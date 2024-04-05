Польские протестующие начали частично пропускать грузовики в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на польско-украинской границе частично восстановили пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств.

По информации от польских коллег, фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.

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Просим перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности по поводу очередности заезда в пункт пропуска", - говорится в сообщении.