Окупантам вдалось просунутися західніше Авдіївки, - BILD. КАРТА
Російські окупаційні війська змогли просунутися на кілька кілометрів західніше Авдіївки. Найбільш значне просування росіян спостерігається у Первомайському, між Тоненьким та Уманським і в Семенівці.
Повідомляє Юліан Рьопке, аналітик BILD, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, окупанти змогли просунутися на 2-3 кілометри західніше Авдіївки.
"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування в Первомайському, між Тоненьким і Уманським та в Семенівці", - пише Рьопке.
Раніше аналітик писав, що ЗСУ змогли закріпити лінію оборони на смузі Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке - Первомайське, але тепер росіянам вдалось прорвати цю лінію у кількох місцях і просунутися.
Як зазначає Рьопке, з-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлового.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу армії РФ, там залучено кілька дивізій ворога.
Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що Авдіївка впала, але росіяни не змогли цим скористатися.
Також, нагадаємо, найбільше українських захисників рашисти стратили на Авдіївському напрямку.
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Для форсування Тиси вплавь зброя будео только мешать.
Ты - то сбежишь, а кто решит спрятаться в подвал - будет убит.
Не может вооруженный автоматом уклонист защитить ничего 1 против вражеской армии. Хочешь защитить - иди в армию - других вариантов нет.
З одного боку, це смішно, звичайно, коли кілька дивізій можуть посунути ЛБЗ лише на 2-3 км.
З іншого: не смішно зовсім, бо вони таки наступають, а ЗСУ таки відступають.
Сила росії - в слабкості її ворогів.
- чому закрили та вивезли посольство навіть зі Львова
- "Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі."
- "США у березні зірвали угоду з Польщею щодо поставок радянських літаків МіГ-29 українським Повітряним силам."
- "Союзники на різних рівнях зв'язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати хаос в Росії, спричинений бунтом Пригожина, для нанесення ударів по РФ."
- "видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. За словами співрозмовників FT, Вашингтон побоюється, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту"
- пакет на 60млрд, має тілько 7млрд на зброю в 2024 році в рамках PDA
Чому адміністрація запросила так маол
Технологія-2019: Порошенко ух який поганий, значить... зєля буде ух який молодець.
В історії багато чого вирішують люди.
Що понавирішує Трамп, який називає себе "ваш любімий прєзідєнт", а свою конкурентку - "болотной королєвой"?
Що в такому випадку очікувати?
Хейлі була б непоганою альтернативою, але ні.
Тепер американцям доведеться обирати між маразмом і деменцією.
От часи настали.
Ок
Трамп програє, Байден знову президент.
Байден попросив 7млрд на зброю назвавши що там 60млрд.
Зброю передають не нову
Наприклад Ізраїлю та Греції обіцяють передати по 20шт F35 з запасними частинами та озброенням, за 2.5-3млрд
Україні обіцяють до кінця року 12шт F16 котрі вже мають значно вироблений ресурс.
Які здобутки очікуємо, коли проголосують 60млрд, та надійдуть 12шт F16?
За другого срока Байдена - можна вийти на кордон 2022?
На кордон 1991?
змусити росію переписати конституцію, та виключити те що вона незаконно вписала?
який кінцевий план у Байдена?
давайте без анонімів
Ось https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 розбір плана на 60млрд , з посиланням кожної суми на рядок в документі
тобто можна перевірити кожну суму
PDA взагалі немає
Є Foreign Assistance Act (FAA) на 7.8млрд для всіх країн: Україна, Ізраїль, Тайвань
Скільки коштів згдно FAA президент вирішить надати Україні?
DoD replenishment for Ukraine (under PDA) - 13.4млрд
тобто відновлення складів, а не передача зброї
Передадуть 4.2млрд, котрі зараз відмовляються передати - тому що немає replenishment ?
Залишається
FMF - assistance for Ukraine and countries impacted by the situation in Ukraine
1.6млрд до 30.09.2025
В цьому році, чи в наступному нададуть?
та
Ukraine Security Assistance Initiative
13.7млрд до 30.09.2025
це щоб заключити контракти
зараз виготовлення по попереднім замовленням розписано до 2028 року
Який план допомоги зброєю в 2024 році?
Анонімне...
Що Волкер не згоден з позицією країни США, як громадянин
це вже офіційна особа
звісно, що публічно не скажуть "атакуйте", або "не атакуйте"
проте кожного разу згадувати про нпз, та пояснювати, як це вплине на ціни
це майже те саме, що просити "не атакувати"
можна було б просто мовчати, та не згадувати
боти виправдають - публічно та прямо не сказали, значить не "просили та не забороняли"
Это всё предполье, где и идут бои.
Як шо фронт, не дай боже, рухне то я про це від синів почую. А рухнуть він може тільки завдяки діяльності цього крадія-піськограя.
Відео - https://t.me/kazansky2017/11101 тут .
Коментар ворожої сторони - нижче:
А в той час Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ Джерело:
Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. Однак для цього потрібне схвалення Франції.
Літаки вже використали 60% граничного терміну служби - за інтенсивного використання, вистачить не на довго
https://ua.rua.gr/2023/05/19/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/ Раніше про ці літаки писали
19.05.2023
Pronews, США посилює тиск на Грецію з метою поставити Україні 32 винищувачі F-16 Block-30
Щоб грецькі ВПС, не ослабли, Вашингтон вже уклав з Афінами договір на постачання 20 винищувачів 5-го покоління F-35 в розстрочку на загальну суму 3,8 мільярда доларів США. Про те, як Греції компенсуватимуть вартість F-16, відправлених на Україну, не повідомляється, але швидше за все це буде зроблено в рамках т.зв. Лендлізу оголошеного адміністрацією Білого дому навесні 2022 року
Пройшов майже рік, лендліз закінчився, літаків нема
Зеленський повідомив, що надійде 10% до кінця року
Це близько 12 літаків, згідно попереднього плану мати 120 літаків
Греція хоче позбавитись від застарілих F16 Block-30 і модивікувати свої F16 Block-50 до ******** модифікації Viper.
Україні F16 потрібні зараз в основному у якості ППО, але старі F-16 Block-20 і F16 Block-30, які можуть передати Україні, не здатні виконувати цю функцію, бо мають радари, що працюють на вдвічі коротшу дистанцію ніж російські.