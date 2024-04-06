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Нам мало однієї Туреччини як посередника, - Зеленський

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ЕРДОГАН 8 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ В СТАМБУЛІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що цінує допомогу Туреччини, але лише цієї країни буде замало в якості посередника у війні.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Вони (Туреччина – ред.) хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає… Я йому вдячний за все, але він повинен знати: нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту миру кращий.

Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. При всій повазі до турецьких партнерів. Вони для нас немало зробили, але у них є й міцні відносини з Росією, у них є свої зацікавленості інші, економічні. Тому я вважаю, що Туреччини буде мало.

Безумовно, вони будуть серед тих лідерів, країн, які можуть виконувати посередницьку місію. Але не просто в посередництві. Тому що "Мінськ" – це також був з посередницькою місією, результату там не було, принаймні для нас позитивного", - заявив президент.

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Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн.

Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) перемовини (2866) Туреччина (3500)


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Топ коментарі
+16
Мінськ-2 або Стамбул-2 - "какая разніца" ?

величезна !
 в кращому випадку по території, демографії та зруйнованій промисловості половина тієї України, яку Порох передав цьому чму
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06.04.2024 23:23
+12
Заткніть вже фонтан красномовства..

За нього або хворий або провлдний проголосує..
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06.04.2024 23:18
+12
Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн. Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру". Джерело:

Моя думка - всі ці говорильні безглузда трата сил і часу на піар одного маленького президента.
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06.04.2024 23:42
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Та цеи посередник якиись дуже слизькии
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06.04.2024 23:17 Відповісти
Заткніть вже фонтан красномовства..

За нього або хворий або провлдний проголосує..
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06.04.2024 23:18 Відповісти
Мінськ-2 або Стамбул-2 - "какая разніца" ?

величезна !
 в кращому випадку по території, демографії та зруйнованій промисловості половина тієї України, яку Порох передав цьому чму
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06.04.2024 23:23 Відповісти
З турка такий посередник як з собачого х.я молоток.
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06.04.2024 23:24 Відповісти
з буби такий українець - як "З турка такий посередник як з собачого х.я молоток."
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06.04.2024 23:43 Відповісти
Турєцко-подданий Зєлік.
В часи НЕПу деякі хитросракі робили собі турецькі документи, що залишило свій слід у книзі Ільфа і Петрова.

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07.04.2024 00:48 Відповісти
А "посередник у війні", це, перепрошую, як?
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06.04.2024 23:25 Відповісти
Мабуть речник зеленського ,той що з накрашеними очіма, у запої.
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06.04.2024 23:28 Відповісти
"Мінськ" - це також був з посередницькою місією, результату там не було, принаймні для нас позитивного"

бєзумна, лізавєьта з відром на голові... ЗЄля - одні й ті паскудні наративи:
йти на переговори з рашкою, коли ми в найгіршій ситуації
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06.04.2024 23:28 Відповісти
Так Зєльц багато працював, щоб такої ситуації досягнути. Оман сам себе не виконає.
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07.04.2024 01:25 Відповісти
"сво Оман по плану"

де-хто весь час про це говорить 👿

.
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07.04.2024 12:29 Відповісти
Еще китай можно подключить,тогда будем шашлыки есть каждый день.
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06.04.2024 23:33 Відповісти
Коли був Мінськ, тебе і близько не стояло, стримали навалу і підняли армію. Де ти був 2014 році,коли хлопці йшли на війну в кросовках.
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06.04.2024 23:39 Відповісти
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06.04.2024 23:41 Відповісти
Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн. Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру". Джерело:

Моя думка - всі ці говорильні безглузда трата сил і часу на піар одного маленького президента.
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06.04.2024 23:42 Відповісти
Як казав один танцюрист, Спіноза, здається: "Якщо ваші яйця вам заважають - не танцюйте"...
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06.04.2024 23:43 Відповісти
Спінозу звали Борух. І на шо ви такі намєкаєтє? )))

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07.04.2024 01:08 Відповісти
Я про Леона Еспінозу
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07.04.2024 08:33 Відповісти
единий посередник це кум шо воюе на восточному фронті у лавах ЗСУ
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06.04.2024 23:43 Відповісти
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06.04.2024 23:51 Відповісти
Крім "гарантій" ЗСУ буде замало будь кого -- а хоч й США ... бо вже в Будапешті дуже конкретно гарантували не одні США , але ВБ й Франція -- ну й що з тих гарантій
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07.04.2024 00:26 Відповісти
Нам мало лише тупої розмовляючої по суфлеру гнусавої довбешки замість справжнього президента...
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07.04.2024 01:29 Відповісти
Шашлик з нього і той не вийде, гнильці забагато ...
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07.04.2024 16:27 Відповісти
Нам мало одной Турции! Дайте две!
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07.04.2024 03:37 Відповісти
Так довбана коцапська маріонетка звернись до Ірану,Північної кореї,Науру,Куби.Ці будуть дуже чудовими посередниками.
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07.04.2024 05:53 Відповісти
Зелі треба ще КНДР та Китай.
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07.04.2024 10:37 Відповісти
За посередниками вирішив сховатися, гніда оманська ...
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07.04.2024 16:32 Відповісти
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07.04.2024 16:34 Відповісти
 
 