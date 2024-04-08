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Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя, - The Economist

харків

Росія постійними обстрілами хоче перетворити Харків у "сіру зону", яка буде непридатною для життя цивільних.

Про це пише видання The Econonomist, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення".

Однак мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

За його словами, гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.

"Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися", - сказав він.

Мер зазначив, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоралися.

"Якби я вам розповів, як ми це зробили, це теж було б атаковано", - зауважив Терехов.

Читайте: Наслідки ворожих ударів по середмістю Харкова: 5 постраждалих, пошкоджено будинки, навчальні заклади, кафе та гуртожиток (оновлено). ФОТОрепортаж

Видання пише, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби. The Economist також пише, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.

Точні наміри Росії на даному етапі незрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу.

"Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", - йдеться в матеріалі.

На думку видання, "Харків є одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу". Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ.

Зазначається, що це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах.

Водночас The Economist констатує, що військова операція із захоплення Харкова було б надскладним завданням для Росії.

"Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони та його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і перемоги в кривавій міській кампанії", - зазначається у тексті.

Також читайте: Окупанти застосували модифіковану авіабомбу УМБП для удару по Харкову. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5572)


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Топ коментарі
+18
А шо зе-Банкова хоче зробити з Харковом ? Віддати в сіру зону ?! Харків у сіру зону ?! Харків - знаковий сегмент України !
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08.04.2024 01:17
+16
ще до війни ЗЄлєнський проговорився, що Харків буде зданий рашці
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08.04.2024 01:24
+14
Кремлю на Бєлгород насрать.
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08.04.2024 06:42
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Белгород, вы готовы к ответке?
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08.04.2024 01:16 Відповісти
Только так
Поставить ультиматум
И бомбить Белгород ,если не примут условия
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08.04.2024 01:20 Відповісти
або створити зону окупації до бєлгорода
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08.04.2024 01:26 Відповісти
В бєлгороді 340 000 населення. Знищувати потрібно якийсь мільйонник. Нариклад Воронєж або Кранодар.
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08.04.2024 05:53 Відповісти
Воронеж нельзя. Они от бомбежки удовольствие получают. Сами просили их бомбить.
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08.04.2024 08:56 Відповісти
У кацапів 16 міст-мільйонників (у нас 3). З них Воронєж і Краснодар найближчі і доступні для ураження. Наприклад з Харкова до Воронєжа ближче ніж до Луганська.
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08.04.2024 14:28 Відповісти
Кремлю на Бєлгород насрать.
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08.04.2024 06:42 Відповісти
Маленька поправка: на біди бєлгородчан. За сам факт "нарушєнія покоя імперії" вони будуть "наказивать" показово.
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08.04.2024 09:13 Відповісти
Кремлю плевать на Белгород?
Это город вблизи границы
Не маленький
Если его захватят украинцы
Укрепятся там
Это будет такой форпост
И от него можно двигаться вглубь России
Напомнить вам 2014 год?
Как у нас забрали Донецк и Луганск?
Это примерно как Белгород
Но именно с них все и началось
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08.04.2024 11:09 Відповісти
Ну, бомбили вже блєтгород, навіть зараз продовжують.
В результаті втратили два "Буревії".
Русня тільки більше розлютилась і почала показово створювати "санітарну зону".
Найкраще рішення - удари по НПЗ, аеродромам, промисловості.
Прицільно по цивільним сенсу бити ніякого немає: це їх, як і нас, тільки більше злитиме.
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08.04.2024 08:50 Відповісти
Правильно ли я поняла
Что мы НЕ БУДЕМ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ?
Тех самых кацапов
Которые сотворили в Украине страшные преступления
В тысячу раз превосходящие преступления ХАМАСА!!!
Тех самых кацапов
Которые ОДОБРЯЮТ убийства украинцев
Восхищаются УБИЙСТВОМ УКРАИНЦЕВ.
Мы будем молча на это смотреть ?
Только чтобы НЕ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ?
Мы не будем применять современную тактику ведения войн?
Когда сообщается заранее о нанесении УДАРА
И дается возможность ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Покинуть место предполагаемого удара
Тогда я вам скажу так
Мы уже заранее проиграли эту войну !!!!!!
Если мы будем БОЯТЬСЯ ЗЛИТЬ КАЦАПОВ!!!!!
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08.04.2024 11:01 Відповісти
Ну, ви дещо неправильно зрозуміли.
Коли прилітає в житловий квартал, реально страшно і боляче тільки тим, хто потрапив під удар. Всі інші по країні лише отримують дозу адреналіну, заряду рішучості "біть етіх укрофашістов".
Ну ви же самі бачите, як наше суспільство реагує на щоденні пекельні обстріли. Не чутно особливо криків "да прєкратітє ужє стрєлять, надо договаріваться" (інфлюенсери не рахуються). Навпаки, закликів нищити русню стає все більше.
А у нас ще й БК катастрофічно мало. Це русня може снаряди як мак розкидувати, у нас кожний - на рахунку.
Тому підходити до справи треба з розумом.
Є якийсь завод (все одно який) десь поблизу міста - от туди і навалювати. Якщо постраждали працівники або будинки поряд - то вже їх проблеми. Не треба було жити/працювати поряд з таким небезпечним об'єктом.
Обстріли бєлгорода війну точно не зупинять: москві пофіг на маленьке провінційне містечко.
Але вони мають зробити ту саму роботу, яку свого часу зробив Чорнобиль і Афган: показати русні, що росії пофіг русня. І тому русні має стати пофіг та росія.
Це перше.
Ну а друге, чому все-таки потрібно продовжувати нехай і короткі рейди, і далі крити бєлгород нехай і потроху, але регулярно.
Треба показувати росіянам, що росія не може захистити "імперський спокій" на своїй території.
Тому що, на відміну від СРСР, у ******** росії немає ідеалів, по яким можна бити. Як в фільмі "Приключения Электроника", в пісні Урі. Я только в одном глубоко убежден: не надо иметь убеждений.
СРСР будував комунізм і прагнув світової революції пролетаріату. Принаймні, на словах. ******* росія має лейтмотив "ми всьо у всєх заберьом і всєх вєздє раком пєрєставім, потому что можєм і ето пріятно - чувствовать сєбя вишє кого-то і пользоваться чужім".
Як тільки стане зрозуміло, що росія ні у кого нічого вже не може відібрати, то тут росії і кінець.
Тому що кожний руслік обмінює особисте приниження на відчуття сили в натовпі під назвою "рф".
Коли кожний зрозуміє, що натовп більше не дає силу, почне розтягувати росію на шматки суто у власних інтересах. І почнеться там таке, що наша війна ще курортом виглядатиме. Бо є фронт і є тил, а там фронт буде всюди, а тилу не буде взагалі.
Але єдиний спосіб цього досягти - вийти на кордони-91.
Тому росія не може цього допустити. Ніяк. Навіть ціною репутації розпалювача ядерної війни.
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08.04.2024 11:17 Відповісти
Я сегодня слушала израильского журналіста
Он сказал такие горькие слова
Миру нравятся евреи
Которые покорно идут в газовые камеры
И тогда евреям все сочувствуют
А когда евреи борются
Многим в мире это не по душе
Он задал вопрос - ЧТО С МИРОМ НЕ ТАК?
Почему палестинцы по всему миру выходят на демонстрации
В защиту по сути СТРАШНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
И почему никто не выходит в защиту евреев?
Вот когда такой вопрос будут ставить ЖУРНАЛИСТЫ
Писатели
Правозащитники
Ученые
Политики
Может быть, в мире начнутся перемены ?
Путин ведет себя нагло
Потому что мы все ему позволили так себя вести
Я скажу страшное
Вы помните фотографии Сталинграда?
А потом Берлин стал напоминать Сталинград
Только так немцы остановились
Вот если бы мы после первой уничтоженной украинской деревни
Проделали то же самое с кацапской
Но предупредив заранее - как это делают израильтян
Кацапы бы поняли уже тогда
Будет равнозначный ответ
Вы говорите - что никто в России не заметит ,что там в Белгороде
Еще как заметит
К ним из Белгорода приедут БЕЖЕНЦЫ
Которых надо расселить
Дать работу
Которой сегодня и так немного
Человек такое существо
Пока на своей шкуре не узнает вкус беды
Ни хрена не понимает
Вот надо,чтобы простые россияне
ПОЧУВСТВОВАЛИ ВКУС БЕДЫ
Хватали свои пожитки
Своих стариков, детей,инвалидов
Кошек и собак
И бежали бы от войны вглубь Кацапстана
Они быстрее захотят окончания войны
Я там родилась
Я все про них знаю
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08.04.2024 11:44 Відповісти
Тоді ви мабуть знаєте їх споконвічну тягу до "вялічія".
Ну нічого не треба, тільки б відчувати себе частиною "могущєствєнной дєржави".
Свавілля ментів і бандитів, чиновників та попів, погані лікарні та дороги - це все можна пережити, якщо гріє думка "да ми етіх западних слюнтяєв - одной рукой в радіоактівний пєпєл".
