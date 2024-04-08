УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5716 відвідувачів онлайн
Новини
152 634 85

6 інженерів-проектувальників, які підключали ЗАЕС до "Росатома", викрито у Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли спробам РФ отримати нові технології у сфері атомної енергетики. У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій.

"Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Також представники "росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф", - зазначають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексрегіонал наводив російські КАБи: СБУ затримала на Сумщині російського агента

сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу

Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, "покроково" задокументувала їхні злочинні дії і затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.

Тим самим українська спецслужба зірвала спроби "Росатома" отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича - власника російської компанії, яка виконує підряди "Росатома".

Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту.

До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

У СБУ наголошують, що фігуранти виконували замовлення рашистів навіть перебуваючи в умовах постійних ракетно-дронових ударів ворога по обласному центру.

Також читайте: Повідомлено про підозру у держзраді "політексперту" з телеканалів Медведчука Шпіру, - СБУ

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з Росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

СБУ (12786) Харків (5572) Росатом (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
сумно, звісно, що ці інженери працювали на кацапів; з іншого боку розумієш, що знання цих людей (а вони - останні з могікан) для нашої країни, де вчать винятково на юристів й менеджерів з продажу китайського непотрібу, вже ніц не потрібні... от саме зараз "патужні" менеджери зеленого ******** добивають залишки проектних енергоінститутів...
показати весь коментар
08.04.2024 12:52
+11
Газ за землі тече. А ці технології розроблялись конкретно в Харкові. Тобто без харківських ноу-хау к"ц"пні прийдеться включати свої мозжечки, що загальмує їх "шлях к пабєдє" і вимагатиме додаткових витрат.
показати весь коментар
08.04.2024 12:50
+11
Логіка типового зрадника батьківщини.
показати весь коментар
08.04.2024 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.04.2024 12:33 Відповісти
Як зазначається, на замовлення корпорації з РФ вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій."Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.Також представники "" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Джерело:

