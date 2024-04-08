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Новини Війна
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Окупантам вдалось просунутися західніше Авдіївки, - BILD. КАРТА

авдіївка

Російські окупаційні війська змогли просунутися на кілька кілометрів західніше Авдіївки. Найбільш значне просування росіян спостерігається у Первомайському, між Тоненьким та Уманським і в Семенівці.

Повідомляє Юліан Рьопке, аналітик BILD, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, окупанти змогли просунутися на 2-3 кілометри західніше Авдіївки.

"За останні десять днів російські сили вторгнення просунулися далі на захід від Авдіївки. Найбільш значне просування в Первомайському, між Тоненьким і Уманським та в Семенівці", - пише Рьопке.

Раніше аналітик писав, що ЗСУ змогли закріпити лінію оборони на смузі Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке - Первомайське, але тепер росіянам вдалось прорвати цю лінію у кількох місцях і просунутися.

Також читайте: Папа Римський у зверненні розповів про загиблого бійця ЗСУ під Авдіївкою та показав його особисті речі

Як зазначає Рьопке, з-під Тоненького вони просунулися близько 3 км на захід у бік Уманського. На північ від Первомайського вони пройшли близько 2 км у напрямку Нетайлового.

Авдіївка карта

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу армії РФ, там залучено кілька дивізій ворога.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що Авдіївка впала, але росіяни не змогли цим скористатися. 

Також, нагадаємо, найбільше українських захисників рашисти стратили на Авдіївському напрямку. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час евакуації цивільних під Авдіївкою правоохоронці потрапили під ворожий обстріл. ВIДЕО

бойові дії (3714) карта (357) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+17
Населення которое хочет получить зброю может это сделать в любой день отправившись служить в армию.
Для форсування Тиси вплавь зброя будео только мешать.
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08.04.2024 11:33
+16
Щойно Зеля звільнив Залужного - так одразу бачимо результат!
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08.04.2024 11:37
+15
Масштаби просування, гідні "второй арміі міра".
З одного боку, це смішно, звичайно, коли кілька дивізій можуть посунути ЛБЗ лише на 2-3 км.
З іншого: не смішно зовсім, бо вони таки наступають, а ЗСУ таки відступають.
Сила росії - в слабкості її ворогів.
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08.04.2024 11:29
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Правила форума Рада форумчан
Якщо українська армія не спроможна захистити Україну під керівництвом Зеленського, то скажіть це людям, роздайте озброєння населенню, але перестаньте сунутись назад.
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08.04.2024 11:27 Відповісти
І що змінить роздача зброї населенню???
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08.04.2024 11:28 Відповісти
Как в США, сплошные бандиты.
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08.04.2024 11:48 Відповісти
Тому Зеля їм тільки дулі крутить.
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08.04.2024 12:03 Відповісти
Буча- це досягнення не тільки Путлера, але і Зеленського котрий не дозволяє українському населенню користуватися зброєю під час війни.
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08.04.2024 11:36 Відповісти
Розумію,але якби в людей була зброя це навряд чи сильно б допомогло.Бо проти броні,проти регулярної армії це так ото.Тут треба було кацапів зустрічати на кордоні,а не пускати в густонаселену агломерацію
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08.04.2024 12:06 Відповісти
З Бучі регулярну армію кацапів вигнала тероборона.
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08.04.2024 12:24 Відповісти
Не зовсім так.Просто виникла небезпека попадання в котел,а кацапи цього дууууже бояться.Тому вони і дружненько втекли 31 березня.А щодо тероборони,то так,на ті часи це була половина всього збройного опору
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08.04.2024 13:23 Відповісти
бессмысленная раздача - ничего, а вот свободное обращение\владение\производство оружия и бк, ежегодные (или, там, раз в квартал) обязательные стрельбы \ слаживание для владельцев (скажем патроны и обслуживание - за госсчет) - вполне могло бы что-то дать. как минимум - на "шахедах" бы народ тренировался при случае. ну и культура глядишь бы повысилась (возможно - по Дарвину).
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08.04.2024 12:21 Відповісти
Кацапу не надо будет довооружать, будет гнать их на Польшу со своим оружием уже
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08.04.2024 15:13 Відповісти
Та ні,не вийде так.Якщо наприклад,в Дніпрі,буде 300 000 стрільців,як їх поженеш на Київ???Особливо якщо ще будуть спеціалісти,і з важким піхотним,не так воно просто буде.Тільки зносити до фундаменту всі будинки.Так кацапи і так це роблять.Не знаю на що вони розраховують,хіба чекають що ми здамося.Навряд чи українці підуть на це,всі вже зрозуміли що смерть нам,так,чи інакше.
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08.04.2024 16:04 Відповісти
Населення которое хочет получить зброю может это сделать в любой день отправившись служить в армию.
Для форсування Тиси вплавь зброя будео только мешать.
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08.04.2024 11:33 Відповісти
А по другому никак? В Техасе не то что в армию,вообще никаких бумаг не надо для владения оружием, в Вермонте еще и штраф платят у кого нету никакого ствола.
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08.04.2024 11:49 Відповісти
По другому с какой целью? Если цель - защитить Украину, как у топикстартера - то это в армию. Раздача стволов населению в 500 км от линии фронта точно никак не поможет ничему хорошему.
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08.04.2024 12:35 Відповісти
Иметь возможность защитить свою свободу,честь и достоинство о посягательств кого-бы то ни было. Город с вооруженными гражданскими (которые знают местность и.т.д и.т.п) или город только с вооруженными мусорами,половина коих перейдет на сторону врага-что легче захватить? Личное оружие это прерогатива свободного человека, а не раба. В стране имеют доступ к оружию практически все,кроме обычного законопослушного гражданина.
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08.04.2024 12:44 Відповісти
Не смеши. Если ты не готов защищать свою свободу в армии - значит ты не готов будешь защищать ее если враг вторгнется и в твой город. А информация о наличии большого количества оружия у местного населения просто увеличит количество жертв среди местного населения, тк перед входом в любое помещение туда сначала будет залетать снаряд или, как минимум, граната.
Ты - то сбежишь, а кто решит спрятаться в подвал - будет убит.
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08.04.2024 13:55 Відповісти
Буча.Безоружное гражданское население.
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08.04.2024 14:02 Відповісти
В Буче была и терроборона. И что?
Не может вооруженный автоматом уклонист защитить ничего 1 против вражеской армии. Хочешь защитить - иди в армию - других вариантов нет.
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08.04.2024 14:12 Відповісти
Вы не правы! Если массово раздать оружие украинцам на гражданке, то в стране начнется массовое мародерство, грабежи -нападение на более богатых украинцев со стороны бедных, бытовые убийства, и жизнь по принципу " у кого автомат, тот и прав"...Где гарантия что человек направит автомат именно на врага, а не на своего соседа с которым ему когда-то изменила бывшая жена и на кого он затаил обиду? Посмотрите на Сомали, к которому мы впринципе гораздо ближе чем к Европе, там 14-летние подростки ходят по улице с АК-74, вы хотите чтобы подобная "вольница" была в Украине? Рано или поздно так может быть кстати, еще повоюем года 3-4 с таим же успехом как сейчас, то вполне......
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08.04.2024 12:07 Відповісти
Брєдятіна
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08.04.2024 12:18 Відповісти
товарищ майор, ві в курсе што в Киеве раздавали автоматы всем желающим?
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08.04.2024 12:25 Відповісти
как раздали так и забрали........И это было только в Киеве в первую неделю войны.....
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08.04.2024 12:46 Відповісти
Это было и будет
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08.04.2024 13:00 Відповісти
Масштаби просування, гідні "второй арміі міра".
З одного боку, це смішно, звичайно, коли кілька дивізій можуть посунути ЛБЗ лише на 2-3 км.
З іншого: не смішно зовсім, бо вони таки наступають, а ЗСУ таки відступають.
Сила росії - в слабкості її ворогів.
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08.04.2024 11:29 Відповісти
Як я вже хочу щоб росія напала на США!Хоч раз отримала б по вухах як слід!І понти відразу б випарувались.А так тільки на Грузію,Ічкерію,Молдову нападала,а там бідні маленькі країни,нормально вигребли кацапи тільки в Україні
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08.04.2024 11:33 Відповісти
Вони не ідіоти. Для США у них є Трамп.
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08.04.2024 11:34 Відповісти
Може пояснити, поки нема Трампа
- чому закрили та вивезли посольство навіть зі Львова
- "Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі."
- "США у березні зірвали угоду з Польщею щодо поставок радянських літаків МіГ-29 українським Повітряним силам."
- "Союзники на різних рівнях зв'язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати хаос в Росії, спричинений бунтом Пригожина, для нанесення ударів по РФ."
- "видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. За словами співрозмовників FT, Вашингтон побоюється, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту"
- пакет на 60млрд, має тілько 7млрд на зброю в 2024 році в рамках PDA
Чому адміністрація запросила так маол
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08.04.2024 12:11 Відповісти
Повторюю ще раз: слабкість Байдена як політика - не гарантія, що Трамп буде сильним політиком.
Технологія-2019: Порошенко ух який поганий, значить... зєля буде ух який молодець.
В історії багато чого вирішують люди.
Що понавирішує Трамп, який називає себе "ваш любімий прєзідєнт", а свою конкурентку - "болотной королєвой"?
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08.04.2024 12:17 Відповісти
Байден президент, та наприклад знову президент

