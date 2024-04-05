У справі ексочільника Чернігівської обласної ВЛК Кодовбецького затримано військовослужбовця ТЦК, - ОК "Північ"

СБУ під час слідчих дій у справі ексочільника Чернігівської обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького затримала військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК і СП.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Триває досудове слідство, військовослужбовець перебуває під вартою.

"Керівництво та особовий склад оперативного командування "Північ" категорично засуджують протиправні вчинки та всіляко сприятимуть проведенню розслідування. Крім того, у Чернігівському обласному ТЦК і СП призначено службове розслідування з метою з'ясування всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

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$1 млн у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК

Нагадаємо, 21 лютого під час час обшуків у Кодовбецького виявили майже мільйон доларів США.

Головою Чернігівської обласної ВЛК він працював до літа 2021 року.

Зараз Ковдовбецький за рішенням суду знаходиться під вартою без можливості внесення застави. СБУ повідомляє про ліквідацію в Чернігові масштабної схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.