?Так что стопроцентно подставные титушки.
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06.04.2024 06:58 Ответить
В часи Євромайдану була така платна "халтурка" називається - тітушка. В часи україно-російської війни, у польщі з'явилися свої тітушки і називаються вони - рольніки. 400 злотих на день платять рашисти за блокування українського кордону.
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06.04.2024 07:01 Ответить
спасибо полякам за помощь, братья , как ни как ...
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06.04.2024 12:12 Ответить
 
 