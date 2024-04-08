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Новини Війна
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У Росії залишилося близько семи літаків А-50, - Повітряні сили

рф,а-50

Росіяни можуть згодом відновити розвідку з літаків А-50. У них, за даними розвідки, є 7 одиниць таких літаків.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося ліквідувати меншу частину (літаків А-50. - Ред.). У росіян, за даними розвідки, залишилось близько 7 літаків такого типу, які вони модернізують. В них були 2 модернізовані літаки, які ми вразили. Потенціал у них є, але питання в тому, наскільки швидко вони зможуть їх підготувати. Оскільки досить багато матеріалів і компонентів, які потребують ці літаки, не виготовляють у Росії", - зазначив він.

За словами Євлаша, літаки, які залишилися, досить старі, тому їх складно використовувати.

"Це можуть бути комп'ютери, які займають дуже великий простір у літаку, які не мають тих функцій, які вони мають виконувати. І звісно, що їм необхідно підготувати особовий склад, який зможе ефективно виконувати їх задачі", - додав речник Повітряних сил.

Читайте: Росіяни намагаються знищити та добити критичну інфраструктуру України, - Повітряні сили

Нагадаємо, вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Автор: 

авіація (4116) росія (64969) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+3
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08.04.2024 13:53
+2
то треба ще раз захєрачити по ТАНТК.
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08.04.2024 13:38
+2
не треба переживати за кацапів, в них є купа тих, хто їм співчуває та тим чи іншим чином допомагає й електронікою, й оптикою й запчастинами й чим завгодно.... грошей в них багато й вони можуть собі дозволити переплачувати й вдвічі й втричі...
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08.04.2024 13:38
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то треба ще раз захєрачити по ТАНТК.
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08.04.2024 13:38 Відповісти
не треба переживати за кацапів, в них є купа тих, хто їм співчуває та тим чи іншим чином допомагає й електронікою, й оптикою й запчастинами й чим завгодно.... грошей в них багато й вони можуть собі дозволити переплачувати й вдвічі й втричі...
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08.04.2024 13:38 Відповісти
близько семи літаків
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08.04.2024 13:41 Відповісти
Це явний прокол імені Буданова-Малюка... Необхідно негайно виправляти цей косяк 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.04.2024 13:46 Відповісти
Так все правильно! Це як у деяких сім"ях - чоловік є - і чоловіка - немає Грошей додому не приносить і в постелі "ніякий" Такий собі "носій штанів"
Тут - те саме Літаки є Але вони повноцінно не "фунциклірують"
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08.04.2024 13:59 Відповісти
5.8 десятих???
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08.04.2024 14:24 Відповісти
Невазможна пасчитать точна, ани все время кудата летают.
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08.04.2024 15:36 Відповісти
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08.04.2024 13:53 Відповісти
То верно літає, чи стоїть і годує багатьох на землі?
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08.04.2024 14:12 Відповісти
и те поломанные
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08.04.2024 14:26 Відповісти
діе здатних було 6-7 машин в 2х модифікаціях
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08.04.2024 14:44 Відповісти
близько 7 це як - 6,5 або 7,2?
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08.04.2024 16:27 Відповісти
Це в чому вимірювати, якщо в попугаях, то це 38 попугаїв і одне крило.
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10.04.2024 13:13 Відповісти
 
 