Тому у них одні суцільні побєди всюди по ТБ та рунету.
Але оцей "тіхій ропот" на кухнях у виконання бєлгородських біженців - він, можливо, зіграє ту роль, що і афганський, що і чорнобильский.
Та перетворити всю росію на суцільний Берлін-1945 без використання ЯЗ ні у кого, крім Китаю, ресурсів не вистачить.
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08.04.2024 11:52 Відповісти
Не надо всю Россию
Превращать в Берлин
Даже если есть для этого возможности
Чтобы с тобой считались
Надо всегда СРАЗУ ответить
Как сделала это ТЭТЧЕР , отправив флот Британии черт знает куда
Где там эти маленькие Фолклендские острова?
Но она показала всему миру - руки убрали от британского!!!!
И это все увидели
И запомнили
А у нас стирают с лица земли один город за другим
И мы боимся при этом ЗЛИТЬ КАЦАПОВ!!!!
ТЭТЧЕР - я уверена
Сожгла бы кацапский город
Если бы ,не дай бог
Кто - то разрушил британский город
Даже самый крошечный
И это правильно
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08.04.2024 12:06 Відповісти
Ну а стосовно євреїв...
Це велика ІПсО, розроблена руснею.
Згадайте радість палестинців у перші години атаки на Ізраїль.
Ось це треба нагадувати. Як "жертви ізраільской воєнщіни" сцяли окропом від радості та роздавали дітям цукерки на вулицях, святкуючи розстріли і спалення євреїв у їх власних домівках.
Віртуозне перетворення хижака на жертву. І світ це проковтнув.
Але якщо спитати прибічників Палестини, де б вони хотіли мешкати, у Газі чи у Тель-Авіві, відповідь буде... трохи передбачуваною.
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08.04.2024 11:57 Відповісти
Миру нравятся евреи
Которые покорно идут в газовые камеры
И тогда евреям все сочувствуют
А когда евреи борются
Многим в мире это не по душе
Он задал вопрос - ЧТО С МИРОМ НЕ ТАК?
Я бачив відповідь на ваше питання, але ніяк не можу знайти оригінал, де все дуже коротко і добре написано.
Раніше був культ честі. За словом "підор" на чиюсь адресу слідувала дуель.
Потім був культ професіоналізму. За словом "підор" на чиюсь адресу слідувала відповідь "та йди ти під три чорти, мені, як людині самодостатній, чхати на твою збочену думку".
А тепер культ вбогості. За словом "підор" на чиюсь адресу слідує "особливий статус", що включає пріоритети в працевлаштуванні, обов'язкове шанобливе ставлення з боку суспільства, підвищена увага та турбота.
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08.04.2024 12:07 Відповісти
КУЛЬТ УБОГОСТИ - потрясающе сказано!!!!!!!!
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08.04.2024 12:17 Відповісти
Це не я сказав. Там було якось ще влучніше, але запам'ятав лише сутність публікації.
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08.04.2024 12:20 Відповісти
Очень ёмко!
Вспомните публикацию - напишите, будь ласка
Вы меня заинтриговали
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08.04.2024 12:21 Відповісти
Декілька разів намагався знайти, але це було на форумі серед постів, не стаття, тому марно.
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08.04.2024 12:28 Відповісти
А шо зе-Банкова хоче зробити з Харковом ? Віддати в сіру зону ?! Харків у сіру зону ?! Харків - знаковий сегмент України !
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08.04.2024 01:17 Відповісти
ще до війни ЗЄлєнський проговорився, що Харків буде зданий рашці
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08.04.2024 01:24 Відповісти
А зараз, скоріше всього, тиснуть на Терехова, щоб він від імені харків'ян запросив перемовин. І Синєгубов їм у цьому допомагає.
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08.04.2024 02:39 Відповісти
Коли і де він таке казав? Дайте посилання.
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08.04.2024 10:07 Відповісти
Невже мені з блокадним серцем треба йти у ППО ?!
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08.04.2024 01:21 Відповісти
вам не треба... - тут безногіх черга...
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08.04.2024 01:29 Відповісти
😥
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08.04.2024 08:49 Відповісти
додамся і я...
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08.04.2024 01:30 Відповісти
Я кажу за себе а не за всю Україну. Мокша-лаптєногіє ідітє н***й !
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08.04.2024 01:38 Відповісти
Рятуйте!
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08.04.2024 01:47 Відповісти
ну здарова, белгороть...
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08.04.2024 02:10 Відповісти
хлопкі, задимленійо? - ппо ученійо...
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08.04.2024 02:13 Відповісти
та хай лізуть..у 2022 вже отримали по рилу свинячему..ми їх всіх повбиваемо)))
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08.04.2024 01:49 Відповісти