Тобто на цей час судячи з тексту, фрілансеров затримали за те що вони свої навички реалізовували не туди куди скаже держава і лише потім є підозра що щось можебути там десь далеко? Ні,я розумію що може вони і ждуни та ін., але думки виходячи з тексту. Газ за гроші держава гнати може, а все іньше зась?
показати весь коментар
08.04.2024 12:38 Відповісти
Газ за землі тече. А ці технології розроблялись конкретно в Харкові. Тобто без харківських ноу-хау к"ц"пні прийдеться включати свої мозжечки, що загальмує їх "шлях к пабєдє" і вимагатиме додаткових витрат.
показати весь коментар
08.04.2024 12:50 Відповісти
Знайшли єдиних хто в темі, дали грошей і злили
Так прибирають наукову сферу...
показати весь коментар
08.04.2024 12:54 Відповісти
З чого такі висновки?! Аби що написати треба і головне аби погірше виглядало?! На чий млин воду ллєш?!
показати весь коментар
08.04.2024 13:15 Відповісти
"Tui Yii", по перше, власником технологій є організація у котрій ці особи працювали а не вони самі і тому не мали права робити щось без згоди цієї самої організації. По друга БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ і це не новина тому називати цих покидьків "фрілансерами" не просто дивно а відверто БРЕХЛИВО. По третє - Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування рашистського газу і 2024-й рік є останнім, тому досить вже про це щось, знов таки брехливо, сповіщати і плутати "зраду" з виконанням підписаних раніше контрактів від виконання котрих залежать західні партнери!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:23 Відповісти
ой,чекав на теба з твоїм опусом
дадада, все так і треба, щє 24й заробимо ( а як же працювання на агресора з твого опусу,якось незручно виходить,то мабуть щось іньше да?) ,а там як партнери скажуть,скажуть надо,зробимо нову методичку,а іньшим - зась, ніізяяя.
методички зелебобій та мантри марафону залиш своїм прихильникам.
Те що вони працювали на закази з нарасєю - це на їх совісті, в нас багато хто багатіє за рахунок ближнього і всім байдуже,сплять спокійно, держтаємницю вони не здавали судячи з тексту.
показати весь коментар
08.04.2024 13:34 Відповісти
"Tui Yii", перечитай сам сві коментар, та знайди у ньому ХОЧ ЯКИЙСЬ сенс, бо із цим якось в ньому погано! І знай, що коли я помічаю відверту брехню та вигадки, а саме їх я бачу у твоїх коментарях, то звертаю на це увагу і самого творця посту, і тих хто може його прочитати та ще й, не дай Боже, повірити у його "об'єктивність"!
показати весь коментар
08.04.2024 13:45 Відповісти
Какое слово "технологии"... Романтика. Почти как "роботы"...
Не нужно перегибать палку - все, что у чуваков в голове, то у чуваков в голове и организация тут не при чем. И если не подписано NDI то чуваки могут использовать свои знания по собственному усмотрению.
Дальше. Сотрудничество с РФ запрещено для всех юриков. Еще запрещены некоторые формы коллаборационизма. Удаленная работа самозанятых или фриланс не является преступлением на данный момент. А потому зависят только от "культурного" фактора конкретного человека.
ПС. Правда в последнем случае можно притянуть незаконную предпринимательскую деятельность. Но без предательства или коллаборационизма.
показати весь коментар
08.04.2024 16:06 Відповісти
законодательно никакое сотрудничество с кацапами вроде как даже и не собирались закрывать (разве какие "санкции" вводили). и вроде как за всякие "квн"ы и подобное дорогие сотрудники\участники бабло тоже (возможно даже сейчас) успешно получают, как и "рошен" в свое время. в принципе, после такого можно \понять и простить\ всякие ооны и магаты. но, конечно, как правильно заметили, это явное преступление и правильно было бы их всех разогнать и посадить.
показати весь коментар
08.04.2024 23:36 Відповісти
Вони свої навички збиралися продавати туди, куди скаже Кацапстан.
показати весь коментар
08.04.2024 12:57 Відповісти
фріланс так і працює (тут звісно норми моралі у кожного свої), якщо вони не здавали держтаємницю - то це совунаглобус тягнуть. Якщо профі не потрібен державі, попит знайдеться.
показати весь коментар
08.04.2024 13:03 Відповісти
