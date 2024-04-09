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Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни, - Держдеп

нато,україна

Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу коли закінчиться війна.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив він.

Речник підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу.

Міллер також додав, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Читайте: Всі союзники підтримують запрошення України в НАТО, окрім США та Німеччини, - Стефанішина

Автор: 

Держдепартамент США (1615) членство в НАТО (1716)


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Топ коментарі
+17
от мудаки..війна неазкінчиться тому що ми не в нато..а ми не в нато тому що йде війна..це пряме підігравання путіну..
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09.04.2024 01:16
+12
- Ми ніколи не будем в НАТО

- А ядерну нам не дають створити

- по території РФ не бийте

- по НПЗ теж

....ото "захисники".
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09.04.2024 01:17
+8
Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг Джерело:
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09.04.2024 01:18
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от мудаки..війна неазкінчиться тому що ми не в нато..а ми не в нато тому що йде війна..це пряме підігравання путіну..
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09.04.2024 01:16 Відповісти
- Ми ніколи не будем в НАТО

- А ядерну нам не дають створити

- по території РФ не бийте

- по НПЗ теж

....ото "захисники".
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09.04.2024 01:17 Відповісти
всі зрозуміли вже давно, що НАТО створювалось для захисту від росії

тобто пасивний захист від росії ділить світ на людей першої категорії (мешканці країн НАТО) і людей другої категорії (всіх тих, кого недоімперія буде катувати, вбивати і мучити безнаказанно)

тому від НАТО ми чекаємо не відповіді "коли приймуть Україну чи Сакартвело?" а відповіді на питання "коли протидія росії перейде з пасивної в активну фазу ?"

зрозуміло, що після того як оборона НАТО проти росії стане активною - тоді туди приймуть Україну миттєво
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09.04.2024 01:18 Відповісти
Це військовий союз білих людей. Австралія тільки формально не член через географічне розташування (кацапи не білі, а азіати). Щоб захищатися від усіх інших.
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09.04.2024 02:03 Відповісти
а турки які ?
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09.04.2024 02:08 Відповісти
Турків ніколи б не взяли в НАТО, якби так сильно не боялися совка.
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09.04.2024 02:15 Відповісти
Серед азіатів теж вистачає цивілізованих людей, наприклад, Японія, Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур . . . Навіть Індія, попри всі недоліки, йде шляхом "умовної вестернізації".
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09.04.2024 03:16 Відповісти
Сінгапур-це дуже дресировані китайці.
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09.04.2024 10:27 Відповісти
нато це союз куколдів
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09.04.2024 08:11 Відповісти
The NATO was created to combat the spread of communism in Europe in its classic Marx-Lenin form that denied private property, free enterprise and declared the destruction of capitalism as its primary goal. The US was terrified of communism much more than European countries, in many of which communist parties were mainstream. Therefore, the US was willing to do most (or all) of the fighting, and the European allies were supposed to just lend their territory and give some support. Hence the vague language in the treaty with no firm commitments on pretty much anything.

With the fall of communism, the NATO essentially lost its enemy and purpose. But its bureaucracy had gotten so big, there was no way it would have agreed to just disband itself. On the contrary, it kept growing, fed by the former Soviet bloc countries' legitimate fear of Russia. And while the latter was docile and obedient to the US, there was no reason why the NATO would not in fact get bigger and bigger. Except, the US has stopped being concerned about Russia: if Russians love their money as much as Americans, there is really no existential conflict. Capitalism is not in danger. And everything else can be negotiated. Even now that Russia has become aggressive and started a real war, the US is not concerned to a point that it would consider it a big threat to the US. And the NATO nowadays is more of a liability to the US: lots of risk and very little benefit. Of course, the US cannot say it out-loud (although one presidential candidate kind of is saying that) because of the image issues, but the NATO is not really a big priority for the US anymore. And the last thing the US needs is to make this huge, amorphous, fragmented organization even riskier.
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09.04.2024 02:06 Відповісти
Thank you for the trivia, but the history was more non-linear. After the Great Depression in the USA, it was the American engineers who had built multiple power/manufacturing plants in the USSR. Were they "afraid of communism" back then?

As for post-communism, ignoring russian neo-imperialism was a big mistake which every American President has made. Every empire, by design, realizes itself by ceaseless militarism and expansion. Capitalism works well until prices stay reasonable, and as soon as one country (or two allies) start controlling most of the world's resources (through hybrid wars and military coups which look "detached from the command center") - the global war would start and capitalism won't work on a global scale anymore. Mankind has experienced exactly that in WWI (with WWII being just the next chapter of WWI).

As for protecting American interests without NATO ... the USA is a divided nation now, with partisan agenda showing everywhere and anywhere, do you think this makes our military power (and decision makers, in particular) stronger?
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09.04.2024 04:24 Відповісти
Leaving NATO would make the US look really bad, and it is not likely to happen any time soon. But NATO, in its current form, is hardly a true military alliance - united, fit and ready to fight. So it should not risk getting involved in any serious war, or its lack of unity, conflicting interests, inability to agree on anything and - quite importantly - the member countries' inability to control their own freedom-loving populations scared shitless at the thought of bombs falling on their heads, conscription, and many other fun things that come with a war, which are pretty obvious even now, will be exposed in all ugliness for the whole world to see. Therefore, Ukraine cannot possibly be admitted to NATO while Russia is hell-bent on destroying it. The West will keep helping Ukraine, but it will be acting cautiously, as anyone would be around a dangerous heavily armed thug on a dark deserted street.
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09.04.2024 05:02 Відповісти
"всі зрозуміли вже давно, що НАТО створювалось для захисту від росії"
Та невжеж? Серйозно? Як що що, то NATO було створене для військово-політичної протидії СССР - Союзу Совєцьких Социалістичних Республік, частиною якого була і Україна.
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09.04.2024 11:45 Відповісти
Для запрошення України до НАТО має закінчитися війна та мають бути гарантії, що вона не почнеться знову, - Столтенберг Джерело:
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09.04.2024 01:18 Відповісти
Тоді на кой хер те НАТО буде потрібне?Щоб туди на "общак" гроші закидати,та воювати потім руками українців в якійсь умовній пустелі?
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09.04.2024 08:30 Відповісти
Примушування України до миру з агресором. Отакі у них цінності. Під час другої світової війни союзники звільняли країни від фашизму, воювали на чужій території, Кувейт змогли захистити, а нібито не здатні покарати агресора.
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09.04.2024 01:24 Відповісти
Після війни хай нато проситься до нас. А ми ще подумаєм.
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09.04.2024 01:36 Відповісти
Ці барани щодня встаючи цю фразу собі повторюють
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09.04.2024 02:07 Відповісти
Типу телефонуйте в поліцію лише коли вас вб'ють.Бовдури сцикливі боягузи
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09.04.2024 02:12 Відповісти
Та ці сцикливі боягузи навіть і грошей на пенсії українським пенсіонерам не дають )))) кажуть беріть кредити ...
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09.04.2024 03:51 Відповісти
"грошей на пенсії українським пенсіонерам не дають"
Так внеземну благодать за відсутності NATO обіцяли Сімоненко, Літвін, Вітрєнко, Тімошенко, Мороз, Зєлупа, Бойко й решта "народнікі", за яких ті засраті пєнсінонєри голосували, наражаючи всіх решта на злидні. То йдіть ***** до них зі своїми крокодиловими сльозами.
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09.04.2024 12:01 Відповісти
Телефонуйте коли злодій піде і дасть клятву вас більше не грабувати.
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09.04.2024 20:48 Відповісти
Щоб не Україна, НАТО вже давно здалося кацапам. США вже боїться перемоги України, бо це приведе до розвалу самого НАТО. Тому Україні треба знищувати НПЗ кацапії, що потім приведе до неподобності вступу до НАТО.
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09.04.2024 02:28 Відповісти
Не сміши..Чим би ми взагалі воювали як и не їхня допомога.? Лопатами Куляби ? Так і їх треба було спочатку в китайців купити так як наша економіка навіть трусів собі не шиє
