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Новини Війна
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Знищено усі 20 запущених "Шахедів", - Повітряні сили

ппо

Уночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ - рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Про це повідомляє у телеграм-каналі командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - інформує Олещук.

Також читайте: Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування ворожих БпЛА на півдні України

Раніше повідомлялося, у ніч на 9 квітня ворог знову атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".

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знищення (7161) дрони (4636) Повітряні сили (2605)


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а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300

А з цими ракетами що?
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09.04.2024 06:56 Відповісти
кудись впали...
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09.04.2024 07:02 Відповісти
Або ж попали.
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09.04.2024 07:26 Відповісти
Ну, не все так однозначно...
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09.04.2024 07:02 Відповісти
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦
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09.04.2024 08:54 Відповісти
 
 