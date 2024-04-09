Знищено усі 20 запущених "Шахедів", - Повітряні сили

Уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ - рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - інформує Олещук.

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Раніше повідомлялося, у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".