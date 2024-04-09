РФ вивела всі кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів, у Середземному тримає 4 кораблі, - ВМС

Станом на ранок вівторка, 9 квітня, у Чорному та Азовському морі російські військові кораблі відсутні.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

У ВМС зазначили, що в інтересах Росії за добу через Керченську протоку пройшло 9 суден до Азовського моря, з них 2 рухались з протоки Босфор, а також 12 суден до Чорного моря, ні одне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС ЗСУ.

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