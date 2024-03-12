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Новости Война
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"Ничего об Украине без Украины", - Госдеп США о заявлении Папы Римского

міллер,метью

Госдепартамент США прокомментировал скандальное заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины", – отметил он.

По словам Миллера, США поддерживают "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

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"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил представитель Госдепа.

Что этому предшествовало

Ранее Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова Папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Автор: 

Госдепартамент США (1849) Миллер Мэтью (338) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+9
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12.03.2024 11:43
+6
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12.03.2024 11:45
+6
Порошенко не крутив американцям дулі і не скасовував в останній момент закритий брифінг з сенаторами США. Але ж у найвеличнівшивого своя "стратегія" в дипломатії.
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12.03.2024 11:51
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Держдеп такии боиовии - а зброю виділити духу не хватає
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12.03.2024 11:34 Ответить
Дядь Валя, я бы на вашем месте не брал тяжелого в руки и дурного в голову.
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12.03.2024 11:40 Ответить
ЗЫ... шо-та баб Юлька подозрительно спрятала в тряпочку свой язычок... К чему бы это?
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12.03.2024 11:42 Ответить
До чого це?
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12.03.2024 11:45 Ответить
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12.03.2024 11:37 Ответить
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12.03.2024 11:43 Ответить
Свята ЗЄльоная мартишка ?

Це, вибачте, не християнство, а ЗЄліноє ідолопоклонство 😂
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12.03.2024 11:58 Ответить
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12.03.2024 13:28 Ответить
Папа Ватіканський, мабуть, хотів про рахунки воєнного злочинця в його банку розповісти, а воно он, як неловко вийшло….
Старий уже дід, забувається… Що мале, що старе, гадить прилюдно …
Вік його, взяв своє… гундяєв з ФСБ, може це підтвердити на особистому прикладі. Тому Стефанчук у ВРУ, і носиться за підписами впродовж 2 років війни, щоб не тривожити московську лже-секту в сутанах прутіна в Україні!
Слава Україні!
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12.03.2024 11:39 Ответить
> "Безперечно, ми підтримуємо право України на самозахист. Ми говорили знову і знову, що нічого про Україну без України"

І додав: тою зброєю що маєте, бо іншої не дамо
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12.03.2024 11:39 Ответить
Рімскій католіческій Папа - іді .........
.
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12.03.2024 11:39 Ответить
Ще буде папка патякати потопимо ватікан! 😂👍
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12.03.2024 12:00 Ответить
При Порошенко було таке гасло і ВОНО ДІЯЛО , Памятаю,ні одне питання по Україні не обговорювалось без наших представників і особисто Порошенко. А в даний час --все без нас,тому ,що наша влада просто "хлопчикі із пісочниці",які і не розуміють і не хочуть розуміти своїх партнерів
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12.03.2024 11:40 Ответить
Порошенко не крутив американцям дулі і не скасовував в останній момент закритий брифінг з сенаторами США. Але ж у найвеличнівшивого своя "стратегія" в дипломатії.
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12.03.2024 11:51 Ответить
а найЗеличніший ще той стратег дебілопматії...
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12.03.2024 12:00 Ответить
Німеччина, Франція та Росія обговорили ситуацію в Україні без її представника. Ситуація в Україні стала однією з головних тем G20. Ангела Меркель сьогодні поснідала із президентами Росії та Франції. А ЗМІ усього світу обговорюють особисте знайомство Трампа і Путіна, які теж говорили про Україну. Випуск ТСН.19:30 за 8 липня 2017 року
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12.03.2024 12:08 Ответить
папу римського фтопку!
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12.03.2024 11:40 Ответить
Той папа став популярніший--за будь яку Пап зірку.
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12.03.2024 11:41 Ответить
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12.03.2024 11:45 Ответить
А про шашні орбана з трампом Держдеп США не має що заявити?
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12.03.2024 11:46 Ответить
подивиться фільм, "голда".
що, просила голда у сша, і що їй відповідав кіссінджер.
ізраїль, був тоді, ще в гіршій ситуації, ніж ми зараз.
історія провернулася та повторюється. україна, ізраїль, і знову сша, зі своєю "обережною" політикою.
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12.03.2024 11:53 Ответить
Папа Римский вручил Путину медаль с ангелом-миротворцем

3:51, 12 червня, 2015

«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.

А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость, и там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни», - заявил понтифик, презентуя подарок.

Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.

https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
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12.03.2024 12:03 Ответить
А з турками чому тоді без України про Україну перемовлялися ...
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12.03.2024 12:11 Ответить
Дають папі по попі.
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12.03.2024 12:38 Ответить

МАТЕРІ ГОПНИКИ - )(УЙЛА.
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12.03.2024 14:00 Ответить
 
 