Що в такому випадку очікувати?
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08.04.2024 12:28 Відповісти
Нічого особливо хорошого - теж. Трамп - самозакоханий слон в посудній лавці. Байден - просто тютя-матютя.
Хейлі була б непоганою альтернативою, але ні.
Тепер американцям доведеться обирати між маразмом і деменцією.
От часи настали.
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08.04.2024 12:32 Відповісти
якщо ти так посилаєшся на видання FT, яке через анонімних чиновників закликало Україну не обстрілювати нпз на рашці (і після цього заклику Україна вже грохнула 3 нпз і навіть був підірваний нафропровід), то чому не посилаєшся на WP, яке вчора опублікувало план Трампа щодо України.
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08.04.2024 12:50 Відповісти
А там вказані джерела? Теж аноніми, котрі начебто спілкуються з Трампом.

Ок
Трамп програє, Байден знову президент.

Байден попросив 7млрд на зброю назвавши що там 60млрд.
Зброю передають не нову
Наприклад Ізраїлю та Греції обіцяють передати по 20шт F35 з запасними частинами та озброенням, за 2.5-3млрд
Україні обіцяють до кінця року 12шт F16 котрі вже мають значно вироблений ресурс.

Які здобутки очікуємо, коли проголосують 60млрд, та надійдуть 12шт F16?

За другого срока Байдена - можна вийти на кордон 2022?
На кордон 1991?
змусити росію переписати конституцію, та виключити те що вона незаконно вписала?

який кінцевий план у Байдена?
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08.04.2024 13:14 Відповісти
ну от.. аноніми, про те ти тягнеш їх сюди. не потрібно тоді було тягнути тих анонімів з FT, які щось там забороняли Києву... бо Київ вже це все спростував - ****** кацапам вже 3 нпз після вкиду тих анонімів. а вкид той від імені тих анонімів зробив такий собі Крістофер Міллер, який вже давно у кацапів на підсосі і вже багато разів писав від кацапів різні проплачені заказні статті.
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08.04.2024 13:27 Відповісти
Ок
давайте без анонімів

Ось https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 розбір плана на 60млрд , з посиланням кожної суми на рядок в документі
тобто можна перевірити кожну суму

PDA взагалі немає
Є Foreign Assistance Act (FAA) на 7.8млрд для всіх країн: Україна, Ізраїль, Тайвань
Скільки коштів згдно FAA президент вирішить надати Україні?

DoD replenishment for Ukraine (under PDA) - 13.4млрд
тобто відновлення складів, а не передача зброї
Передадуть 4.2млрд, котрі зараз відмовляються передати - тому що немає replenishment ?

Залишається
FMF - assistance for Ukraine and countries impacted by the situation in Ukraine
1.6млрд до 30.09.2025
В цьому році, чи в наступному нададуть?

