Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя, - The Economist

Росія постійними обстрілами хоче перетворити Харків у "сіру зону", яка буде непридатною для життя цивільних.

Про це пише видання The Econonomist, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення".

Однак мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

За його словами, гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.

"Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", - сказав він.

Мер зазначив, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоралися.

"Якби я вам розповів, як ми це зробили, це теж було б атаковано", - зауважив Терехов.

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Видання пише, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби. The Economist також пише, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.

Точні наміри Росії на даному етапі незрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу.

"Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", - йдеться в матеріалі.

На думку видання, "Харків є одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу". Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ.

Зазначається, що це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах.

Водночас The Economist констатує, що військова операція із захоплення Харкова було б надскладним завданням для Росії.

"Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони та його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і перемоги в кривавій міській кампанії", - зазначається у тексті.

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