"Ничего об Украине без Украины", - Госдеп США о заявлении Папы Римского
Госдепартамент США прокомментировал скандальное заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.
Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Бесспорно, мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины", – отметил он.
По словам Миллера, США поддерживают "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.
"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры – а он пока не желает этого делать", – добавил представитель Госдепа.
Что этому предшествовало
Ранее Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии разъяснили слова Папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
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Це, вибачте, не християнство, а ЗЄліноє ідолопоклонство 😂
Старий уже дід, забувається… Що мале, що старе, гадить прилюдно …
Вік його, взяв своє… гундяєв з ФСБ, може це підтвердити на особистому прикладі. Тому Стефанчук у ВРУ, і носиться за підписами впродовж 2 років війни, щоб не тривожити московську лже-секту в сутанах прутіна в Україні!
Слава Україні!
І додав: тою зброєю що маєте, бо іншої не дамо
.
що, просила голда у сша, і що їй відповідав кіссінджер.
ізраїль, був тоді, ще в гіршій ситуації, ніж ми зараз.
історія провернулася та повторюється. україна, ізраїль, і знову сша, зі своєю "обережною" політикою.
3:51, 12 червня, 2015
«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.
А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость, и там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни», - заявил понтифик, презентуя подарок.
Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.
https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
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