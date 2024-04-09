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Новини
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РФ вивела всі кораблі з акваторії Чорного та Азовського морів, у Середземному тримає 4 кораблі, - ВМС

корабель

Станом на ранок вівторка, 9 квітня, у Чорному та Азовському морі російські військові кораблі відсутні.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

У ВМС зазначили, що в інтересах Росії за добу через Керченську протоку пройшло 9 суден до Азовського моря, з них 2 рухались з протоки Босфор, а також 12 суден до Чорного моря, ні одне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зараз не можуть мінувати акваторію Чорного моря, - речник ВМС Плетенчук

Кораблі РФ в акваторії морів

Автор: 

Азовське море (1617) ВМС (1380) корабель (1612) росія (64969) Чорне море (1661)


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Топ коментарі
+13
Написано якось по-дебільному...
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09.04.2024 08:42
+9
Я теж не зрозумів куди вивели ці кораблі, мабуть на орбіту.
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09.04.2024 08:43
+5
Вивела... А далі введе... А потім знов виведе...
Цікаві ці новини, чорт забирай!
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09.04.2024 08:32
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Куди вивела?
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09.04.2024 08:31 Відповісти
Я теж не зрозумів куди вивели ці кораблі, мабуть на орбіту.
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09.04.2024 08:43 Відповісти
Є ще підводний човен-ракетоносець проекту "варшавянка". Так і проситься на дно
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09.04.2024 08:31 Відповісти
Є інформація що московити наробили морських дронів, тепер ними будуть атакувати.
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09.04.2024 08:31 Відповісти
шо атакувати ?

Нікополь ?
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09.04.2024 08:38 Відповісти
Мабудь цивільні судна.
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09.04.2024 08:42 Відповісти
Очікувано. Чи буде відповідь по їх нафтовим танкерам, які у тому ж морі плавають?
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09.04.2024 08:50 Відповісти
то як насрати самому собі в штани, бо їх цивільних суден там в рази більше, ніж наших. До того ж, майже всі цивільні судна ходять під прапорами то Панами, то Египту
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09.04.2024 09:11 Відповісти
Панами так, Єгипту ні.
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09.04.2024 10:22 Відповісти
про Їгіпєд то я образно. Хоча Суетьський канал належить Єгипту і для своїх там пільги, як і в Панамі
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09.04.2024 10:31 Відповісти
Прощаю
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09.04.2024 10:34 Відповісти
А без дронів у них не було чим цивільні судна атакувати?
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09.04.2024 09:24 Відповісти
Вивела... А далі введе... А потім знов виведе...
Цікаві ці новини, чорт забирай!
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09.04.2024 08:32 Відповісти
Цікаво, якщо рашка вивела в Середземне море бойові кораблі, то Туреччина дозволить ввести їх назад у Чорне море через Босфор? Побачимо чергові дива гнучкості у хребті хитрожопого пЄрдо-ґана.
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09.04.2024 08:38 Відповісти
Рух односторонній. Вивести кацапи їх можуть хоч сьогодні.
Не розумію, навіщо нам надають (не вперше) інформацію про лоханки та їх озброння в Середземному морі?
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09.04.2024 10:44 Відповісти
Написано якось по-дебільному...
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09.04.2024 08:42 Відповісти
Дописувач нахватав ніяк не пов'язаних між собою фактів і виніс на люди. Може студент готував?
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09.04.2024 21:14 Відповісти
Вивести можливо тільки в волгодонський канал ,волгу, або каспій ,це якщо осадка дозволяє . В Середземному морі вони опинились ще до війни, а далі діє доктрина Монтре-зась воєнним кораблям через Босфор. Для великих кораблів Чорне море це пастка. Кацапи погано вчать історію. В 2 світову німці так загнали чф під Батумі ,що він там не рипався до кінця війни.
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09.04.2024 08:53 Відповісти
Мається на увазі, що кацапські корита сидять в портах, як миші в норах.
По морю (акваторії) - не шастають.
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09.04.2024 09:00 Відповісти
Куди вивели? В Воронєж?
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09.04.2024 09:09 Відповісти
Написано в режимі «здогадайся сам». Відсутні в акваторії, тобто знаходяться в портах (типу Новоросійськ …).
Навряд чи вийшли в Середземне море чи потягнули Волго-Донським каналом на Каспій
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09.04.2024 09:32 Відповісти
Щєля і без всяких там кораблів їм південь за день віддав.
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09.04.2024 10:10 Відповісти
Так де ті кляти корита?Часом не в Грузіі..?
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09.04.2024 15:12 Відповісти
 
 