А бомбежки це звісно херово..але ми вже хвикли..3 рік..в нас навідь бабці на лавочках нешугаються..
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08.04.2024 01:50 Відповісти
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08.04.2024 02:14 Відповісти
пійшов відлік .....
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08.04.2024 02:17 Відповісти
Харкiв-Мiсто Герой! Харкiв"яни героi! Тримайтесь-Суми та вся
Украiна з вами! Бережи ваc i всiх нас наш Спаситель Iiсус Христос!🙏🙏🙏
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08.04.2024 08:54 Відповісти
Що, і Харків касабам здадуть.
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08.04.2024 02:45 Відповісти
одні суки до могили батьків мене не пускають а інші суки не випускатимуть 🫤
ото попав
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08.04.2024 04:17 Відповісти
З одного боку пдри ,з другого зепдри
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08.04.2024 06:35 Відповісти
Та отож
Проміж Сциллою та Харібдою блеать
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08.04.2024 07:19 Відповісти
😥😠
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08.04.2024 08:56 Відповісти
Шансів зберегти Харків обмаль - дуже близько до кордону. Якщо почнуть на додачу до всього масово застосовувати каби по 1500 і важче то Харків дуже швидко перетворять на Алєппо. У нас недостатньо ПВО для знищення носіїв кабів, а самі каби збивати не виходить поки що зовсім бо вони просто падають і немає термального сліду. Не виключено навіть застосування тактичної ядерної зброї по Харкову. Кацапи сподіваються на те що "пабєдітєлєй нє судят" і вони знову вигадають брехню яку будуть видавати за "історію".
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08.04.2024 05:37 Відповісти
Це було очевидно, ще з вересня 2022 року, коли були бомбардування ТЕЦ-5, до масштабних ударів по всій енергетичній інфраструктурі України. Саме тому я (мешканець Харкова) виїхав у США і не збираюся повертатися. Бо на моєму віку (мені 33 роки) ані миру, ані тим більше процвітання Харкову не світить. Ця війна запросто може тривати ще 50 років
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08.04.2024 06:50 Відповісти
Космополіт,хулє. Може ще із США доведеться виїхати та не повернутися. Хто знає . Коротше життя вдалося.
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08.04.2024 07:03 Відповісти
Краще кормом,,,, або ну його нах, ще потравляться тваринки,,),,,
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08.04.2024 08:50 Відповісти
заздрю білою завістю - я в віці Христа (33 роки) виїхав маючи у кишені 200 баксів і здобув всього чого хотів. а зараз змінив професію і почав трете життя з початку 😬
у вас ще є час здобути американську мрію і не раз
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08.04.2024 07:35 Відповісти
я теж з Харкова і будинок моїх батьків де я жив тінеджером напівзруйнований
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08.04.2024 07:38 Відповісти
Рішення на п'ять балів. На США насувається громадянська війна, вони вже навіть кіно про це зняли, і в коментарях до тізера чимало таких, хто похмуро жартує про "документальний фільм".
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08.04.2024 09:48 Відповісти
Не буде там ніякої громадянської війни. Але, як країну для життя, я б, особисто, її не вибрав. Вже Канада тоді.
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08.04.2024 09:53 Відповісти
Я б не був такий впевнений. Розколи в американському суспільстві є. Досі тягають в зубах Конфедерацію та генерала Лі. Плюс чимале соціальне, етнічне розшарування суспільства.
Можете почитати коментарі до https://www.youtube.com/watch?v=aDyQxtg0V2w трейлера . Багато кому там цей фільм не ввижається такою вже фантастикою.
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08.04.2024 10:18 Відповісти
Та обирайте хоч Нову Зеландію. Головне виїжджайте з України, якщо хочете нормально жити. Або готуйтеся жити в руїні, злиднях і війні, якщо лишаєтеся в Україні. Ніхто з тих, хто зараз старший за 20 років, не побачить Україну процвітаючою. І швидше за все не побачить закінчення війни. Якщо людина до цього готова - нехай живе собі в Україні. Просто треба казати людям правду, що на них чекає. До речі, у США теж долари не ростуть на деревах. Я спав по 3-4 години на добу, коли працював фултайм і одночасно вчився в коледжі. І з двома вищими освітами йшов працювати руками. Бо мені совість не дозволяє освоювати гранти і під них брехати і патякати язиком, якою процвітаючою буде Україна через 15 років. Ті молоді придурки-грантоїди, які це роблять, тому і сидять в Україні, що на Заході треба не хєрньою страждати, а реально щось корисне робити. А ці придурки не вміють заробляти. Вони як Арестович вміють або брати гранти або брехати за гроші
