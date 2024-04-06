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Нам мало одной Турции как посредника, - Зеленский

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ЕРДОГАН 8 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ В СТАМБУЛІ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ценит помощь Турции, но одной этой страны будет мало в качестве посредника в войне.

Об этом сообщил Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Они (Турция – ред.) хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган знает... Я ему благодарен за все, но он должен знать: нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат Саммита мира лучше.

Я не считаю, что одна Турция сможет зажать политику Путина. При всем уважении к турецким партнерам. Они для нас немало сделали, но у них есть и крепкие отношения с Россией, у них есть свои интересы другие, экономические. Поэтому я считаю, что Турции будет мало.

Безусловно, они будут среди тех лидеров, стран, которые могут выполнять посредническую миссию. Но не просто в посредничестве. Потому что "Минск" – это также был с посреднической миссией, результата там не было, по крайней мере для нас положительного".

Также читайте: Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: "Мы построим карту дальнейших шагов относительно окончания войны"

Зеленский добавил, что формат Саммита мира, который планируется провести в Швейцарии, сложный, потому что надо собрать большое количество стран.

Однако, по его мнению, такое количество стран "сможет попытаться по крайней мере принудить Россию к справедливому миру".

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) переговоры (4917) Турция (3371)


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Топ комментарии
+16
Мінськ-2 або Стамбул-2 - "какая разніца" ?

величезна !
 в кращому випадку по території, демографії та зруйнованій промисловості половина тієї України, яку Порох передав цьому чму
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06.04.2024 23:23
+12
Заткніть вже фонтан красномовства..

За нього або хворий або провлдний проголосує..
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06.04.2024 23:18
+12
Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн. Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру". Джерело:

Моя думка - всі ці говорильні безглузда трата сил і часу на піар одного маленького президента.
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06.04.2024 23:42
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Та цеи посередник якиись дуже слизькии
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06.04.2024 23:17 Ответить
Заткніть вже фонтан красномовства..

За нього або хворий або провлдний проголосує..
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06.04.2024 23:18 Ответить
Мінськ-2 або Стамбул-2 - "какая разніца" ?

величезна !
 в кращому випадку по території, демографії та зруйнованій промисловості половина тієї України, яку Порох передав цьому чму
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06.04.2024 23:23 Ответить
З турка такий посередник як з собачого х.я молоток.
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06.04.2024 23:24 Ответить
з буби такий українець - як "З турка такий посередник як з собачого х.я молоток."
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06.04.2024 23:43 Ответить
Турєцко-подданий Зєлік.
В часи НЕПу деякі хитросракі робили собі турецькі документи, що залишило свій слід у книзі Ільфа і Петрова.

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07.04.2024 00:48 Ответить
А "посередник у війні", це, перепрошую, як?
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06.04.2024 23:25 Ответить
Мабуть речник зеленського ,той що з накрашеними очіма, у запої.
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06.04.2024 23:28 Ответить
"Мінськ" - це також був з посередницькою місією, результату там не було, принаймні для нас позитивного"

бєзумна, лізавєьта з відром на голові... ЗЄля - одні й ті паскудні наративи:
йти на переговори з рашкою, коли ми в найгіршій ситуації
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06.04.2024 23:28 Ответить
Так Зєльц багато працював, щоб такої ситуації досягнути. Оман сам себе не виконає.
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07.04.2024 01:25 Ответить
"сво Оман по плану"

де-хто весь час про це говорить 👿

.
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07.04.2024 12:29 Ответить
Еще китай можно подключить,тогда будем шашлыки есть каждый день.
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06.04.2024 23:33 Ответить
Коли був Мінськ, тебе і близько не стояло, стримали навалу і підняли армію. Де ти був 2014 році,коли хлопці йшли на війну в кросовках.
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06.04.2024 23:39 Ответить
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06.04.2024 23:41 Ответить
Зеленський додав, що формат Саміту миру, який планується провести у Швейцарії, складний, бо треба зібрати велику кількість країн. Однак, на його думку, така кількість країн "зможе спробувати принаймні примусити Росію до справедливого миру". Джерело:

Моя думка - всі ці говорильні безглузда трата сил і часу на піар одного маленького президента.
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06.04.2024 23:42 Ответить
Як казав один танцюрист, Спіноза, здається: "Якщо ваші яйця вам заважають - не танцюйте"...
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06.04.2024 23:43 Ответить
Спінозу звали Борух. І на шо ви такі намєкаєтє? )))

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07.04.2024 01:08 Ответить
Я про Леона Еспінозу
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07.04.2024 08:33 Ответить
единий посередник це кум шо воюе на восточному фронті у лавах ЗСУ
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06.04.2024 23:43 Ответить
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06.04.2024 23:51 Ответить
Крім "гарантій" ЗСУ буде замало будь кого -- а хоч й США ... бо вже в Будапешті дуже конкретно гарантували не одні США , але ВБ й Франція -- ну й що з тих гарантій
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07.04.2024 00:26 Ответить
Нам мало лише тупої розмовляючої по суфлеру гнусавої довбешки замість справжнього президента...
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07.04.2024 01:29 Ответить
Шашлик з нього і той не вийде, гнильці забагато ...
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07.04.2024 16:27 Ответить
Нам мало одной Турции! Дайте две!
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07.04.2024 03:37 Ответить
Так довбана коцапська маріонетка звернись до Ірану,Північної кореї,Науру,Куби.Ці будуть дуже чудовими посередниками.
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07.04.2024 05:53 Ответить
Зелі треба ще КНДР та Китай.
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07.04.2024 10:37 Ответить
За посередниками вирішив сховатися, гніда оманська ...
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07.04.2024 16:32 Ответить
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07.04.2024 16:34 Ответить
 
 