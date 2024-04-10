Україна отримала 10,2 млрд дол. зовнішнього фінансування від початку року

Від початку 2024 року зовнішнє фінансування України сягнуло 10,2 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах повномасштабної війни, коли агресор має значно більші ресурси та щодня спричиняє Україні мільйонні збитки, міжнародна підтримка є критично важливою. У 2024 році зовнішнє фінансування сягає 10,2 млрд доларів США. Вдячний ЄС, Японії, Канаді, МВФ, Великій Британії, Норвегії за бюджетну підтримку, яка спрямовується на пріоритетні соціальні потреби країни. Також розраховуємо, що Конгрес США найближчим часом підтримає пакет допомоги, який необхідний нам для перемоги у війні", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Марченко, необхідність посилення бюджетної підтримки, реформи, залучення приватного сектору в Україну та пріоритети відновлення стали ключовими темами 9-го засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

"Був радий вітати співголів Керівного комітету Платформи та учасників в Києві. Візит ключових партнерів України є проявом солідарності з українським народом, а також важливим сигналом готовності поглиблювати співпрацю з Україною… Під час зустрічі наголосив на першочерговій необхідності забезпечення потреб Держбюджету як цього року, так і у 2025 році. Одним із рішень має стати використання заморожених російських активів, оскільки саме Росія є причиною масштабних руйнувань та збитків України", - додав він.

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