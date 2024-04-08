Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя, - The Economist
Росія постійними обстрілами хоче перетворити Харків у "сіру зону", яка буде непридатною для життя цивільних.
Про це пише видання The Econonomist, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення".
Однак мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.
За його словами, гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.
"Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", - сказав він.
Мер зазначив, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоралися.
"Якби я вам розповів, як ми це зробили, це теж було б атаковано", - зауважив Терехов.
Видання пише, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби. The Economist також пише, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.
Точні наміри Росії на даному етапі незрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу.
"Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", - йдеться в матеріалі.
На думку видання, "Харків є одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу". Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ.
Зазначається, що це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах.
Водночас The Economist констатує, що військова операція із захоплення Харкова було б надскладним завданням для Росії.
"Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони та його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і перемоги в кривавій міській кампанії", - зазначається у тексті.
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И бомбить Белгород ,если не примут условия
Это город вблизи границы
Не маленький
Если его захватят украинцы
Укрепятся там
Это будет такой форпост
И от него можно двигаться вглубь России
Напомнить вам 2014 год?
Как у нас забрали Донецк и Луганск?
Это примерно как Белгород
Но именно с них все и началось
В результаті втратили два "Буревії".
Русня тільки більше розлютилась і почала показово створювати "санітарну зону".
Найкраще рішення - удари по НПЗ, аеродромам, промисловості.
Прицільно по цивільним сенсу бити ніякого немає: це їх, як і нас, тільки більше злитиме.
Что мы НЕ БУДЕМ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ?
Тех самых кацапов
Которые сотворили в Украине страшные преступления
В тысячу раз превосходящие преступления ХАМАСА!!!
Тех самых кацапов
Которые ОДОБРЯЮТ убийства украинцев
Восхищаются УБИЙСТВОМ УКРАИНЦЕВ.
Мы будем молча на это смотреть ?
Только чтобы НЕ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ?
Мы не будем применять современную тактику ведения войн?
Когда сообщается заранее о нанесении УДАРА
И дается возможность ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Покинуть место предполагаемого удара
Тогда я вам скажу так
Мы уже заранее проиграли эту войну !!!!!!
Если мы будем БОЯТЬСЯ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ!!!!!
Коли прилітає в житловий квартал, реально страшно і боляче тільки тим, хто потрапив під удар. Всі інші по країні лише отримують дозу адреналіну, заряду рішучості "біть етіх укрофашістов".
Ну ви же самі бачите, як наше суспільство реагує на щоденні пекельні обстріли. Не чутно особливо криків "да прєкратітє ужє стрєлять, надо договаріваться" (інфлюенсери не рахуються). Навпаки, закликів нищити русню стає все більше.
А у нас ще й БК катастрофічно мало. Це русня може снаряди як мак розкидувати, у нас кожний - на рахунку.
Тому підходити до справи треба з розумом.
Є якийсь завод (все одно який) десь поблизу міста - от туди і навалювати. Якщо постраждали працівники або будинки поряд - то вже їх проблеми. Не треба було жити/працювати поряд з таким небезпечним об'єктом.
Обстріли бєлгорода війну точно не зупинять: москві пофіг на маленьке провінційне містечко.
Але вони мають зробити ту саму роботу, яку свого часу зробив Чорнобиль і Афган: показати русні, що росії пофіг русня. І тому русні має стати пофіг та росія.
Це перше.
Ну а друге, чому все-таки потрібно продовжувати нехай і короткі рейди, і далі крити бєлгород нехай і потроху, але регулярно.
Треба показувати росіянам, що росія не може захистити "імперський спокій" на своїй території.
Тому що, на відміну від СРСР, у ******** росії немає ідеалів, по яким можна бити. Як в фільмі "Приключения Электроника", в пісні Урі. Я только в одном глубоко убежден: не надо иметь убеждений.
СРСР будував комунізм і прагнув світової революції пролетаріату. Принаймні, на словах. ******* росія має лейтмотив "ми всьо у всєх заберьом і всєх вєздє раком пєрєставім, потому что можєм і ето пріятно - чувствовать сєбя вишє кого-то і пользоваться чужім".
Як тільки стане зрозуміло, що росія ні у кого нічого вже не може відібрати, то тут росії і кінець.
Тому що кожний руслік обмінює особисте приниження на відчуття сили в натовпі під назвою "рф".
Коли кожний зрозуміє, що натовп більше не дає силу, почне розтягувати росію на шматки суто у власних інтересах. І почнеться там таке, що наша війна ще курортом виглядатиме. Бо є фронт і є тил, а там фронт буде всюди, а тилу не буде взагалі.
Але єдиний спосіб цього досягти - вийти на кордони-91.
Тому росія не може цього допустити. Ніяк. Навіть ціною репутації розпалювача ядерної війни.
Он сказал такие горькие слова
Миру нравятся евреи
Которые покорно идут в газовые камеры
И тогда евреям все сочувствуют
А когда евреи борются
Многим в мире это не по душе
Он задал вопрос - ЧТО С МИРОМ НЕ ТАК?
Почему палестинцы по всему миру выходят на демонстрации
В защиту по сути СТРАШНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
И почему никто не выходит в защиту евреев?
Вот когда такой вопрос будут ставить ЖУРНАЛИСТЫ
Писатели
Правозащитники
Ученые
Политики
Может быть, в мире начнутся перемены ?
Путин ведет себя нагло
Потому что мы все ему позволили так себя вести
Я скажу страшное
Вы помните фотографии Сталинграда?
