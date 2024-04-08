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Новини
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"Це продовження нагнітання напруженості", - Пєсков про німецькі війська у Литві

бундесвер

Москва негативно ставиться до того, що у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці, які проводитимуть навчання та збори у балтійській країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. 

У виданні повідомили, що Пєсков каже, що реакція на подібні дії має бути рішучою, адже це загроза для безпеки Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пропонує допомогти відновити теплоелектростанції, - Галущенко

"Негативно. Це продовження нагнітання напруженості, створення осередків небезпеки для нас біля нашого кордону, що вимагає від нас спеціальних заходів щодо забезпечення власної безпеки", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо ставлення до інформації про початок переміщення німецьких військових у Литву.

Починаючи з понеділка, у Литву почали прибувати німецькі військовослужбовці. Загальна їхня кількість досягатиме приблизно 5 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносини РФ і НАТО скотилися на рівень прямої конфронтації, - Пєсков

Німеччина (7327) Литва (2382) Пєсков Дмитро (1609)


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Топ коментарі
+22
Болт Литва клала, на цей - нЄгатів!,,),
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08.04.2024 14:19
+22
Пора висловить занепокоєння у ООН
Небензя! "Фас"!!!
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08.04.2024 14:19
+20
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08.04.2024 14:23
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Неадекватні цапи.. їм ще вякать
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08.04.2024 14:18 Відповісти
Болт Литва клала, на цей - нЄгатів!,,),
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08.04.2024 14:19 Відповісти
Пора висловить занепокоєння у ООН
Небензя! "Фас"!!!
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08.04.2024 14:19 Відповісти
Гуясє!
Рузьге! А вас це не еппйот!
Лапті плядські...
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08.04.2024 14:21 Відповісти
Та ні,їм ще фанерний Рейхстаг брати штурмом!!!
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08.04.2024 14:22 Відповісти
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08.04.2024 14:23 Відповісти
У П'ЯНОГО "ЕЖИКА"
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08.04.2024 14:27 Відповісти
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08.04.2024 14:42 Відповісти
У Настрадамуса-сина є малюнок, на якому "папуля з ножичком" гонить медведя в берлогу, -повертає рашку в напрямку деградації рук та розуму, папуля - *****, так тому, що російськомовна Біблія відкрита шифром часу подає його в минулому як Луку, "типу апостол", але такого сану в БОГА немає, є А=БОГ, ПО-ВИХОР ЧАСУ ЩО НАКРИВАЄ СТІЛ, ТА сам СТІЛ, тобто - вказано яким чином БОГ накриває СТІЛ Землі, - БАТЬКІВСТВО. Тому в Откровені сказано про всіх типу апостолів - БЕЗ ВИНЯТКУ, що вони ж зборищем сатанинським. Якби БОГ хотів когось відокремити, то ВІН би це зробив. Цегкві нгавятся? Так і ********* слідом за ними - бо час зміни кольорів їбала. Якщо "папуля" дно цивілізації, то й послідовникам "на доно". Що там? - Пахне Достоєвським, але ж він "про рашку", а не світ. МЕНІ *****, бо це нелюди. АРХ М
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08.04.2024 18:45 Відповісти
Ну так рішуче, а головне - мовчки, в'їбіть по ним.
Чи теж вирішили пограти "в США" зі своїми "рішучими заявами про рішучість".
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08.04.2024 14:27 Відповісти
А росія вже підняла хайп? Бо тут деякі зелені боневтічні сцикуни бояться іноземних військ, "бо росія підніме хайп"
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08.04.2024 14:28 Відповісти
тут недоцільно так порівнювати. війська НАТО в Литві - це війська НАТО на території країни НАТО. а війська НАТО в Україні - це війська НАТО не на території країни НАТО. і якщо військові НАТО будуть гинути на території не країни НАТО, то кацапи знімуть хайп у Європі через Орбанів, Фіців, Ле Пен, Вагенкнехтів, що ще більше може розколоти НАТО і занурити його в хаос. звісно, Буба про хайп не мав би так тупо і плоско говорити. міг би сказати це дипломатично, на зразок - ми не можемо закликати введення військ НАТО в Україну, проте зовсім не будемо проти, якщо вони прийдуть нам на допомогу.. а нести цю дичину про хайп - то це взагалі нівелювати ті зусилля Макрона, який почав прокачувати цю тему, яка рано чи пізно все одно стане на порядок денний..
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08.04.2024 14:53 Відповісти
Шановні журналісти. Записуйте по буквах, як треба реагувати на те, шо там росіяне:

Поліна Олексій Харітон Уляна Йосип!!
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08.04.2024 14:32 Відповісти
А что нужно делать все чтобы рашисты были удовлетворены? Там можно весь мир в труху и рашисты будут довольны. И почему когда рашисты без перерывов проводят учения возле границ НАТО ето они просто балуются а когда НАТО проводит учения раз в два года рашисты сразу визжат что ето агрессия. Тоесть они судят по себе?
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08.04.2024 14:33 Відповісти
Здохни паскуда рашиська.
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08.04.2024 14:39 Відповісти
це сказав щур який приперся в Україну
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08.04.2024 14:40 Відповісти
Так може нападьотє?
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08.04.2024 14:41 Відповісти
Скільки можна сунутись назад. Україна зараз це західний кордон Євросоюзу, тож і охороняти його необхідно і Євросоюзу. Чому б Україні не запросити німецьких військовослужбовців та інші війська союзників. До того ж під будь-яким приводом і без привода.
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08.04.2024 14:41 Відповісти
Самі не схочуть приходити під тим же приводом що Шольц не надає "Taurus" - аби "не спровокувати"!!!
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08.04.2024 15:15 Відповісти
🤣🤣 пішов ти в жопу! Можете разом вкупі з ескалацією, напруженістю,лукашенком і його шпіцем.
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08.04.2024 14:44 Відповісти
Присутствие 5000 военных в Литве - это нагнетание напряжения.
А мобилизация в мордоре минимум 300 000 человек - это разрядка напряженности?
Тем более, что эти 300 000 потом будут воевать на чужой территории, а не греть животы в поволжье.
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08.04.2024 15:04 Відповісти
Піськову треба продемонструвати свої сідниці аби продемонструвати свою напруженість при сповіщенні про наближення натівського "агрегату" поближче до Кремля, тоді усім буде зрозуміліше лякає це його чи навпаки, він у очікуванні "насолоди" від зустрічі із ним!
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08.04.2024 15:12 Відповісти
Bombarder et envahir l'Ukraine est donc une incitation à l'apaisement ?
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08.04.2024 15:18 Відповісти
Литва на своїй землі може проводити навчання де хоче.
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08.04.2024 15:25 Відповісти
А собрания?
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08.04.2024 16:19 Відповісти
это шоб вы быстрее до Лондона дошли!)))
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08.04.2024 15:32 Відповісти
А як.ставиться туалетний йоржик піськов до присутності рашистських окупаційних військ в Україні?
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08.04.2024 15:50 Відповісти
москалі - неймовірно підлі тварюки!
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08.04.2024 15:53 Відповісти
Уважаемый редактор. Может лучше про реактор на ЗАЭС? Про сухопутный дрон ( любимый трактор)
Где вы взяли "собрания" Это вольная интерпретация Интерфакса?
Или Интерфакс что то недоговаривает?
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08.04.2024 16:18 Відповісти
пізьков - це вам же треба тікати
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08.04.2024 16:21 Відповісти
Eto kak bi bylo pretenziji s kacapstana Litve pocemu Litve minimalnaja zarplata jest 8 raz vyse cem u kacapov ili pensiji 6 raz vyse cem u kacapov Eto iz toj ze seriji opasnosti
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08.04.2024 16:39 Відповісти
ШО ПУТИН ОПЯТЬ ВСРАВСЯ !?)
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09.04.2024 05:46 Відповісти
 
 