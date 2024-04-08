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Рашисти вдарили по промисловому об’єкту Запоріжжя: Постраждали 6 осіб

вибух

Російські окупанти завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Відомо про 6 постраждалих. Наслідки ракетної атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух.

Читайте: Окупанти минулої доби завдали майже 500 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий

Автор: 

Запоріжжя (2261) обстріл (28284)


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08.04.2024 15:07 Відповісти
 
 