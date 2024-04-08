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Новини Війна
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"Шахеди" атакували об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині

шахед

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину "Шахедів".

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня

Як повідомлялося, вночі було знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59.

Автор: 

дрони (4636) Житомирська область (1259)


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Рузьге якимось дивним чином примудряються поцілити виключно в "об'єкти критичної інфраструктури", більше нікуди!
Дивина!
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08.04.2024 08:44 Відповісти
Выносят электростанции и трансформаторы
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08.04.2024 08:46 Відповісти
Воєнні склади це також об'єкти критичної інфраструктури...
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08.04.2024 08:54 Відповісти
шо є, то є....
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08.04.2024 09:10 Відповісти
❗️У Житомирській області є загроза забруднення повітря через удар по обʼєкту інфраструктури
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08.04.2024 08:47 Відповісти
 
 