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08.04.2024 11:43 Відповісти
На жаль Ви праві на 100%. Саме тому і виїхав із сім'єю. Я то вже звик в Україні (під 50 мені), та і матеріально в Україні все добре було. Але заради малого (йому 10 зараз) - поїхали. Оскільки немає майбутнього у країни, де 73% населення під час війни голосує за клоуна. І навіть після всєї хєрні, що він за 5 років зробив - 63% схвалюють його діяльність в тій чи іншій мірі. При тому ж розказуючи, що корупція - найгірша проблема України. Поки Німеччина. Там подивимося. Може - Канада.
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08.04.2024 11:56 Відповісти
Я теж не голосував за Зеленого. Голосував за Пороха у 2019-му, за що мене висміювали чимало знайомих. А ще я був серед тих 5% населення України, хто чесно сплачував податки з усіх своїх доходів, тобто не отримував зарплату в конверті. Роботу я мав хорошу і все в Україні було добре, але з перших же днів війни знав - всі ці базікання про шашлики, перемогу за 2-3 місяці, всемогутній контрнаступ і т.д. - це типове базікання.
Я обрав США тому що ця країна відповідає моєму способу мислення - країна мігрантів, великих можливостей заробити, ну і потужна економіка. Так, тут поганенька медицина, муніципальні дороги часто не набагато кращі, ніж в Україні (фрівеї - чудові), а ще у великих містах є бомжі, кримінал. Але тут держава не є бюрократичним монстром. Німеччина і Канада - це країни для іншого типу мігрантів. Для тих, хто більше зорієнтований на соціальну державу. У США добре відкривати бізнес, у Німеччині краще соціальний захист. Так, США - неспокійна країна. Але тим, хто шукає спокійну еміграцію, я би порадив Норвегію чи Нову Зеландію
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08.04.2024 12:08 Відповісти
Денисе, мені ця хєрня про громадянську війну і розпад США нагадує соплі комуністів про загнивання капіталізму. Тільки щось він довго загниває, а запах гниття такий солодкий)
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08.04.2024 11:36 Відповісти
Капітолій, Техас. На росії 1917 теж не на порожньому місці виник.
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08.04.2024 11:41 Відповісти
Порівняння хєрове. Лєнін, канєшно, сволота, але він був ідейною людиною. На відміну від придурка Трампа, який верзе будь-яку хєрню заради одномоментної вигоди і не має жодних переконань. Навіть ЛГБТ це не громадянська війна. Бо ці чудіки й фріки чудово розуміють: можна побити вітрини, влаштувати бешкет, але не зносити владу - хто тоді велфер заплатить, вони майже всі безробітні? Тому загроза громадянської війни у США не більше, ніж була вона в Україні під час Майдану 2013-2014. А Канада і Мексика дуже миролюбні країні і роль рашки на себе не візьмуть. Може канєшно, лапотна мразь полізти через Берингів пролив, але тоді війна буде в Алясці, в її мерзлій землі усі кацапопітеки й ляжуть
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08.04.2024 11:56 Відповісти
Ви недооцінюєте силу російської дезінформації.
В США дуже багато тих, хто, будучи ніким, прагне стати всім.
БЛМ згадайте. А ще є кримінал, бомжі, нацменшини, мігранти.
І всі вважають себе ображеними життям.
І всі бажають "отомстіть за нєсправєдлівость".
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08.04.2024 12:00 Відповісти
Я якраз і казав про БЛМ, бомжів та інше. Всі ці маргінали у США ситі (в Каліфорнії бомжі - громадяни США - отримують по 1000 доларів на місяць велфер, просто щоб не крали в магазинах), тож це не голодний російських пролетаріат. Вони будуть бешкетувати, але владу зносити не будуть. Бо знести владу - це позбавити себе велфера. І вони це знають. А те, що у США от-от почнеться громадянська війна - це і є російська дезінформація
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08.04.2024 12:16 Відповісти
Русня їм підкаже, що можна отримати набагато більше, ніж 1000 доларів на місяць.
Повелись же народниє масси на лозунг "земля - крестьянам, фабрікі - рабочім". Те, що отримали колгоспи та ГУЛАГ - то таке.
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08.04.2024 12:18 Відповісти
Ви міркуєте так, що одразу видно: Ви ніколи не були в США і не знаєте, як тут люди мислять, а екстраполюєте на них мислення совків. Це помилка. Добре, я спати пішов, бо у вас там дванадцята дня, а в мене вже скоро опів на третю ночі
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08.04.2024 12:20 Відповісти
Сподіваюсь, цей похмурий прогноз не справдиться, бо США мають чималу цінність у світі навіть в такому їх вигляді. Але русня наполегливо працює над реалізацію цього сценарію, як і над реалізацією ісламської революції в Євпропі. Ну не дарма ж вони туди з Африки та Сирії мільйони біженців гнали.
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08.04.2024 12:22 Відповісти
Росіяни хочуть зробити Харків непридатним для життя, - The Economist

