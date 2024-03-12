Нічого про Україну без України, - Держдеп США про заяву Папи Римського
Держдепартамент США прокоментував скандальну заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України", - наголосив він.
За словами Міллера, США підтримують "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.
"Але для цього потрібно, щоб Володимир Путін припинив агресію, припинив спроби захопити й утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", - додав речник Держдепу.
Що цьому передувало
Раніше Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Це, вибачте, не християнство, а ЗЄліноє ідолопоклонство 😂
Старий уже дід, забувається… Що мале, що старе, гадить прилюдно …
Вік його, взяв своє… гундяєв з ФСБ, може це підтвердити на особистому прикладі. Тому Стефанчук у ВРУ, і носиться за підписами впродовж 2 років війни, щоб не тривожити московську лже-секту в сутанах прутіна в Україні!
Слава Україні!
І додав: тою зброєю що маєте, бо іншої не дамо
.
що, просила голда у сша, і що їй відповідав кіссінджер.
ізраїль, був тоді, ще в гіршій ситуації, ніж ми зараз.
історія провернулася та повторюється. україна, ізраїль, і знову сша, зі своєю "обережною" політикою.
3:51, 12 червня, 2015
«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.
А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость, и там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни», - заявил понтифик, презентуя подарок.
Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.
https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
