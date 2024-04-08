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Новини Війна
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Ексрегіонал наводив російські КАБи: СБУ затримала на Сумщині російського агента

сбу

На Сумщині затримали чоловіка, який намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумщини, затримано "на гарячому".

"Під час розвідувальної вилазки він намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар. У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної "цілі". Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний "звіт" та використати його для підготовки повітряних атак", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів.

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

Також читайте: У справі ексочільника Чернігівської обласної ВЛК Кодовбецького затримано військовослужбовця ТЦК, - ОК "Північ"

"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Під обстрілами росіян протягом дня перебували 11 громад Сумщини, зафіксовано 173 вибухи, 1 людина зазнала поранень

Автор: 

СБУ (12786) Сумська область (3565)


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Топ коментарі
+9
Так он в ОП Віслюка оточення через одного риги. Єрмак, татарав, шурма і т.д.
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08.04.2024 10:15
+7
кажуть, в ригів і досі електоральна підтримка десь на рівні Євросолідарності. це все, що треба знати про мудрий нарід
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08.04.2024 10:11
+6
Знов довічне? Годуй, охороняй. Навіщо ці витрати? Не краще - "при спробі втечі"?
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08.04.2024 10:11
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Знов довічне? Годуй, охороняй. Навіщо ці витрати? Не краще - "при спробі втечі"?
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08.04.2024 10:11 Відповісти
Добре що хоч не встиг передати!!!!
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08.04.2024 10:17 Відповісти
краще згодом на розмінування ... на ланцюзі щоб не втік і щоб наші партнери не виказували "озабоченность"
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08.04.2024 11:50 Відповісти
На гиляку зрадника 🤬
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08.04.2024 10:11 Відповісти
Всех регионалов туда надо, они всегда на рашку работали. Начиная с Порошенко.
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08.04.2024 10:29 Відповісти
почни тоді з Яника )) з Азірова
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08.04.2024 11:51 Відповісти
Так Порошенко же создал Партию Регионов.
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08.04.2024 11:59 Відповісти
а бог русню і шо ?? коли Порох звідти вийшов??
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08.04.2024 12:29 Відповісти
Да он вечно бегал из одной партии в другую. А русню не бог создал а дьявол.
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08.04.2024 14:32 Відповісти
бог усіх створив )) а зараз Порох вже на своєму місці ) )головне, що не в Слугах Уроду ))
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08.04.2024 15:14 Відповісти
кажуть, в ригів і досі електоральна підтримка десь на рівні Євросолідарності. це все, що треба знати про мудрий нарід
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08.04.2024 10:11 Відповісти
Це говорить не про високу підтримку ригів, а низьку євросолідарності. Чомусь, напевно, Євросолідарність непереконлива.
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09.04.2024 10:23 Відповісти
Так он в ОП Віслюка оточення через одного риги. Єрмак, татарав, шурма і т.д.
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08.04.2024 10:15 Відповісти
Сделали бы "псевдопозицию" и отправили с телефона этого предателя. Пусть бы москали потратили КАБы впустую.
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08.04.2024 10:17 Відповісти
ОПа звичною схемою віддасть Кацапії.
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08.04.2024 10:17 Відповісти
Всі ригі такі!!!
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08.04.2024 10:21 Відповісти
В нас більше половини колишніх регіоналів та комуняк досі при владі,та ще й подекуди з доступом до державної таємниці.
Країни Прибалтики в себе провели люстрацію,тому вже давно в Нато
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08.04.2024 10:24 Відповісти
"До уваги" російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Джерело:

Боже , ну й ідіоти ж , ці колаборанти !! Як можна і досі не розуміти того що - соцмережі моніторять не тільки кацапи , а також і СБУ .
Продовжуйте в тому ж дусі .
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08.04.2024 10:26 Відповісти
не добита гнида. отаких би на кол. а то обмін захоче, жратиме в українській тюрмі
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08.04.2024 10:30 Відповісти
.
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08.04.2024 10:36 Відповісти
ексригали всі паскуди, на дивно
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08.04.2024 10:46 Відповісти
Поки не передохнуть всі совки, зрадники завжди будуть.
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08.04.2024 10:48 Відповісти
ексрегіоналів не буває!! не вірите? подивіться на дєрьмачню й татарова...
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08.04.2024 10:52 Відповісти
усе то бидло, що за них голосувало має собі відрубити пальці на руках
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08.04.2024 11:48 Відповісти
в Україні не завадить невеличкий риго-цид
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08.04.2024 14:19 Відповісти
єрмак риг подоляк риг татаров риг ще є якісь питання
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08.04.2024 14:21 Відповісти
 
 