Процес вступу України в НАТО може просуватися тільки після війни, - Держдеп

Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу коли закінчиться війна.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив він.

Речник підкреслив, що позиція Сполучених Штатів в цьому питанні залишається незмінною впродовж певного часу.

Міллер також додав, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.

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