Дубль: "Tui Yii", по перше, власником технологій є організація у котрій ці особи працювали а не вони самі і тому не мали права робити щось без згоди цієї самої організації. По друге БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ і це не новина тому називати цих покидьків "фрілансерами" не просто дивно а відверто БРЕХЛИВО. По третє - Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування рашистського газу і 2024-й рік є останнім, тому досить вже про це щось, знов таки брехливо, сповіщати і плутати "зраду" з виконанням підписаних раніше контрактів від виконання котрих залежать західні партнери!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:29 Відповісти
давай щє раз, одне й теж саме.Зелебобіни таки кумедні останнім часом.
показати весь коментар
08.04.2024 13:35 Відповісти
Якщо я "зелебобік" то ти "французький льотчик"! А повторюю стільки раз скільки ти НАВМИСНО намагаєшся вигородити злочинців називаючи їх ще й "фрілансерами". Тож НЕ ЧАСТІШЕ ЗА ТЕБЕ повторююсь!
показати весь коментар
08.04.2024 13:39 Відповісти
тоді ти дурень,якщо читати не вмієш.
Мені байдуже на них, але танчик процитую тебе ж - БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ - алеж газ то іньше так?
Ти живеш в світі з підміною понять про все, ти про той же газ пишеш мантри влади, що сказали так і думай.
Але ж логічно б було якщо так -то і всім так, алеж ні, в нас або рівніші є, але то так треба, а тобі зась.
Тому залиш мене, ти вже прочитан мною давно, і твоя позиція ясна, ти ідеальний продукт влади.
показати весь коментар
08.04.2024 13:45 Відповісти
Дубль для сліпого "Tui Yii" - Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування рашистського газу і 2024-й рік є останнім, тому досить вже про це щось, знов таки брехливо, сповіщати і плутати "зраду" з виконанням підписаних раніше контрактів від виконання котрих залежать західні партнери!!! БО НА ВІДМІНУ ВІД РАШИСТІВ УКРАЇНЦІ ВИКОНУЮТЬ ПІДПИСАНІ ДОГОВОРИ, а зобов'язання виконуються не перед Московією (т.з. "роССією") а перед західними партнерами!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:49 Відповісти
дубль три - твоє речення - БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ.Крапка.
показати весь коментар
08.04.2024 13:51 Відповісти
ключове - БУДЬ ЯКА
показати весь коментар
08.04.2024 13:52 Відповісти
ТИ називаєш транспортування газу до країн партнерів "роботою" на Москву?! Ну тоді ти недолуга людина, котра НАВМИСНО робить підміну поняття так само як це роблять кремлівські пропагандони!!!
показати весь коментар
08.04.2024 14:01 Відповісти
Для тих хто косить під дурня - транспортування газу до партнерів на Заході, виконання по контракту. Той же Захід і досі купував би рашистський газ якби Газпром не почав то зупиняти його постачання, то вимагати за нього рублі. Тож не західні країни порушили контракти, а саме Москва. І Україна теж не стала порушувати контракти і виконує їх по узгоджену контрактам дату. До того ж дуже непогано на цьому заробляє для підтримання й своєї обороноздатності. А що "підтримали" ці "фрілансери"? Яка "користь" від їх дій Україні?! А от Кремлю, тобто агресору, їх діяльність була корисна!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:59 Відповісти
танчику - БУДЬ ЯКА.Крапка.Твій же перл.
Виправдовуйся далі.
показати весь коментар
08.04.2024 14:00 Відповісти
Дуль черговий і КРАПКА! - ТИ називаєш транспортування газу до країн партнерів "роботою" на Москву?! Ну тоді ти недолуга людина, котра НАВМИСНО робить підміну поняття так само як це роблять кремлівські пропагандони!!!
показати весь коментар
08.04.2024 14:02 Відповісти
- БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ.
До нього усі питання.
показати весь коментар
08.04.2024 14:04 Відповісти
Для НАСТИРЛИВОГО розповсюджувача брехливих підтасувань "Tui Yii" - транспортування газу для західних партнерів НЕ Є "роботою на Москву" а є послугою для західних партнерів що виконується згідно контракту підписаного ДО початку повномасштабного нападу рашистів на Україну. Тож твоє намагання видати одне за інше лише вказує на твою упертість в брехні!!!
показати весь коментар
08.04.2024 14:23 Відповісти
- БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ.
До нього усі питання ,чого причипився, йому пиши.
показати весь коментар
08.04.2024 14:37 Відповісти
