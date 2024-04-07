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Проводиться службова перевірка щодо звинувачення співробітників ТЦК у затриманні неповнолітнього на Одещині, - обласний ТЦК та СП

тцк

Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі на Одещині проводиться службова перевірка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.

"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Люди у військовій формі та балаклавах "запакували" у бус 14-річного підлітка на Одещині, - начальниця відділу соцзахисту селищної ради Терзі

Автор: 

діти (5052) Одеська область (3186) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+24
...перевіркою правопорушень в діях працівників тцк не виявлено!
Цілую, ваш тцк..)))
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07.04.2024 16:00
+18
виявиться що пацан просто хотів покататись на бусику, і побив нещахний інвалідів фронтовиків бо не хотіли брати.
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07.04.2024 16:19
+14
ВЕЛИКЕ БУСІВНИЦТВО
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07.04.2024 16:31
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Біс попутав?
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07.04.2024 16:24 Відповісти
Бус попутав
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07.04.2024 22:22 Відповісти
можна сміло до справ Майдану долучати ..бистріше пойдєт
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07.04.2024 16:24 Відповісти
Мальчік в трусіках виріс, почав займатися боксом і ходити по дівках і одного дня побив 3-х тцкшників. Мабуть, до цих пір сердиться, що українські військові 10 років тому розіп'яли його на щиті 😂
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07.04.2024 16:26 Відповісти
ТЦК, як вам не соромно, третій рік пішов, а ви як перший раз. Де ви бачили, щоб повнолітній бугай-ухилянт отак спокійно чимчикував собі вулицею? Ухилянти живуть на диванах, і пересуваються вулицями на диванах. Як побачите кутовий диван газує тротуаром - можете сміло підрізати бусіком.
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07.04.2024 16:26 Відповісти
Чому службова перевірка,коли викрадення людини(неповнолітнього!)кримінальний злочин.
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07.04.2024 16:32 Відповісти
На Волині 20 літнього судили за ухиляння! Запитання, -"а на підставі якого закону йому виписали повістку"? Мобілізаційний вік з 27 років!
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07.04.2024 16:35 Відповісти
Це тобі соловйов розповів, що 20-літнього судили за ухиляння?
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07.04.2024 16:37 Відповісти
Довбню, я сам з Волині! А якщо ти слюхаєш усіляких ''салавєїв'' то це не значить що їх я слухаю!
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07.04.2024 16:47 Відповісти
це вже прецендент! тягне на викрадення людини.
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07.04.2024 17:38 Відповісти
19-річного студента незаконно мобілізували: півтора року юристи добивалися справедливості

Представники територіального центру комплектування забрали 19-річного Володимира Дядюха (ім'я змінене) прямо з вокзалу в Ужгороді. Того ж дня хлопця внесли до списку військовозобов'язаних, а згодом - відправили у підрозділ територіальної оборони.

За допомогою студент звернувся до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Чугуєві. Через що довелося пройти, щоб досягти справедливості, - розповів адвокат приймальні Роман Лихачов.

https://www.helsinki.org.ua/articles/19-richnoho-studenta-nezakonno-mobilizuvaly-pivtora-roku-iurysty-dobyvalysia-spravedlyvosti/

І хтось був покараний?
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07.04.2024 21:09 Відповісти
то повістка на строкому службу..
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07.04.2024 16:38 Відповісти
Про обов'язкову строкову службу чув?
Згідно Закону України http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
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07.04.2024 18:23 Відповісти
Лубінець: Співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулиці (03.04.24).
ТЦК: Лубінець, ти хто такий? Давай дасвіданья!
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07.04.2024 16:40 Відповісти
Зеленський і К вже побували в Україні Московію 2.0. СБУ перетворилася в ФСБ. Красти можна , розслідувати - ні в коєму разі. Те , що робить ТЦК - квіточки . Незабаром почнуть просто стріляти по ногах, якщо щось не сподобається.
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07.04.2024 16:46 Відповісти
Вони у законі дадуть їм повноваження поліціі скорш за все, тому вони такі борзі
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08.04.2024 07:30 Відповісти
ПІДСУМКИ перевірки:
"Прибіг, напав, побив чотирьох ветеранів-спецназівців..."
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07.04.2024 16:57 Відповісти
США ясно сказали, що в цьому році Україна повинна вести оборонні дії. Звідси і затримка з Ф-16 і іншою допомогою Україні. А ТЦК старається!
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07.04.2024 17:06 Відповісти
А це тут причому: ф-16 є, але це не велосипед. Треба навчитися і не тільки пілотам. Не встигають. І 20 літаків це не про напад. Це лише про захист
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08.04.2024 07:28 Відповісти
а тоді пишуть - чоловік з ножем напав на пятьох співробітників тцк.в цій новині навіть тцкашники не інтересні,інтересні довбойоби що їм вірять.категорично і безпідставно.
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07.04.2024 17:30 Відповісти
«Які негідники ті журналісти - все розказали і про слідство Інфо і про 14-ти річного затриманого». Подумав собі десь один Павлюк. Це ж так на його думку виглядає російське ІПСО? Якби пацану не було 14-ть років, то це навіть би не дало такого розголосу. А хтось казав, шо силові затримання усі за підставою. Цікаво - якою тут? Він усіх побив?
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08.04.2024 07:25 Відповісти
Вот вам и территориальный чекистский комитет
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09.04.2024 09:15 Відповісти
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