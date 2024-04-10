Херсонська ОВА спростувала російську ІПСО про можливий "наступ" на правобережжя області
Росіяни вчергове поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правобережну Херсонщину.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Херсонської ОВА.
"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ситуація в області - під повним контролем Сил оборони України. Наші воїни готові дати відсіч ворогу.
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Топ коментарі
+3 Hrysha Hlyba #582024
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+2 KosAn30 JT26
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+1 Hrysha Hlyba #582024
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генштаб відкриває онлайн платформи. павлюк погрожує, всіх закатати в окопи. депутатіха відбирає авто, херсонська ова булькає про військові плани.
п'ять років царювання зе!утирка...
бродячий цирк, це дуже важливе стратегічне підприємство в україні, під час війни.
а ви що думали? нам потрібні інженери на заводах? може слюсарі, токарі, фрезерувальники? ніхера!
потрібні клоуни та жангльори і пригаючі молоді чоловіки!
Відповідно той,хто брехав,що її не буде , займався дезінформацією на користь ворога. Дуже просто.