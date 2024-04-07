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КНДР використовує Україну, як полігон для випробування своїх балістичних ракет, - Bloomberg

кндр,ракети,балістичні

Північна Корея отримала рідкісний шанс випробувати свою зброю в реальних бойових умовах в Україні й може скористатися цим для покращення її характеристик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Bloomberg.

Північна Корея збільшує кількість зброї, яку РФ може використовувати для атак по Україні. Використання Росією північнокорейських ракет під час війни на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і зробити висновки, які можуть покращити їхню ефективність.

"Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США уважно стежитимуть за розвитком подій", ‒ заявив виданню командувач Тихоокеанським флотом Збройних сил США Чарльз Флінн.

Він сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні.

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Комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 до 800 км.

Автор: 

КНДР (1215) Україна (5884) полігон (279) балістичні ракети (408)


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Топ коментарі
+20
А Томагавки випробувати по росії,ні,ніяк????
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07.04.2024 09:03
+17
А наші союзнички чогось не горять бажанням випробувати свої ракети. Їм все ескалація ввижається!
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07.04.2024 09:10
+16
Дожилися... Наша країна стала полігоном для якихось корейських чмошників, з яких раніше всі ржали. Хоча там рило китаю за всим стоїть, але тим не менше. А весь "прогресивний" світ веде себе як завжди. Зробили з України полігон і турбуються та "захоплюються мужністю українців" (((
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07.04.2024 09:18
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А Томагавки випробувати по росії,ні,ніяк????
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07.04.2024 09:03 Відповісти
по кореї, по складах і заводах
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07.04.2024 09:06 Відповісти
Штатовці будуватимуть надміцний бункер для майбутнього президента Трампа.
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07.04.2024 09:14 Відповісти
Ні звичайно, ніхто це давати Україні не буде. Хватить уже в ілюзіях жити. Люди ще не зрозуміли до чого це все йде з таким відвертим небажанням і побоюванням від заходу. А йде як мінімум до заморозки конфлікту в кращому випадку
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07.04.2024 09:08 Відповісти
не надо хоронить Украину.... это мы на могиле бувшей ********** прочитаем Реквием..... а наши ракеты и дроны... долетят и до КНДР и до Ирану.... всем по долгам счет будет выставлен... а Карма и Бог еще своего досыплют от души.. саранча... голод... наводнения... морозы аномальные ..землетрясения.. цунами так что.. как говорят китайцы наберись терпения и жди на берегу- у реки труп проплывающего мимо тебя врага..
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07.04.2024 09:28 Відповісти
гарна ура-патріотична баллада і потіха для вух недалеких котра до реальності ніякого відношення не має взагалі
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07.04.2024 13:03 Відповісти
...в кращому...
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07.04.2024 12:59 Відповісти
"Він сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні. " --- а то що українці гинуть то таке, їх хвилює найбільше те,що корейці потім зроблять висновки,вдосконалять зброю і зможуть її використовувати уже проти когось іншого. А щоб дати зброю щоб ця війна скоріше закінчилася і україна уже не була полігоном ні для кого ніхто не хоче.
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07.04.2024 09:06 Відповісти
А наші союзнички чогось не горять бажанням випробувати свої ракети. Їм все ескалація ввижається!
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07.04.2024 09:10 Відповісти
ООН уже пшенички з України голодуючим підор@м привезла???
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07.04.2024 09:12 Відповісти
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07.04.2024 09:14 Відповісти
Що казати? Молодці корейці.
А скільки ракет виробляє Україна на 3му році війни?
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07.04.2024 09:14 Відповісти
Про виробництво дронів говорять багато. Про виробництво балістичних ракет навіть не говорять.
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07.04.2024 09:18 Відповісти
Ну так, тільки і того, що говорять... Пи@діти-не мішки носити...
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07.04.2024 10:35 Відповісти
Україна теж використовує війну, як полігон для випробовування власних балістичних ракет Грім-2/Сапсан....а, стоп. Чомусь на полігон завезли лише телесеріали для фокус-групи. Асиметрична відповідь?
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07.04.2024 09:16 Відповісти
А непокоїти мало б інше. Втім, вже байдуже, логіка подій вимальовується навіть таким далеко не експертам, як я.
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07.04.2024 09:18 Відповісти
Дожилися... Наша країна стала полігоном для якихось корейських чмошників, з яких раніше всі ржали. Хоча там рило китаю за всим стоїть, але тим не менше. А весь "прогресивний" світ веде себе як завжди. Зробили з України полігон і турбуються та "захоплюються мужністю українців" (((
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07.04.2024 09:18 Відповісти
Я розумію, що у нас у владі зелені корумповані проросійськи гниди, але США мала б активно допомагати українцям боротися з фашистами
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07.04.2024 09:21 Відповісти
Ви суперечите самі собі, навіщо США допомагатимуть корумпованим проросійським гнидам?
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07.04.2024 10:13 Відповісти
і що дивно!
диктатори не хочуть перестати бути людожерами.
"запад" вже і веселку малював, і хороводи водив, і своїх наймиролюбніших присилав, і навіть на всілякі заходи запрошував. а диктатори ніяк не відмовляються від свої планів, наваляти люлєй буржуям.
ну, що ж, як сказав шольц, почекаємо, коли полетять ракети. а тоді швиденько втечемо, за віслу, станемо на коліна і здамося.
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07.04.2024 09:37 Відповісти
Значит надо разрывать отношения с северной кореей и выгонять всех ее граждан назад. закрывать все торговые отношения
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07.04.2024 09:58 Відповісти
Так у КНДР отношения только с китайцами и москалями.
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07.04.2024 10:17 Відповісти
І що? Секрет "полішинеля".
Якщо нема грошей і зброї - досить людей калічити і вбивати - хай політики закінчують війну політичним шляхом. Дістали вже. Відкривайте кордони. Скоро в цій країні і не хотітимуть жити і не буде кому (фізично) жити.
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07.04.2024 10:04 Відповісти
Захотілося швидше покинути цей світ?
Повертайся в Україну і відкривай кордони, а я на тебе подивлюсь скільки тобі часу жити залишать москалі!
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07.04.2024 10:21 Відповісти
кндр звичайно підараси, але ж запускають їх кацапи.
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07.04.2024 10:10 Відповісти
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07.04.2024 11:10 Відповісти
Всі використовують Україну, як полігон для випробування своєї зброї, і лише Україна для випробування асфальту
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07.04.2024 12:48 Відповісти
США і НАТО позорніки тєрпіли
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07.04.2024 13:14 Відповісти
Для чого США «уважно стежать»? Щоб потім ще «уважніше стежити», коли випробувана зброя почне бити по Південній Кореї, Японії, Тайваню, Гавайях…
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07.04.2024 14:08 Відповісти
дуже надіюся, що після "полігону", воно полетить туди, проти кого вона робилася. А саме проти занепокоєного сша. А потім ми глибоко струбуємося і будемо надавати домогу сша в кредит.
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07.04.2024 20:30 Відповісти
 
 