2 519 30

Нічого про Україну без України, - Держдеп США про заяву Папи Римського

міллер,метью

Держдепартамент США прокоментував скандальну заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України", - наголосив він.

За словами Міллера, США підтримують "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

"Але для цього потрібно, щоб Володимир Путін припинив агресію, припинив спроби захопити й утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", - додав речник Держдепу.

Що цьому передувало

Раніше Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Держдепартамент США (1673) Міллер Метью (157) Папа Римський (339)
+9
12.03.2024 11:43 Відповісти
+6
12.03.2024 11:45 Відповісти
+6
Порошенко не крутив американцям дулі і не скасовував в останній момент закритий брифінг з сенаторами США. Але ж у найвеличнівшивого своя "стратегія" в дипломатії.
12.03.2024 11:51 Відповісти
Держдеп такии боиовии - а зброю виділити духу не хватає
12.03.2024 11:34 Відповісти
Дядь Валя, я бы на вашем месте не брал тяжелого в руки и дурного в голову.
12.03.2024 11:40 Відповісти
ЗЫ... шо-та баб Юлька подозрительно спрятала в тряпочку свой язычок... К чему бы это?
12.03.2024 11:42 Відповісти
До чого це?
12.03.2024 11:45 Відповісти
12.03.2024 11:37 Відповісти
12.03.2024 11:43 Відповісти
Свята ЗЄльоная мартишка ?

Це, вибачте, не християнство, а ЗЄліноє ідолопоклонство 😂
12.03.2024 11:58 Відповісти
12.03.2024 13:28 Відповісти
Папа Ватіканський, мабуть, хотів про рахунки воєнного злочинця в його банку розповісти, а воно он, як неловко вийшло….
Старий уже дід, забувається… Що мале, що старе, гадить прилюдно …
Вік його, взяв своє… гундяєв з ФСБ, може це підтвердити на особистому прикладі. Тому Стефанчук у ВРУ, і носиться за підписами впродовж 2 років війни, щоб не тривожити московську лже-секту в сутанах прутіна в Україні!
Слава Україні!
12.03.2024 11:39 Відповісти
> "Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України"

І додав: тою зброєю що маєте, бо іншої не дамо
12.03.2024 11:39 Відповісти
Рімскій католіческій Папа - іді .........
.
12.03.2024 11:39 Відповісти
Ще буде папка патякати потопимо ватікан! 😂👍
12.03.2024 12:00 Відповісти
При Порошенко було таке гасло і ВОНО ДІЯЛО , Памятаю,ні одне питання по Україні не обговорювалось без наших представників і особисто Порошенко. А в даний час --все без нас,тому ,що наша влада просто "хлопчикі із пісочниці",які і не розуміють і не хочуть розуміти своїх партнерів
12.03.2024 11:40 Відповісти
Порошенко не крутив американцям дулі і не скасовував в останній момент закритий брифінг з сенаторами США. Але ж у найвеличнівшивого своя "стратегія" в дипломатії.
12.03.2024 11:51 Відповісти
а найЗеличніший ще той стратег дебілопматії...
12.03.2024 12:00 Відповісти
Німеччина, Франція та Росія обговорили ситуацію в Україні без її представника. Ситуація в Україні стала однією з головних тем G20. Ангела Меркель сьогодні поснідала із президентами Росії та Франції. А ЗМІ усього світу обговорюють особисте знайомство Трампа і Путіна, які теж говорили про Україну. Випуск ТСН.19:30 за 8 липня 2017 року
12.03.2024 12:08 Відповісти
папу римського фтопку!
12.03.2024 11:40 Відповісти
Той папа став популярніший--за будь яку Пап зірку.
12.03.2024 11:41 Відповісти
12.03.2024 11:45 Відповісти
А про шашні орбана з трампом Держдеп США не має що заявити?
12.03.2024 11:46 Відповісти
подивиться фільм, "голда".
що, просила голда у сша, і що їй відповідав кіссінджер.
ізраїль, був тоді, ще в гіршій ситуації, ніж ми зараз.
історія провернулася та повторюється. україна, ізраїль, і знову сша, зі своєю "обережною" політикою.
12.03.2024 11:53 Відповісти
Папа Римский вручил Путину медаль с ангелом-миротворцем

3:51, 12 червня, 2015

«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.

А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость, и там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни», - заявил понтифик, презентуя подарок.

Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.

https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
12.03.2024 12:03 Відповісти
А з турками чому тоді без України про Україну перемовлялися ...
12.03.2024 12:11 Відповісти
Дають папі по попі.
12.03.2024 12:38 Відповісти

МАТЕРІ ГОПНИКИ - )(УЙЛА.
12.03.2024 14:00 Відповісти
 
 