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09.04.2024 03:23 Відповісти
Коли параша нападе на НАТО, Трамп припинить американське членство.
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09.04.2024 03:26 Відповісти
Истину вам говорю: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось ...)))))...
І з якого це дива ? А хто ж у москалів газ та нафту куплятиме?
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09.04.2024 03:48 Відповісти
Ну так треба Украiну прийняти в НАТО, захищати рогулей з польщi, та угорщуни,
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09.04.2024 03:59 Відповісти
Бггггггг..і інопланетян ))))))?
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09.04.2024 04:02 Відповісти
Ну перші хто не зацікавлений у вступі України в НАТО і ЄС так це українська влада і олігархи яким ця влада служить ...
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09.04.2024 03:19 Відповісти
Напевно, Зєлупу спеціально обрали, що б він вступ до NATO влаштував. Іншими словами - в єдіном_поривє всім своїм колхозом неземними надзусиллями усублімували своє найвологіше бажання - прагнення вступу до нато в... про-російську Зєлупу.
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09.04.2024 12:06 Відповісти
Навчитесь пiрнати, тодi у басейн воду наль'ем.
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09.04.2024 03:23 Відповісти
А ТОМУ ЩО НАТО - ЦЕ МИРНА ОРГАНІЗАЦІЯ, І ВОЮВАТИ ЦЕ НЕ ДЛЯ НЕЇ.
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09.04.2024 04:15 Відповісти
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09.04.2024 04:49 Відповісти
ТРЕТИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМ !!! А НАТО ПУСТЬ БУДЕТ ОТДЕЛЬНО !!!
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09.04.2024 05:23 Відповісти
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09.04.2024 05:27 Відповісти
П*здливі сцикуни.
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09.04.2024 05:59 Відповісти
На т.з. "політичну еліту" країн Заходу без сміху дивитись не можна. Одні балаболи та сцікопіхота.
Україні слід відновити ядерну зброю і слати "за кораблем" цей заокеанський цирк.
До влади там має прийти Трамп і розвалити усе до біса.
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09.04.2024 06:11 Відповісти
Это все, что нужно было услышать про мантры колективнои безпеки для Украины!
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09.04.2024 07:23 Відповісти
З держдепівського діалекту це означає - пішли ви нахюй.
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09.04.2024 08:13 Відповісти
друзі-гаранти видповзають на більш безпечніши(сцікливи) для себе позиції .
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09.04.2024 08:38 Відповісти
Як все це огидно, як нас кидають постійно....
Зрозуміло, що ніхто нас не хоче і не хотів там бачити... Тільки сидять у нас за спиною та підтримують язиком
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09.04.2024 08:42 Відповісти
значно скоріше ми будемо в паРаші, ніж в НАТО.
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09.04.2024 09:04 Відповісти
я дуже дивувася коли почув від солов*я що пуйло пожалкувало що напало на Україну а не на маленьку країну нато.
але цей самий соловей заспівав що політбюро 2.0 знову збирається напасти на маленьку країну нато цього літа або осени.
тепер я розумію!
розумію і не дивуюсь!
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09.04.2024 09:06 Відповісти
Задолбали уже одно и тоже повторять как мантру....
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09.04.2024 09:09 Відповісти
Нужно читать: после войны и выборов.
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09.04.2024 09:35 Відповісти
Може і під час війни, але при відсутністі корупції та мародерства.
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09.04.2024 09:38 Відповісти
Боже, як задовбало читати цю єресь!
Половина Європи скуплена на корню кацапами.
Римський поуп продався з усім ватиканом кацапам.
Половина США куплена трампом, який куплений кацапами.
Але, *****, корупція тільки в Україні.
Йшли б ви всі за рускім корабліком з вашими всратими подвійними стандартами!
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09.04.2024 09:58 Відповісти
Тобто, хіба коли офіційно визнаємо за рашкою окуповані території. Тоді решта територій, можливо, колись візьмуть в альянс... Будь-який інший варіант, вони розглядатимуть як триваючу війну за окуповані території
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09.04.2024 10:04 Відповісти
 
 