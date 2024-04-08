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Новини Війна
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РФ не має достатньої кількості військ, щоб залякувати Фінляндію, - Politico

путін

Російський диктатор Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

Видання нагадало, що нещодавно Путін знову пригрозив розмістити війська біля кордону країни з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю, враховуючи, що протяжність кордону становить понад 1300 кілометрів. І, звісно, Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО, а отже, погрози Путіна навряд чи викличуть якісь екзистенціальні побоювання.

"Але ця спроба залякування буде невдалою і з іншої важливої ​​причини: у Росії не вистачає солдатів",- пише Politico.

За даними видання, якщо Росія хоче налякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, їй потрібно мати у своєму розпорядженні багато військ. А в неї їх просто немає.

"У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року", - зазначив генерал-майор у відставці, колишній начальник фінської воєнної розвідки й нещодавно обраний депутат фінського парламенту Пекка Товері.

Тому фінські лідери спокійно відреагували на заяву Путіна про збільшення присутності російських збройних сил. Цього разу він перебільшив міць російської армії й недооцінив здатність західних політиків зрозуміти просту істину. Водночас ризик російської агресії залишатиметься, оскільки навряд чи Росія кардинально зміниться в найближчому майбутньому.

Читайте: Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) Фінляндія (1297)


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Топ коментарі
+5
Фіни від совка відбились, не то шо від сраної рашки.
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08.04.2024 11:20
+4
Пока нет. "Поможете" Украине пойти на договорняк и освободившиеся террористы двинут на финскую, эстонскую, литовскую и польскую границу.
Сильно сомневаюсь, что какая-либо из этих стран сможет показать хотя бы 10-ую часть стойкости, которую показывает Украина. Ни в коем случае не хочу оскорбить жителей этих стран, но когда страна НАТО боится сбивать ракеты над своей территорией, молча глотает шахеды, то выводы напрашиваются сами.
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08.04.2024 11:28
+2
І що зроблять 100 000 кацапських ослів в лісах Фінляндії??? Як діди здихатимуть в болотах???
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08.04.2024 11:22
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08.04.2024 11:19 Відповісти
Фіни від совка відбились, не то шо від сраної рашки.
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08.04.2024 11:20 Відповісти
Правда втратили при цьому значні території . Шкода , що в них був Манергейм не , а не видатний стратєг президент Зеленський ))
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08.04.2024 11:24 Відповісти
Тим більше вони тепер в НАТО!І росія з останніх сил тужиться в Україні!Але спробувати напасти вони можуть,дегенератам все одно!
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08.04.2024 11:24 Відповісти
І що зроблять 100 000 кацапських ослів в лісах Фінляндії??? Як діди здихатимуть в болотах???
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08.04.2024 11:22 Відповісти
То же, что сделали с лесами Украины. Дело не в ландшафте, а в боевом духе. Желании воевать за свою землю.
Можно и в степи наступать, когда есть желание и возможности. А можно сеть укрепрайонов потерять, потому что мораль на нуле, а в головах московитская пропаганда.
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08.04.2024 11:32 Відповісти
Пока нет. "Поможете" Украине пойти на договорняк и освободившиеся террористы двинут на финскую, эстонскую, литовскую и польскую границу.
Сильно сомневаюсь, что какая-либо из этих стран сможет показать хотя бы 10-ую часть стойкости, которую показывает Украина. Ни в коем случае не хочу оскорбить жителей этих стран, но когда страна НАТО боится сбивать ракеты над своей территорией, молча глотает шахеды, то выводы напрашиваются сами.
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08.04.2024 11:28 Відповісти
«Нет, Молотов» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фин. Njet, Molotoff) - финская песня 1939 года, посвящённая событиям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Советско-финской войны 1939-1940 годов . Мелодия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8 Матти Юрвы , слова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83 Тату Пеккаринена .

Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän **** itse Bobrikoff.

Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
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08.04.2024 11:32 Відповісти
Цікаво, чому censor.NET замінює зірочками фінське слово ****? ("ніж", "за" -- "брешеш більше за бобрикова")

Які-такі фільтри є у сайту для цієї заміни?
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08.04.2024 11:56 Відповісти
«Прішла вода откривай воротА»: під воду активно йде Оренбург, русню закликають «виїжджати негайно»
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08.04.2024 13:42 Відповісти
 
 