А потом Берлин стал напоминать Сталинград
Только так немцы остановились
Вот если бы мы после первой уничтоженной украинской деревни
Проделали то же самое с кацапской
Но предупредив заранее - как это делают израильтян
Кацапы бы поняли уже тогда
Будет равнозначный ответ
Вы говорите - что никто в России не заметит ,что там в Белгороде
Еще как заметит
К ним из Белгорода приедут БЕЖЕНЦЫ
Которых надо расселить
Дать работу
Которой сегодня и так немного
Человек такое существо
Пока на своей шкуре не узнает вкус беды
Ни хрена не понимает
Вот надо,чтобы простые россияне
ПОЧУВСТВОВАЛИ ВКУС БЕДЫ
Хватали свои пожитки
Своих стариков, детей,инвалидов
Кошек и собак
И бежали бы от войны вглубь Кацапстана
Они быстрее захотят окончания войны
Я там родилась
Я все про них знаю
Ну нічого не треба, тільки б відчувати себе частиною "могущєствєнной дєржави".
Свавілля ментів і бандитів, чиновників та попів, погані лікарні та дороги - це все можна пережити, якщо гріє думка "да ми етіх западних слюнтяєв - одной рукой в радіоактівний пєпєл".
Тому у них одні суцільні побєди всюди по ТБ та рунету.
Але оцей "тіхій ропот" на кухнях у виконання бєлгородських біженців - він, можливо, зіграє ту роль, що і афганський, що і чорнобильский.
Та перетворити всю росію на суцільний Берлін-1945 без використання ЯЗ ні у кого, крім Китаю, ресурсів не вистачить.
Превращать в Берлин
Даже если есть для этого возможности
Чтобы с тобой считались
Надо всегда СРАЗУ ответить
Как сделала это ТЭТЧЕР , отправив флот Британии черт знает куда
Где там эти маленькие Фолклендские острова?
Но она показала всему миру - руки убрали от британского!!!!
И это все увидели
И запомнили
А у нас стирают с лица земли один город за другим
И мы боимся при этом ЗЛИТЬ КАЦАПОВ!!!!
ТЭТЧЕР - я уверена
Сожгла бы кацапский город
Если бы ,не дай бог
Кто - то разрушил британский город
Даже самый крошечный
И это правильно
Це велика ІПсО, розроблена руснею.
Згадайте радість палестинців у перші години атаки на Ізраїль.
Ось це треба нагадувати. Як "жертви ізраільской воєнщіни" сцяли окропом від радості та роздавали дітям цукерки на вулицях, святкуючи розстріли і спалення євреїв у їх власних домівках.
Віртуозне перетворення хижака на жертву. І світ це проковтнув.
Але якщо спитати прибічників Палестини, де б вони хотіли мешкати, у Газі чи у Тель-Авіві, відповідь буде... трохи передбачуваною.
Которые покорно идут в газовые камеры
И тогда евреям все сочувствуют
А когда евреи борются
Многим в мире это не по душе
Он задал вопрос - ЧТО С МИРОМ НЕ ТАК?
Я бачив відповідь на ваше питання, але ніяк не можу знайти оригінал, де все дуже коротко і добре написано.
Раніше був культ честі. За словом "підор" на чиюсь адресу слідувала дуель.
Потім був культ професіоналізму. За словом "підор" на чиюсь адресу слідувала відповідь "та йди ти під три чорти, мені, як людині самодостатній, чхати на твою збочену думку".
А тепер культ вбогості. За словом "підор" на чиюсь адресу слідує "особливий статус", що включає пріоритети в працевлаштуванні, обов'язкове шанобливе ставлення з боку суспільства, підвищена увага та турбота.
Вспомните публикацию - напишите, будь ласка
Вы меня заинтриговали
Украiна з вами! Бережи ваc i всiх нас наш Спаситель Iiсус Христос!🙏🙏🙏
ото попав
Проміж Сциллою та Харібдою блеать
у вас ще є час здобути американську мрію і не раз
Можете почитати коментарі до https://www.youtube.com/watch?v=aDyQxtg0V2w трейлера . Багато кому там цей фільм не ввижається такою вже фантастикою.
Я обрав США тому що ця країна відповідає моєму способу мислення - країна мігрантів, великих можливостей заробити, ну і потужна економіка. Так, тут поганенька медицина, муніципальні дороги часто не набагато кращі, ніж в Україні (фрівеї - чудові), а ще у великих містах є бомжі, кримінал. Але тут держава не є бюрократичним монстром. Німеччина і Канада - це країни для іншого типу мігрантів. Для тих, хто більше зорієнтований на соціальну державу. У США добре відкривати бізнес, у Німеччині краще соціальний захист. Так, США - неспокійна країна. Але тим, хто шукає спокійну еміграцію, я би порадив Норвегію чи Нову Зеландію
В США дуже багато тих, хто, будучи ніким, прагне стати всім.
БЛМ згадайте. А ще є кримінал, бомжі, нацменшини, мігранти.
І всі вважають себе ображеними життям.
І всі бажають "отомстіть за нєсправєдлівость".
Повелись же народниє масси на лозунг "земля - крестьянам, фабрікі - рабочім". Те, що отримали колгоспи та ГУЛАГ - то таке.
От якби не розум Зе Економісту, ми б голови ламали : шо ото воно...
Что за бред? Да над Харьковом ни одно ракеты не сбили, какой нахрен Patriot.