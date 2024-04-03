Папа Римський у зверненні розповів про загиблого бійця ЗСУ під Авдіївкою та показав його особисті речі

Папа Римський Франциск у середу звернувся до людей із закликом миру. Він віддав шану полеглим воїнам під Авдіївкою в Україні та висловив співчуття з приводу загибелі гуманітарних працівників у Газі.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Папа Римський назвав Україну "змученою". Під час свого звернення до народу у Ватикані на площі Святого Петра він тримав у руках примірник Нового Заповіту і розарій, який належав убитому 23-річному українському солдату.

"Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, думаючи про цього юнака і багатьох інших, таких як він, які загинули в цьому безумстві війни. Війна завжди руйнує, думаймо про них і молімося", - сказав понтифік.

Папа вдруге згадав про хлопця Олександра, який загинув під Авдіївкою, адже не так давно він вже показував його речі, котрі передала понтифіку черниця, яка неодноразово відвідувала фронтові зони в Україні.

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Також Папа Франциск знову закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, повного доступу гуманітарної допомоги та застеріг від будь-якого "безвідповідального" розширення конфлікту.

Нагадаємо, державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін уточнив заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором". Він наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би важливим для всього світу.

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