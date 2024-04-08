"Шахеди" атакували об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині
Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів".
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Як повідомлялося, вночі було знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59.
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