Якщо якась технологія запатентована, то вона належить власникам патенту, а організація смокче лапу.
А щодо морального боку, то розкажи про нього, наприклад, арахамії та зеленському, які за знижки на білоруський бітум розформували цілий танковий батальйон на північ від Києва. І цей факт, до речі, стосується не лише моралі, а свідомого нанесення збитків обороноздатності України.
показати весь коментар
08.04.2024 21:03 Відповісти
Где за них заплатят. И то, что это оказались козломордые недоработка Украины.
показати весь коментар
08.04.2024 16:08 Відповісти
Идёт третий год войны но нашлись любители миру мир по кацапски гроши кругом бабло и оборот говна...
показати весь коментар
08.04.2024 12:45 Відповісти
Одинадцятий рік війни.
показати весь коментар
08.04.2024 12:53 Відповісти
А доказать можешь? Как в арбитражном суде, с пруфами, со всем.
показати весь коментар
08.04.2024 16:14 Відповісти
"Какієвашидаказатєльства"?
показати весь коментар
08.04.2024 16:28 Відповісти
Да, да. Я как раз про это и говорю. А то триндануть глупость может всякий, а потом, когда суд выносит решение не в его пользу делают круглые глаза и обвиняют всех в корупции :/
показати весь коментар
08.04.2024 16:47 Відповісти
Дуй на свої рідні рашистські пабліки. Там тобі розкажуть про "8 років донбілі Бомбас" з усіма "пруфами".
показати весь коментар
08.04.2024 21:06 Відповісти
А ті дуй в свои немецкие паблики. Там тебе раскажут о недопустимости єскалации, єтс.
показати весь коментар
09.04.2024 21:02 Відповісти
От зараз зберуся, тільки спочатку зберу пропозиції інших тролів на кшталт тебе, а потім пошлю всіх вас за рашистськими кораблями одним посиланням.
показати весь коментар
09.04.2024 23:29 Відповісти
можливо для вас новина, но в країні (та і за її межами) нуууудуже багато українців на фрілансі так чи інакше співпрацюють з нарасєєй, через іньши країни,фірми та їх закази.Це ринок.
показати весь коментар
08.04.2024 12:59 Відповісти
я в курсе и даже более.... чем в курсе... вопрос не в том-- кто и как работает а в том ---что от работы можно отказаться--- понимая-- что потом тебя просто или посадят--и это еще и хорошо будет... или даже грохнут- но россияне-- как свидетеля...
показати весь коментар
08.04.2024 13:23 Відповісти
І знову дубль: "Tui Yii", по перше, власником технологій є організація у котрій ці особи працювали а не вони самі і тому не мали права робити щось без згоди цієї самої організації. По друге БУДЬ ЯКА робота на країну-агресорку є ЗЛОЧИНОМ і це не новина тому називати цих покидьків "фрілансерами" не просто дивно а відверто БРЕХЛИВО. По третє - Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування рашистського газу і 2024-й рік є останнім, тому досить вже про це щось, знов таки брехливо, сповіщати і плутати "зраду" з виконанням підписаних раніше контрактів від виконання котрих залежать західні партнери!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:30 Відповісти
можно, в кожного своя мораль, тому і написав що можливо вони ждуни.
А є не ждуни, працюють по світу, а на виході на роскомпанії, і мозок собі не напрягають.Усі запрети та страшилки - виключно в середені країни, як тільки переткнути кордон - світ живе за іньшими правилами.
показати весь коментар
08.04.2024 13:38 Відповісти
Якщо МОРАЛЬ може бути "в кожного своя", то це зовсім не мораль а її протилежність! У тому й є основа норм моралі, що вони ЗАГАЛЬНІ і ЄДИНІ для усього суспільства і саме виходи за її межи називають АМОРАЛЬНИМИ! Тож ти вже таку дичину несеш "Tui Yii", що меж не має! В Сімон'ян навчаєшся чи в Соловьйова?!
показати весь коментар
08.04.2024 13:42 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C Мора́ль (лат. moralitas) - система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.
показати весь коментар
08.04.2024 13:51 Відповісти
Як на мене, питання не в тому, що можуть посадити, а в тому, що на 11-му році війни (у т.ч. на 3-му повномасштабної) люди вважають для себе прийнятним працювати на тих, хто кожен день та ніч руйнує місто, де ці "хрюлансери" живуть і працюють.