та
Ukraine Security Assistance Initiative
13.7млрд до 30.09.2025
це щоб заключити контракти
зараз виготовлення по попереднім замовленням розписано до 2028 року

Який план допомоги зброєю в 2024 році?
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08.04.2024 13:45 Відповісти
я ж тебе вже не раз посилав нах уй. тобі мало? можу послати ще раз... те, що ти написав вище, то з моральної точки зору ти це міг би написати, якби респи прийняли свій закон про більшу кількість виділеної Україні допомоги і яку не пропускали би демократи у Сенаті чи заветував би Байден. але ж вони не виділили. вони тільки блокують виділення допомоги Україні. тому для України краще тих 60, ніж взагалі нічого. бо якби була альтернатива, то респи її мали би проголосувати ще у жовтні минулого року. проголосували? ні. а мали би. хоча би тільки для того, щоб той закон лежав мертвим у Сенаті чи був заветований Байденом. тоді питань до маговців респів не було би жодних. і тоді ти морально міг би писати те, про що зараз написав вище. а то виходить так, що ти тут тільки обсираєш демократів, і не обсираєш маговців. хоча мав би їх обсирати ще більше за те, що вони блокують виділення допомоги Україні і ще більше ти мав би їх обсирати за те, що вони з ЖОВТНЯ минулого року так і не проголосували свій альтернативний, кращий закон у Палаті.
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08.04.2024 14:00 Відповісти
Волкер не згоден з позицією США щодо атак України на НПЗ РФ: Звичайно, слід виводити їх з ладу Джерело:
Анонімне...
Що Волкер не згоден з позицією країни США, як громадянин
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09.04.2024 15:41 Відповісти
він екс - може собі дозволити говорити на публіку більше, ніж діючі чиновники. а діючі чиновники нам не забороняють бити по нпз цапських. хоча публічно це не підтримують і навіть не схвалюють. ти, імбециле, розумієш різницю між "забороняють" і "не підтримують", "не схвалюють"? чи тобі аби накинути на вентилятор? до того ж, Україна після цих заяв уже не тільки 3 нпз *******, але і один нафтопровід. тож витрись..
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09.04.2024 18:30 Відповісти
Атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Краще Україні зосередитися на військових цілях, - Остін Джерело:

це вже офіційна особа
звісно, що публічно не скажуть "атакуйте", або "не атакуйте"
проте кожного разу згадувати про нпз, та пояснювати, як це вплине на ціни
це майже те саме, що просити "не атакувати"
можна було б просто мовчати, та не згадувати

боти виправдають - публічно та прямо не сказали, значить не "просили та не забороняли"
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10.04.2024 11:33 Відповісти
ну так і Салліван офіційна особа.. і після його заяв уже 3 нпз цапам грохнули.. та ще й 1 нафтопровід..
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10.04.2024 11:36 Відповісти
В слабкості Зелі, та відсутністю керування в країні.
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08.04.2024 11:38 Відповісти
А також в слабкості західних політиків, які бояться ескалації та дуже ******* гроші.
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08.04.2024 11:40 Відповісти
Особенно смешно на фоне громогласных заяв "2023 рік - рік перемоги!". Уже 2024 и ничего кроме обороны на повестке не предвидется, а перемога - не более чем мечта.
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08.04.2024 11:53 Відповісти
Менше дивіться телевізор та "позітівних блогєров". Чимало хто каже, що війна надовго, і не те що перемога, статус кво під великим питанням.
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08.04.2024 12:02 Відповісти
Та якби тільки оборона. Зєльц уже закидує, що без допомоги США, країна не встоїть. Довоювався, засраний недоНаполеончик.
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08.04.2024 12:29 Відповісти
Ничего смешного нет ни с какой стороны. Кацап наступает непрерывно уже год. Дивизия или целая армия, по километру в неделю или по метру в день, но Украины становится все меньше и меньше.
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08.04.2024 15:20 Відповісти
Русня хотіла перевершити "Бурю в пустелі" та свій червень 1941-го одночасно.
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08.04.2024 15:26 Відповісти
Линия обороны и должны проходить восточнее Первомайского, вот там где Уманскьке. И восточнее Нетайлове.
Это всё предполье, где и идут бои.
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08.04.2024 11:31 Відповісти
А зовсім не так давно, гідрант, пробачте, препіздент, та шо ж таке, рука не піднимаєтся написати "президент" для цього покідька, так ось він казав шо фронт стабілізувався. Шо, воно знов збрехало?
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08.04.2024 11:35 Відповісти
У нього в голові стабилизувалось з того часу як він поставив Мирського.
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08.04.2024 11:40 Відповісти
сирського
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08.04.2024 11:41 Відповісти
Миром там не пахне, а сирим, так!
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08.04.2024 13:42 Відповісти
А если б ********** сказал что 'фронт рухнул', вам бы легче стало
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08.04.2024 15:22 Відповісти
Мені на нього насрати.
Як шо фронт, не дай боже, рухне то я про це від синів почую. А рухнуть він може тільки завдяки діяльності цього крадія-піськограя.
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08.04.2024 15:42 Відповісти
Щойно Зеля звільнив Залужного - так одразу бачимо результат!
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08.04.2024 11:37 Відповісти
Стабілізація фронту імені Зеленського скоро найвеличніший поїде на фронт, щоб зробити фоточки та записати новий відосик.
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08.04.2024 11:40 Відповісти
А хто запевняв що вони там йух пройдуть тому що там стільки водних перешкод?
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08.04.2024 11:43 Відповісти
Вони вже перейшли в районі Орлівка і вже в Семенівці
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08.04.2024 12:02 Відповісти
Дефіцит зброї, дефіцит особового складу, дефіцит мізків в голові у ПреЗЕдента, зміна головкома під час найважчої стадії війни, затримка допомоги від Америки, затримка з допомогою снарядами-роблять свою справу , якщо у хворого проблеми з нирками, то йому треба в повну міру давати діаліз, а не цідити по чайній ложці щоб і не видужав але й не здох
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08.04.2024 11:45 Відповісти
Як розповідав мені один комбат - якщо нам так будуть постачати снаряди, то ми стабільно будемо відступати аж до Дніпра.....
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08.04.2024 11:58 Відповісти
Так хрінпіду хотів гнучкості лінії фронту, ось він її і отримав
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08.04.2024 11:51 Відповісти
Екперти здалеку все ж знають як треба! Та шо ж такоє...
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08.04.2024 11:53 Відповісти
"М'ясний штурм" рашистів біля Бердичів, попадання штурмової гпупи ворога в засаду та її знищення українськими бійцями зі стрілецького озброєння.
Відео - https://t.me/kazansky2017/11101 тут .
Коментар ворожої сторони - нижче:

