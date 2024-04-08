6 інженерів-проектувальників, які підключали ЗАЕС до "Росатома", викрито у Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки запобігли спробам РФ отримати нові технології у сфері атомної енергетики. У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, на замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій.
"Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.
Також представники "росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України.
Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф", - зазначають у СБУ.
Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, "покроково" задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.
Тим самим українська спецслужба зірвала спроби "Росатома" отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.
За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича - власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома".
Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту.
До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.
У СБУ наголошують, що фігуранти виконували замовлення рашистів навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога по обласному центру.
За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.
Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Тобто на цей час судячи з тексту, фрілансеров затримали за те що вони свої навички реалізовували не туди куди скаже держава і лише потім є підозра що щось можебути там десь далеко? Ні,я розумію що може вони і ждуни та ін., але думки виходячи з тексту. Газ за гроші держава гнати може, а все іньше зась?
Так прибирають наукову сферу...
дадада, все так і треба, щє 24й заробимо ( а як же працювання на агресора з твого опусу,якось незручно виходить,то мабуть щось іньше да?) ,а там як партнери скажуть,скажуть надо,зробимо нову методичку,а іньшим - зась, ніізяяя.
методички зелебобій та мантри марафону залиш своїм прихильникам.
Те що вони працювали на закази з нарасєю - це на їх совісті, в нас багато хто багатіє за рахунок ближнього і всім байдуже,сплять спокійно, держтаємницю вони не здавали судячи з тексту.
Не нужно перегибать палку - все, что у чуваков в голове, то у чуваков в голове и организация тут не при чем. И если не подписано NDI то чуваки могут использовать свои знания по собственному усмотрению.
Дальше. Сотрудничество с РФ запрещено для всех юриков. Еще запрещены некоторые формы коллаборационизма. Удаленная работа самозанятых или фриланс не является преступлением на данный момент. А потому зависят только от "культурного" фактора конкретного человека.
ПС. Правда в последнем случае можно притянуть незаконную предпринимательскую деятельность. Но без предательства или коллаборационизма.
Мені байдуже на них, але танчик процитую тебе ж - БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ - алеж газ то іньше так?
Ти живеш в світі з підміною понять про все, ти про той же газ пишеш мантри влади, що сказали так і думай.
Але ж логічно б було якщо так -то і всім так, алеж ні, в нас або рівніші є, але то так треба, а тобі зась.
Тому залиш мене, ти вже прочитан мною давно, і твоя позиція ясна, ти ідеальний продукт влади.
Виправдовуйся далі.
До нього усі питання.
До нього усі питання ,чого причипився, йому пиши.
А щодо морального боку, то розкажи про нього, наприклад, арахамії та зеленському, які за знижки на білоруський бітум розформували цілий танковий батальйон на північ від Києва. І цей факт, до речі, стосується не лише моралі, а свідомого нанесення збитків обороноздатності України.
А є не ждуни, працюють по світу, а на виході на роскомпанії, і мозок собі не напрягають.Усі запрети та страшилки - виключно в середені країни, як тільки переткнути кордон - світ живе за іньшими правилами.
Коли арештували багуслаєва, то я на Ю-тьюб-каналі дискутував з працівником Мотор-січі, який всіляко розхвалював та захищав колишнього гендира-зрадника. Основним аргументом було: "Він давав нам заробити". І ніякі доводи про те, що рашистські гвинтокрили з двигунами, виробленими в Запоріжжі, можливо завтра *********** дім, де мешкає його сім,я, не діяли. "А що робити? Треба ж якось сім,ю годувати. А спробуйте зараз знайти іншу роботу..." - це все, що він міг з себе вичавити. І я такого не розумію взагалі.
ПС, Если че, был сотрудник, дед которого работал в "шарашке".
До речі: чому всі вирішили, що
полковникугенералу шилі їхня робота була би потрібна? На підставі ЧОГО виникла ця фантазія?
Відклеїти тільки тоді, коли намаслають як ця АЕС...
підправляли б креслення тихенько
Харківська IT-фірма в 2014 році відмовилась від проекту по Сколково з кола Мєдвєдєва загальною вартістю 8 млн. $. Директор вимушений був звільняти робітників, бідкатися, продавати власність, щоб закривати кредит. Але він так і казав: я не зможу далі спокійно жити, якщо візьму це замовлення та гроші. Так то був 2014 рік. А зараз можна було з ніг на голову життя перебудувати - тільки б не подавати кацапам руки.
Це часом не той хабарник з кібербезпеки СБУ почав показувати результати?
На відміну від них, ми з колегою, коли нашу фірму (зв'язок) поглинула структура ахмєтова, підмінили технічну документацію на фейкову, змінили паролі на мультплексорах і звільнилися. А у 2014-му, коли орки захопили Крим (де працювали наші лінії зв'язку), ми віддалено грохнули апаратуру до стану "каменя".
Відновити її могли лише представики фірми-виробника - уродженці Одеси, які давно живуть та працюють в USA, але стовідсотково послали би касабів курсом руZZкого воєнного корабля.
Мене більше цікавило, що рухає рухає рашистами, які дають замовлення українським проектувальникам? Ну перше є очевидним: гроші. Українці згодні працювати за менші гроші, ніж росіянці, а отже на них можна зекономити. Але ж є зрозумілим, що під час війни будь-яке спілкування замовників проектних робіт знаходиться під контролем спецслужб рф.
Тож я дійшов висновку, що всі ті фсб/гру/сзр таким чином створюють мережі потенційних агентів, які за гроші будуть готові не лише проектувати, але й співробітничати в інші способи.
Головна що ті люди не уособлюють себе українцями і не розуміють( як і наші виморені голодомором діди і баби) наслідків перемоги кацапів.
Друга це НЕДОЛУГА управлінська державна політика, яка до сих пір не перевела народне господарство на воєнні рейки з МАКСИМАЛЬНИМ використанням науково-технічного потенціалу ( людей, промислових можливостей, наукового потенціалу в сукупності) Тому ми бачимо бронювання співробітників ТРЦ, цирків, супермаркетів...., а інженери або без роботи або в окопах( де їх цінність дуже сумнівна в зрівняні з їх потенціалом) Якісь люди, які не відповідають за наслідки своєї праці, приймають якісь рішення щоб потішити чиєсь самолюбство або заробити. Максимум що їм загрожує звільнення з тої ланки де вони "керують".Максимум не ефективне державне управління. не адекватні часу рішення( керувати економікою в воєнний час повинні ВІЙСЬКОВІ) . Тому якісь голови громад витрачають по 190 млн. грн на будівництво сараїв, гральні заклади отримують супер прибутки ( ТАК ГРОШЕЙ ЖЕ НЕМА!!!!) а 75-80% дронів, все те що необхідно фронту ,таскають волонтери. Воюють і забезпечують війну 30% суспільства всі інші бідкаються що їх дуже "достала" війна. Найбільш "бідує" владний елемент, який НАЖИВАЄТЬСЯ на війні і єдині "незручності" це повітряні тривоги, які їх"задовбали".Тому так, кожний живе як хоче а не так як має жити у війну де вирішується доля країни і її мешканців.
А як кацапи опинилися на ЗАЕС. Не тому що СБУ розмінували кордони і кацапи за день захопили весь південь України? А голова СБУ і його заступник за день до вторгнення з.балися за кордон.
Или "это другое"?
А нащо це рашистам? - Дивись мій пост вище.
До речі,і в Києві такого сміття навалом на кожному кроці.