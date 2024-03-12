Нічого про Україну без України, - Держдеп США про заяву Папи Римського

Держдепартамент США прокоментував скандальну заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України", - наголосив він.

За словами Міллера, США підтримують "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського, а також зусилля України щодо припинення війни.

"Але для цього потрібно, щоб Володимир Путін припинив агресію, припинив спроби захопити й утримувати українську територію, і погодився на переговори – а він поки що не бажає цього робити", - додав речник Держдепу.

Що цьому передувало

Раніше Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.