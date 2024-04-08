Рашисти вдарили по промисловому об’єкту Запоріжжя: Постраждали 6 осіб
Російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.
Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух.
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