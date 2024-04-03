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Новини
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Папа Римський у зверненні розповів про загиблого бійця ЗСУ під Авдіївкою та показав його особисті речі

франциск

Папа Римський Франциск у середу звернувся до людей із закликом миру. Він віддав шану полеглим воїнам під Авдіївкою в Україні та висловив співчуття з приводу загибелі гуманітарних працівників у Газі.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Папа Римський назвав Україну "змученою". Під час свого звернення до народу у Ватикані на площі Святого Петра він тримав у руках примірник Нового Заповіту і розарій, який належав убитому 23-річному українському солдату.

"Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, думаючи про цього юнака і багатьох інших, таких як він, які загинули в цьому безумстві війни. Війна завжди руйнує, думаймо про них і молімося", - сказав понтифік.

Папа вдруге згадав про хлопця Олександра, який загинув під Авдіївкою, адже не так давно він вже показував його речі, котрі передала понтифіку черниця, яка неодноразово відвідувала фронтові зони в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нищення енергооб’єктів України може призвести до гуманітарної катастрофи, - Папа Римський

Також Папа Франциск знову закликав до негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, повного доступу гуманітарної допомоги та застеріг від будь-якого "безвідповідального" розширення конфлікту.

Нагадаємо, державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін уточнив заяву Папи Римського Франциска, який закликав Україну до перемовин з РФ під "білим прапором". Він наголосив, що першою умовою для створення будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію. 

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би важливим для всього світу. 

Читайте: Нічого про Україну без України, - Держдеп США про заяву Папи Римського

Папа Римський (311) Авдіївка (2341) Франциск (177)


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Топ коментарі
+11
Папа-покайся.
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03.04.2024 14:38
+10
Блюзнірство і єхидна насмішка цього папи , над невинно вбитими захисниками України , слуги рашистського антихриста і вбивці українського народу куйла ,КОТРИЙ НІ РАЗУ, ПРИЛЮДНО , НЕ ПРИЗВАВ КУЙЛА ,ВИВЕСТИ СВОЇХ ВБИВЦЬ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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03.04.2024 14:33
+4
Хто дбає про Папу? Він довго-довго смокче член сатани.
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03.04.2024 14:38
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Блюзнірство і єхидна насмішка цього папи , над невинно вбитими захисниками України , слуги рашистського антихриста і вбивці українського народу куйла ,КОТРИЙ НІ РАЗУ, ПРИЛЮДНО , НЕ ПРИЗВАВ КУЙЛА ,ВИВЕСТИ СВОЇХ ВБИВЦЬ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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03.04.2024 14:33 Відповісти
Хто дбає про Папу? Він довго-довго смокче член сатани.
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03.04.2024 14:38 Відповісти
Папа-покайся.
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03.04.2024 14:38 Відповісти
Цей батя римський черговий доказ того, що релігія це зло.
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03.04.2024 14:44 Відповісти
Показав речі..., а потім помив ноги вагнеревцям !
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03.04.2024 14:45 Відповісти
ватикан і його папство,це найбільший створений осередок,такого собі суспільства з шпигунів,педофілів і злочинців, прикриваючихся "святістю".
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03.04.2024 14:45 Відповісти
Не хай папа ху@ла розкаже,скільки банк Ватікану відмив,за два роки,валюти для рф,на яких кров загиблих українців?Всі,хто ходить на молитви до цього аргентинського презерватива мають знати,що він і його банк є співучасниками злочинів в Бучі,Ірпені,Ізюмі,Маріуполі та у всіх знищенних українських селах,містах та містечках.
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03.04.2024 14:53 Відповісти
Всі слова Папи від Лукавого поки він не назвав вбивцю вбивцею агресора агресором
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03.04.2024 15:06 Відповісти
Як цей кондом сміє торкатися речей нашого воїна?
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03.04.2024 15:15 Відповісти
Це йому друг Кіріл передав?
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03.04.2024 17:09 Відповісти
Фарісей огидний!
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03.04.2024 17:14 Відповісти
Католики, вам не соромно ? Вибрали собі ідіота і носитесь, як з писаною торбою !
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03.04.2024 17:45 Відповісти
 
 