От якби не розум Зе Економісту, ми б голови ламали : шо ото воно...
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08.04.2024 07:31 Відповісти
У Харкові 2 мільйони. Терехов вже звик брехати.
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08.04.2024 07:59 Відповісти
Якби Захід дав що? Уже дали і де воно? Просто зе готує другий Маріуполь, йому міста не жалко, а не Захід....просто знімайте частину з столиці, там їх в скільки рядів?! Сьогодні ударили по логістичному центрі Одеса, навіть писати не хочу,якому, а ППО була надано для Одеси ,коли зерно відправляли. Так де і це ППО? Може досить на інших кивати, забирайте кошти у радників зрадників і закупляйте
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08.04.2024 08:27 Відповісти
Щоб замість харкова таке робили з києвом? "Пані" сратьєгиня, ви зі своїми безцінними коментарями в усіх місцевих дурках вже топ-1 взяли, вам ще не набридло з нічного горщика прямо в чатик розливати?
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08.04.2024 10:19 Відповісти
оон вже стурбовано чи щє чекає?
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08.04.2024 08:45 Відповісти
Переселіть в Харків ОП або верховну раду, обстріли закінчаться, по своїх бити не будуть.
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08.04.2024 08:56 Відповісти
"Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків."
Что за бред? Да над Харьковом ни одно ракеты не сбили, какой нахрен Patriot.
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08.04.2024 08:57 Відповісти
Завжди помічаєш непрофесіоналізм британських ЗМІ. Чому така різниця з американськими це загадка.
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08.04.2024 09:20 Відповісти
Бо їх створили британські вчені.
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08.04.2024 09:54 Відповісти
Який стосунок має [не]збиття чого-небудь "Патріотом" над Харковом, до знищення самого "Патріота" (дроном, наприклад, чи балістичною ракетою)?
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08.04.2024 12:07 Відповісти
С тем, что Patriot в принципе не использовался для защиты таких городов как Харьков. Пэтриотом прикрыт один единственный город в Украине - Киев. А тот Patriot который был частично уничтожен - прикрывал не города Украины, а охотился на москальские самолеты на донецком фронте. Да и вообще фраза звучит слишком пафосно для всего 2 поставленных в Украину комплексов Patriot.
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08.04.2024 13:38 Відповісти
Велике фортецницьтво від говнобородька
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08.04.2024 09:23 Відповісти
цим кацапським тварюкам навіть необов'язково Харків захоплювати, будуть обстрілювати його ракетами щоденно багато років і 90 відсотків людей самі з нього виїдуть адже терпіти подібне бескінечно неможливо................
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08.04.2024 10:10 Відповісти
Кто эти информированные источники? Пусть расскажут об этом всем на говномарахвоне! Или там только про шашлыки можно🤡
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08.04.2024 11:00 Відповісти
Чому тільки Харків? Всю Україну зруйнують, якщо зможуть.
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08.04.2024 11:19 Відповісти
 
 