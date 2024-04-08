Окупантам вдалось просунутися західніше Авдіївки, - BILD. КАРТА

Російські окупаційні війська змогли просунутися на кілька кілометрів західніше Авдіївки. Найбільш значне просування росіян спостерігається у Первомайському, між Тоненьким та Уманським і в Семенівці.

Повідомляє Юліан Рьопке, аналітик BILD, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, окупанти змогли просунутися на 2-3 кілометри західніше Авдіївки.

"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування в Первомайському, між Тоненьким і Уманським та в Семенівці", - пише Рьопке.

Раніше аналітик писав, що ЗСУ змогли закріпити лінію оборони на смузі Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке - Первомайське, але тепер росіянам вдалось прорвати цю лінію у кількох місцях і просунутися.

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Як зазначає Рьопке, з-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлового.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу армії РФ, там залучено кілька дивізій ворога.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що Авдіївка впала, але росіяни не змогли цим скористатися.

Також, нагадаємо, найбільше українських захисників рашисти стратили на Авдіївському напрямку.

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