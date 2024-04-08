"Це продовження нагнітання напруженості", - Пєсков про німецькі війська у Литві

Москва негативно ставиться до того, що у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці, які проводитимуть навчання та збори у балтійській країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У виданні повідомили, що Пєсков каже, що реакція на подібні дії має бути рішучою, адже це загроза для безпеки Росії.

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"Негативно. Це продовження нагнітання напруженості, створення осередків небезпеки для нас біля нашого кордону, що вимагає від нас спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ставлення до інформації про початок переміщення німецьких військових у Литву.

Починаючи з понеділка, у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці. Загальна їхня кількість досягатиме приблизно 5 тисяч.

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