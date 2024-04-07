КНДР використовує Україну, як полігон для випробування своїх балістичних ракет, - Bloomberg

Північна Корея отримала рідкісний шанс випробувати свою зброю в реальних бойових умовах в Україні й може скористатися цим для покращення її характеристик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Bloomberg.

Північна Корея збільшує кількість зброї, яку РФ може використовувати для атак по Україні. Використання Росією північнокорейських ракет під час війни на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і зробити висновки, які можуть покращити їхню ефективність.

"Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США уважно стежитимуть за розвитком подій", ‒ заявив виданню командувач Тихоокеанським флотом Збройних сил США Чарльз Флінн.

Він сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні.

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Комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 до 800 км.