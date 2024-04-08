РФ не має достатньої кількості військ, щоб залякувати Фінляндію, - Politico
Російський диктатор Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.
Видання нагадало, що нещодавно Путін знову пригрозив розмістити війська біля кордону країни з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю, враховуючи, що протяжність кордону становить понад 1300 кілометрів. І, звісно, Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО, а отже, погрози Путіна навряд чи викличуть якісь екзистенціальні побоювання.
"Але ця спроба залякування буде невдалою і з іншої важливої причини: у Росії не вистачає солдатів",- пише Politico.
За даними видання, якщо Росія хоче налякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, їй потрібно мати у своєму розпорядженні багато військ. А в неї їх просто немає.
"У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року", - зазначив генерал-майор у відставці, колишній начальник фінської воєнної розвідки й нещодавно обраний депутат фінського парламенту Пекка Товері.
Тому фінські лідери спокійно відреагували на заяву Путіна про збільшення присутності російських збройних сил. Цього разу він перебільшив міць російської армії й недооцінив здатність західних політиків зрозуміти просту істину. Водночас ризик російської агресії залишатиметься, оскільки навряд чи Росія кардинально зміниться в найближчому майбутньому.
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Можно и в степи наступать, когда есть желание и возможности. А можно сеть укрепрайонов потерять, потому что мораль на нуле, а в головах московитская пропаганда.
Сильно сомневаюсь, что какая-либо из этих стран сможет показать хотя бы 10-ую часть стойкости, которую показывает Украина. Ни в коем случае не хочу оскорбить жителей этих стран, но когда страна НАТО боится сбивать ракеты над своей территорией, молча глотает шахеды, то выводы напрашиваются сами.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän **** itse Bobrikoff.
Нет, Молото́в, нет, Молото́в,
Врешь ты даже больше, чем когда-то Бобрико́в.
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