Коли арештували багуслаєва, то я на Ю-тьюб-каналі дискутував з працівником Мотор-січі, який всіляко розхвалював та захищав колишнього гендира-зрадника. Основним аргументом було: "Він давав нам заробити". І ніякі доводи про те, що рашистські гвинтокрили з двигунами, виробленими в Запоріжжі, можливо завтра *********** дім, де мешкає його сім,я, не діяли. "А що робити? Треба ж якось сім,ю годувати. А спробуйте зараз знайти іншу роботу..." - це все, що він міг з себе вичавити. І я такого не розумію взагалі.
показати весь коментар
08.04.2024 21:17 Відповісти
виновны. Но вот вопрос - а что делать тем, кто нормально в Украине заработать не может? Им куда? Где им зарабатывать? Может быть каждому надо предоставить возможность хорошо заработать и тогда вопрос продажи родины исчезнет у тех, у кого он появлялся?
показати весь коментар
08.04.2024 12:49 Відповісти
Логіка типового зрадника батьківщини.
показати весь коментар
08.04.2024 12:51 Відповісти
почему это я зраднык? Я против продажи земли, а она идёт. Вот это зрадныки настоящие. Украина должна давать возможность заработать каждому.
показати весь коментар
08.04.2024 13:01 Відповісти
Зробити для таких "шарашку", як при сталіні, і хай працюють за пайку.
показати весь коментар
08.04.2024 13:05 Відповісти
К твоему сведению они работали не за пайку. У них обеспечение было гораздо лучше чем у большинства граждан.
ПС, Если че, был сотрудник, дед которого работал в "шарашке".
показати весь коментар
08.04.2024 16:18 Відповісти
Та годі цю комуняцьку пропаганду гнати. Замість пайки хліба в шарашках давали подвійну пайку, масло та цукор. А нічого, що в шарашках техніками працювали кандидати, доктори наук та академіки, і думки в них не мали кожну секунду бути зосередженими лише на мріях про хавку?
показати весь коментар
08.04.2024 21:24 Відповісти
то давай, я здам тебе, твоїм же кацапам, на органи. мені ж треба якось виживати.
показати весь коментар
08.04.2024 15:18 Відповісти
Себе продай євреям на органи. Нащо трбі рублі бери шмекелі.
показати весь коментар
09.04.2024 05:45 Відповісти
сумно, звісно, що ці інженери працювали на кацапів; з іншого боку розумієш, що знання цих людей (а вони - останні з могікан) для нашої країни, де вчать винятково на юристів й менеджерів з продажу китайського непотрібу, вже ніц не потрібні... от саме зараз "патужні" менеджери зеленого ******** добивають залишки проектних енергоінститутів...
показати весь коментар
08.04.2024 12:52 Відповісти
Але ж вони могли вийти на звязок із СБУ та отримувати ці гроші і приносити користь Україні, і не присісти на 15шку.
показати весь коментар
08.04.2024 13:22 Відповісти
У нас що, мало АЕС чи світ клином лише на ЗАЕС зійшовся, або на Рашці?! Тож ПОВИННІ були відмовитись від вочевидь злочинної роботи і шукати, якщо є потреба, іншу. Але як я розумію це ДІЮЧІ фахівці котрі бажали ДОДАТКОВОГО заробітку і заради нього пішли на очевидний злочин. Ну то з чого це жаліти цих людей, вони отримають покарання як будь які інші злочинці і повнісю по заслузі. Жаль лише що не усіх злочинців в нас карають!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:36 Відповісти
Ні, ні, я їх ні в якому випадку не виправдовую, то відповідь на попередній коментар, де автор каже що вони виявилися державі непотрібними. Я маю на увазі що нормальна людина вихід би знайшла, а ці довбойоби ні.
показати весь коментар
08.04.2024 13:52 Відповісти
я їх не виправдовую, але знаючи, що в сбу можно натрапити й на полковника шила, то хто знає, що краще...
показати весь коментар
08.04.2024 13:38 Відповісти
Краще просто відмовитись, але вони обрали злочин, от і отримають за це по повній!!!
показати весь коментар
08.04.2024 13:52 Відповісти
Краще на полковника шила, ніж працювати на росію
показати весь коментар
08.04.2024 13:53 Відповісти
А в чому ви бачите принципову різницю? І те, і те - злочинці.
До речі: чому всі вирішили, що полковнику генералу шилі їхня робота була би потрібна? На підставі ЧОГО виникла ця фантазія?
показати весь коментар
08.04.2024 21:28 Відповісти
якась люта маячня! ти, дійсно українець?
показати весь коментар
08.04.2024 15:19 Відповісти
Приклеїти голими сраками цих гнид до педальних генераторів і хай сидять маслають!
Відклеїти тільки тоді, коли намаслають як ця АЕС...
показати весь коментар
08.04.2024 12:58 Відповісти
нахера розкриваєте?
підправляли б креслення тихенько
показати весь коментар
08.04.2024 12:58 Відповісти
