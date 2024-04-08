"Це продовження нагнітання напруженості", - Пєсков про німецькі війська у Литві
Москва негативно ставиться до того, що у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці, які проводитимуть навчання та збори у балтійській країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
У виданні повідомили, що Пєсков каже, що реакція на подібні дії має бути рішучою, адже це загроза для безпеки Росії.
"Негативно. Це продовження нагнітання напруженості, створення осередків небезпеки для нас біля нашого кордону, що вимагає від нас спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ставлення до інформації про початок переміщення німецьких військових у Литву.
Починаючи з понеділка, у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці. Загальна їхня кількість досягатиме приблизно 5 тисяч.
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Небензя! "Фас"!!!
Рузьге! А вас це не еппйот!
Лапті плядські...
Чи теж вирішили пограти "в США" зі своїми "рішучими заявами про рішучість".
Поліна Олексій Харітон Уляна Йосип!!
А мобилизация в мордоре минимум 300 000 человек - это разрядка напряженности?
Тем более, что эти 300 000 потом будут воевать на чужой территории, а не греть животы в поволжье.
Где вы взяли "собрания" Это вольная интерпретация Интерфакса?
Или Интерфакс что то недоговаривает?