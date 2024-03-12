"Ничего об Украине без Украины", - Госдеп США о заявлении Папы Римского

Госдепартамент США прокомментировал скандальное заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины", – отметил он.

По словам Миллера, США поддерживают "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

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"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил представитель Госдепа.

Что этому предшествовало

Ранее Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова Папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.