Як виявлено у італійському досліджені під назвою "П'ять законів дурня" відсоток тупих серед фахівців, вчених, нобелівських лауреатів, посадовців і т.д. такий самий як серед безхатченків та людей без вищої освіти, бо інтелект це зовсім не наявність чи відсутність знань, навичок, а вміння користуватись розумом!
показати весь коментар
08.04.2024 13:12 Відповісти
Не розумію тих, хто виправдовує.
Харківська IT-фірма в 2014 році відмовилась від проекту по Сколково з кола Мєдвєдєва загальною вартістю 8 млн. $. Директор вимушений був звільняти робітників, бідкатися, продавати власність, щоб закривати кредит. Але він так і казав: я не зможу далі спокійно жити, якщо візьму це замовлення та гроші. Так то був 2014 рік. А зараз можна було з ніг на голову життя перебудувати - тільки б не подавати кацапам руки.
показати весь коментар
08.04.2024 13:21 Відповісти
Покроково проїбала...чого ці люди не були під ковпаком як в срср сахаров..?
показати весь коментар
08.04.2024 14:09 Відповісти
катувати електричним струмом!
показати весь коментар
08.04.2024 15:15 Відповісти
Гадаю, що СБУ могла з допомогою цих харківських мізків "допомогти" росатому в атомній енергетиці краще за дрони. Але як завжди у декого з СБУ бажання похизуватися результатами.
Це часом не той хабарник з кібербезпеки СБУ почав показувати результати?
показати весь коментар
08.04.2024 16:19 Відповісти
Ніяких "шпигунських ігор" з росатомом не може бути а-пріорі. Як ви це собі уявляєте? Українські проектувальники дають росатому невірні параметри, він там на параші щось будує, воно вибухає => і радіоактивна хмара рухається на Україну та Європу? Ви думаєте, що за такі "ігри" хтось Україну похвалить???
показати весь коментар
08.04.2024 21:34 Відповісти
ждать похвалы\осуждения за уничтожение массового маньяка-убийцы любыми методами и возможностями (при отсутствии четкого плана со стороны "хвалящих") и серьезно к этому относиться? серьезно?
показати весь коментар
08.04.2024 23:45 Відповісти
Що ви буровите? Ядерна енергетика (як і ядерна зброя) - це НЕ жарти. Вам Чорнобиля замало?! Ви взагалі звідки? Точно НЕ з України, бо той, хто пережив Чорнобильську аварію, той точно не захоче з ядеркою гратися. Я вже не кажу про те, що будь-яка нештатна робота рашистських АЕС через похибки українських проектувальників може стати для рашистів приводом для ударів тактичними ядерними зарядами.
показати весь коментар
09.04.2024 19:15 Відповісти
никакие причины\поводы\оправдания Хйлу очевидно совсем не нужны - тешьте себя иллюзиями.
показати весь коментар
11.04.2024 01:49 Відповісти
Та до чого тут "виправдання х7йла" взагалі??? Та х7йло буде щасливим, якщо радіоактивна хвиля накриє і європейську частину рф, і всю Європу одночасно. Бо на своїх холопів йому плювати, а от коли вийде нагидити ЄС, та ще й приписати за це провину Україні, то х7йло буде просто на 7-му небі від щастя! Хіба це не є зрозумілим? Це ж елементарно і лежить на поверхні для кожного, хто хоч трохи розуміється на політиці.
показати весь коментар
11.04.2024 12:00 Відповісти
Не знаю чому, але приємно, що в нашій країні є такі "мізки", але хабарники від держави не бачать сенсу в їх використанні.
показати весь коментар
08.04.2024 16:23 Відповісти
Негідники продажні.
На відміну від них, ми з колегою, коли нашу фірму (зв'язок) поглинула структура ахмєтова, підмінили технічну документацію на фейкову, змінили паролі на мультплексорах і звільнилися. А у 2014-му, коли орки захопили Крим (де працювали наші лінії зв'язку), ми віддалено грохнули апаратуру до стану "каменя".
Відновити її могли лише представики фірми-виробника - уродженці Одеси, які давно живуть та працюють в USA, але стовідсотково послали би касабів курсом руZZкого воєнного корабля.
показати весь коментар
08.04.2024 17:48 Відповісти
Про які такі стратегічно важливі технології в Україні які не відомі кацапам можна говорити? Вітчизняна наука вже давно не то що на ладан дихає, а взагалі дух випустила.
показати весь коментар
08.04.2024 20:50 Відповісти
Мене завжди цікавило не те, що рухає особами з українськими паспортами, які під час війни виконують замовлення ворожої сторони. Тут здається все зрозуміло: чисте бабло та зеленська ідеологія "какаяразніца".

