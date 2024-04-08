У Росії залишилося близько семи літаків А-50, - Повітряні сили

Росіяни можуть згодом відновити розвідку з літаків А-50. У них, за даними розвідки, є 7 одиниць таких літаків.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося ліквідувати меншу частину (літаків А-50. - Ред.). У росіян, за даними розвідки, залишилось близько 7 літаків такого типу, які вони модернізують. В них були 2 модернізовані літаки, які ми вразили. Потенціал у них є, але питання в тому, наскільки швидко вони зможуть їх підготувати. Оскільки досить багато матеріалів і компонентів, які потребують ці літаки, не виготовляють у Росії", - зазначив він.

За словами Євлаша, літаки, які залишилися, досить старі, тому їх складно використовувати.

"Це можуть бути комп'ютери, які займають дуже великий простір у літаку, які не мають тих функцій, які вони мають виконувати. І звісно, що їм необхідно підготувати особовий склад, який зможе ефективно виконувати їх задачі", - додав речник Повітряних сил.

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Нагадаємо, вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.