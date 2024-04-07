Проводиться службова перевірка щодо звинувачення співробітників ТЦК у затриманні неповнолітнього на Одещині, - обласний ТЦК та СП
Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі на Одещині проводиться службова перевірка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.
"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Валентин Пруденко
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+18 Bogdan #582978
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+14 133133
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https://www.helsinki.org.ua/articles/19-richnoho-studenta-nezakonno-mobilizuvaly-pivtora-roku-iurysty-dobyvalysia-spravedlyvosti/
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ТЦК: Лубінець, ти хто такий? Давай дасвіданья!
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