Мене більше цікавило, що рухає рухає рашистами, які дають замовлення українським проектувальникам? Ну перше є очевидним: гроші. Українці згодні працювати за менші гроші, ніж росіянці, а отже на них можна зекономити. Але ж є зрозумілим, що під час війни будь-яке спілкування замовників проектних робіт знаходиться під контролем спецслужб рф.
Тож я дійшов висновку, що всі ті фсб/гру/сзр таким чином створюють мережі потенційних агентів, які за гроші будуть готові не лише проектувати, але й співробітничати в інші способи.
показати весь коментар
08.04.2024 21:47 Відповісти
потрібне показове покарання ! конфіскація і т,д,
показати весь коментар
08.04.2024 23:43 Відповісти
Треба аналізувати ВСІ причини. Як на мою думку з них головні дві.
Головна що ті люди не уособлюють себе українцями і не розуміють( як і наші виморені голодомором діди і баби) наслідків перемоги кацапів.
Друга це НЕДОЛУГА управлінська державна політика, яка до сих пір не перевела народне господарство на воєнні рейки з МАКСИМАЛЬНИМ використанням науково-технічного потенціалу ( людей, промислових можливостей, наукового потенціалу в сукупності) Тому ми бачимо бронювання співробітників ТРЦ, цирків, супермаркетів...., а інженери або без роботи або в окопах( де їх цінність дуже сумнівна в зрівняні з їх потенціалом) Якісь люди, які не відповідають за наслідки своєї праці, приймають якісь рішення щоб потішити чиєсь самолюбство або заробити. Максимум що їм загрожує звільнення з тої ланки де вони "керують".Максимум не ефективне державне управління. не адекватні часу рішення( керувати економікою в воєнний час повинні ВІЙСЬКОВІ) . Тому якісь голови громад витрачають по 190 млн. грн на будівництво сараїв, гральні заклади отримують супер прибутки ( ТАК ГРОШЕЙ ЖЕ НЕМА!!!!) а 75-80% дронів, все те що необхідно фронту ,таскають волонтери. Воюють і забезпечують війну 30% суспільства всі інші бідкаються що їх дуже "достала" війна. Найбільш "бідує" владний елемент, який НАЖИВАЄТЬСЯ на війні і єдині "незручності" це повітряні тривоги, які їх"задовбали".Тому так, кожний живе як хоче а не так як має жити у війну де вирішується доля країни і її мешканців.
показати весь коментар
09.04.2024 09:03 Відповісти
"Інженери, які підключали ЗАЕС до росатому. "
А як кацапи опинилися на ЗАЕС. Не тому що СБУ розмінували кордони і кацапи за день захопили весь південь України? А голова СБУ і його заступник за день до вторгнення з.балися за кордон.
Или "это другое"?
показати весь коментар
09.04.2024 15:33 Відповісти
Бред сивої кобили... Невже в кацапстані немає своїх проектувальників??? Що за гроші просили Українських
показати весь коментар
09.04.2024 18:09 Відповісти
На жаль - ні. Це не маячня. В Україні досі вистачає людей, готових співпрацювати з рашистами.
А нащо це рашистам? - Дивись мій пост вище.
показати весь коментар
09.04.2024 23:33 Відповісти
Нічого дивного тут нема- на сході і півдні України 80%,а то і всі 95 так званих "украинцев"- це ждуни "русского міра",бо там ще з 1932 року українців давно вже немає,а є лише заселене кацапське одоробло,яке приїхало з якоїсь задрипаної "дєрєвні" і кричало,що "ета зємля- русская".
До речі,і в Києві такого сміття навалом на кожному кроці.
показати весь коментар
10.04.2024 15:33 Відповісти
 
 