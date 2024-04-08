РФ не має достатньої кількості військ, щоб залякувати Фінляндію, - Politico

Російський диктатор Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

Видання нагадало, що нещодавно Путін знову пригрозив розмістити війська біля кордону країни з Фінляндією. Це серйозне брязкання зброєю, враховуючи, що протяжність кордону становить понад 1300 кілометрів. І, звісно, Фінляндія зараз перебуває під захистом союзників по НАТО, а отже, погрози Путіна навряд чи викличуть якісь екзистенціальні побоювання.

"Але ця спроба залякування буде невдалою і з іншої важливої ​​причини: у Росії не вистачає солдатів",- пише Politico.

За даними видання, якщо Росія хоче налякати Фінляндію, розмістивши війська на кордоні, їй потрібно мати у своєму розпорядженні багато військ. А в неї їх просто немає.

"У росіян не буде ресурсів для створення інфраструктури, виробництва нового важкого озброєння і залучення значної кількості військ до нашого кордону до 2030 року", - зазначив генерал-майор у відставці, колишній начальник фінської воєнної розвідки й нещодавно обраний депутат фінського парламенту Пекка Товері.

Тому фінські лідери спокійно відреагували на заяву Путіна про збільшення присутності російських збройних сил. Цього разу він перебільшив міць російської армії й недооцінив здатність західних політиків зрозуміти просту істину. Водночас ризик російської агресії залишатиметься, оскільки навряд чи Росія кардинально зміниться в найближчому майбутньому.

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