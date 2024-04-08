Рашисти вдарили по промисловому об’єкту Запоріжжя: Постраждали 6 осіб

Російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.



Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух.

Читайте: Окупанти минулої доби завдали майже 500 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий