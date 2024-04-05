Польские протестующие начали частично пропускать грузовики в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская"
В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на польско-украинской границе частично восстановили пропуск грузовых транспортных средств.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание, в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.
По информации от польских коллег, фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.
Просим перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности по поводу очередности заезда в пункт пропуска", - говорится в сообщении.
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Нє, ще краще, чи вони знають, де ті угіддя знаходяться?
Може вони просто заблукали, а блокування кордону це тупа відмазка.
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака.
С колокольни **** машем,
Разгоняем облака.
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вже бульбу пора садити , А вони щось собі блокують
А що зимою жерти будете ?
рольнікі? підари?