Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни, - Держдеп
Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу коли закінчиться війна.
Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив він.
Речник підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу.
Міллер також додав, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.
Топ коментарі
+17 Oleg Makarthur
показати весь коментар09.04.2024 01:16
+12 Михайло Иляш
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+8 Виталий #548501
показати весь коментар09.04.2024 01:18
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- А ядерну нам не дають створити
- по території РФ не бийте
- по НПЗ теж
....ото "захисники".
тобто пасивний захист від росії ділить світ на людей першої категорії (мешканці країн НАТО) і людей другої категорії (всіх тих, кого недоімперія буде катувати, вбивати і мучити безнаказанно)
тому від НАТО ми чекаємо не відповіді "коли приймуть Україну чи Сакартвело?" а відповіді на питання "коли протидія росії перейде з пасивної в активну фазу ?"
зрозуміло, що після того як оборона НАТО проти росії стане активною - тоді туди приймуть Україну миттєво
With the fall of communism, the NATO essentially lost its enemy and purpose. But its bureaucracy had gotten so big, there was no way it would have agreed to just disband itself. On the contrary, it kept growing, fed by the former Soviet bloc countries' legitimate fear of Russia. And while the latter was docile and obedient to the US, there was no reason why the NATO would not in fact get bigger and bigger. Except, the US has stopped being concerned about Russia: if Russians love their money as much as Americans, there is really no existential conflict. Capitalism is not in danger. And everything else can be negotiated. Even now that Russia has become aggressive and started a real war, the US is not concerned to a point that it would consider it a big threat to the US. And the NATO nowadays is more of a liability to the US: lots of risk and very little benefit. Of course, the US cannot say it out-loud (although one presidential candidate kind of is saying that) because of the image issues, but the NATO is not really a big priority for the US anymore. And the last thing the US needs is to make this huge, amorphous, fragmented organization even riskier.
As for post-communism, ignoring russian neo-imperialism was a big mistake which every American President has made. Every empire, by design, realizes itself by ceaseless militarism and expansion. Capitalism works well until prices stay reasonable, and as soon as one country (or two allies) start controlling most of the world's resources (through hybrid wars and military coups which look "detached from the command center") - the global war would start and capitalism won't work on a global scale anymore. Mankind has experienced exactly that in WWI (with WWII being just the next chapter of WWI).
As for protecting American interests without NATO ... the USA is a divided nation now, with partisan agenda showing everywhere and anywhere, do you think this makes our military power (and decision makers, in particular) stronger?
Та невжеж? Серйозно? Як що що, то NATO було створене для військово-політичної протидії СССР - Союзу Совєцьких Социалістичних Республік, частиною якого була і Україна.
Так внеземну благодать за відсутності NATO обіцяли Сімоненко, Літвін, Вітрєнко, Тімошенко, Мороз, Зєлупа, Бойко й решта "народнікі", за яких ті засраті пєнсінонєри голосували, наражаючи всіх решта на злидні. То йдіть ***** до них зі своїми крокодиловими сльозами.
І з якого це дива ? А хто ж у москалів газ та нафту куплятиме?
Україні слід відновити ядерну зброю і слати "за кораблем" цей заокеанський цирк.
До влади там має прийти Трамп і розвалити усе до біса.
Зрозуміло, що ніхто нас не хоче і не хотів там бачити... Тільки сидять у нас за спиною та підтримують язиком
але цей самий соловей заспівав що політбюро 2.0 знову збирається напасти на маленьку країну нато цього літа або осени.
тепер я розумію!
розумію і не дивуюсь!
Половина Європи скуплена на корню кацапами.
Римський поуп продався з усім ватиканом кацапам.
Половина США куплена трампом, який куплений кацапами.
Але, *****, корупція тільки в Україні.
Йшли б ви всі за рускім корабліком з вашими всратими подвійними стандартами!