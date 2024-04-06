Нам мало однієї Туреччини як посередника, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що цінує допомогу Туреччини, але лише цієї країни буде замало в якості посередника у війні.
Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Вони (Туреччина – ред.) хочуть бути посередниками. Але президент Ердоган знає… Я йому вдячний за все, але він повинен знати: нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту миру кращий.
Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. При всій повазі до турецьких партнерів. Вони для нас немало зробили, але у них є й міцні відносини з Росією, у них є свої зацікавленості інші, економічні. Тому я вважаю, що Туреччини буде мало.
Безумовно, вони будуть серед тих лідерів, країн, які можуть виконувати посередницьку місію. Але не просто в посередництві. Тому що "Мінськ" – це також був з посередницькою місією, результату там не було, принаймні для нас позитивного", - заявив президент.
Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн.
Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру".
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За нього або хворий або провлдний проголосує..
величезна !
в кращому випадку по території, демографії та зруйнованій промисловості половина тієї України, яку Порох передав цьому чму
В часи НЕПу деякі хитросракі робили собі турецькі документи, що залишило свій слід у книзі Ільфа і Петрова.
бєзумна, лізавєьта з відром на голові... ЗЄля - одні й ті паскудні наративи:
йти на переговори з рашкою, коли ми в найгіршій ситуації
"своОман по плану"
де-хто весь час про це говорить 👿
.
Моя думка - всі ці говорильні безглузда трата сил і часу на піар одного маленького президента.