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08.04.2024 11:56 Відповісти
Російські окупаційні війська змогли просунутися на кілька кілометрів західніше Авдіївки.

А в той час Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ Джерело:
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08.04.2024 11:58 Відповісти
ми живемо цими можливостями вже 2 рік...
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08.04.2024 12:08 Відповісти
Якесь ІПСО

Уряд Греції може передати Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. Однак для цього потрібне схвалення Франції.
Літаки вже використали 60% граничного терміну служби - за інтенсивного використання, вистачить не на довго

https://ua.rua.gr/2023/05/19/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/ Раніше про ці літаки писали
19.05.2023
Pronews, США посилює тиск на Грецію з метою поставити Україні 32 винищувачі F-16 Block-30

Щоб грецькі ВПС, не ослабли, Вашингтон вже уклав з Афінами договір на постачання 20 винищувачів 5-го покоління F-35 в розстрочку на загальну суму 3,8 мільярда доларів США. Про те, як Греції компенсуватимуть вартість F-16, відправлених на Україну, не повідомляється, але швидше за все це буде зроблено в рамках т.зв. Лендлізу оголошеного адміністрацією Білого дому навесні 2022 року

Пройшов майже рік, лендліз закінчився, літаків нема

Зеленський повідомив, що надійде 10% до кінця року
Це близько 12 літаків, згідно попереднього плану мати 120 літаків
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08.04.2024 12:25 Відповісти
Знову непотріб зливають, доречі.
Греція хоче позбавитись від застарілих F16 Block-30 і модивікувати свої F16 Block-50 до ******** модифікації Viper.
Україні F16 потрібні зараз в основному у якості ППО, але старі F-16 Block-20 і F16 Block-30, які можуть передати Україні, не здатні виконувати цю функцію, бо мають радари, що працюють на вдвічі коротшу дистанцію ніж російські.
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08.04.2024 12:40 Відповісти
слово "вдалося" на жаль недоречне
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08.04.2024 13:08 Відповісти
Ось для цього і був знятий Залужний!
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08.04.2024 13:39 Відповісти
А при Залужного кацап не продвигался
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08.04.2024 15:25 Відповісти
 
 