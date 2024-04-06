Нам мало одной Турции как посредника, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ценит помощь Турции, но одной этой страны будет мало в качестве посредника в войне.

Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Они (Турция – ред.) хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган знает... Я ему благодарен за все, но он должен знать: нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат Саммита мира лучше.

Я не считаю, что одна Турция сможет зажать политику Путина. При всем уважении к турецким партнерам. Они для нас немало сделали, но у них есть и крепкие отношения с Россией, у них есть свои интересы другие, экономические. Поэтому я считаю, что Турции будет мало.

Безусловно, они будут среди тех лидеров, стран, которые могут выполнять посредническую миссию. Но не просто в посредничестве. Потому что "Минск" – это также был с посреднической миссией, результата там не было, по крайней мере для нас положительного".

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Зеленский добавил, что формат Саммита мира, который планируется провести в Швейцарии, сложный, потому что надо собрать большое количество стран.

Однако, по его мнению, такое количество стран "сможет попытаться по крайней мере принудить Россию к справедливому миру".