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Новини Війна
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Херсонська ОВА спростувала російську ІПСО про можливий "наступ" на правобережжя області

херсон

Росіяни вчергове поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правобережну Херсонщину.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в області - під повним контролем Сил оборони України. Наші воїни готові дати відсіч ворогу.

Читайте: У Херсонському районі знеструмлення через ворожий удар по критичній інфраструктурі Півдня

Автор: 

фейк (744) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+3
ну, навіщо ви так?
бродячий цирк, це дуже важливе стратегічне підприємство в україні, під час війни.
а ви що думали? нам потрібні інженери на заводах? може слюсарі, токарі, фрезерувальники? ніхера!
потрібні клоуни та жангльори і пригаючі молоді чоловіки!
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10.04.2024 19:20
+2
учитывая что техника кацев сжигаеться не доезжая до крынок)))я бы глянул как эту чумардосы пытались там что то форсировать....вы там определитесь правый берег ,харьков,киев или сумы за 3 дня,а то эта шарманка поднадоела
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10.04.2024 19:16
+1
тобто?
все, ****, перевернуто!
генштаб відкриває онлайн платформи. павлюк погрожує, всіх закатати в окопи. депутатіха відбирає авто, херсонська ова булькає про військові плани.

п'ять років царювання зе!утирка...
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10.04.2024 19:10
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тобто?
все, ****, перевернуто!
генштаб відкриває онлайн платформи. павлюк погрожує, всіх закатати в окопи. депутатіха відбирає авто, херсонська ова булькає про військові плани.

п'ять років царювання зе!утирка...
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10.04.2024 19:10 Відповісти
Сходіть на виставу пересувного цирку, подивіться на заброньованих мордоворотів і життя налагодиться. )
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10.04.2024 19:12 Відповісти
ну, навіщо ви так?
бродячий цирк, це дуже важливе стратегічне підприємство в україні, під час війни.
а ви що думали? нам потрібні інженери на заводах? може слюсарі, токарі, фрезерувальники? ніхера!
потрібні клоуни та жангльори і пригаючі молоді чоловіки!
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10.04.2024 19:20 Відповісти
Що саме "тобто"?
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10.04.2024 22:51 Відповісти
учитывая что техника кацев сжигаеться не доезжая до крынок)))я бы глянул как эту чумардосы пытались там что то форсировать....вы там определитесь правый берег ,харьков,киев или сумы за 3 дня,а то эта шарманка поднадоела
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10.04.2024 19:16 Відповісти
Будуть сунути з Півночі,але брешуть про Херсон. Класика дезінформації.
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10.04.2024 19:38 Відповісти
вони намагаються вийти на кордони Донецької області. Якщо наступну хвилю мобилізації москалі направлять з Півночі, то тоді не зможуть дозахопити Донецьку область...
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10.04.2024 22:54 Відповісти
Про кордони Донецької області це Ви від Хутіна почули, так я розумію. Ну,то він не збреше. Вірте йому далі.
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11.04.2024 10:07 Відповісти
Та да, кацапня, коли з Херсона звалювала, напиндила надувних матраців. Тепер на них Дніпро форсуватимуть.
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10.04.2024 19:38 Відповісти
То московіти, з орськом переплутали, в Оренбурзі…
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10.04.2024 19:40 Відповісти
Це тільки український генштаб півроку показує по ТV на мапах стрілочки на Мелітополь,а потім туди й пре...
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10.04.2024 19:41 Відповісти
генштаб по TV? ви під чим?
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10.04.2024 22:55 Відповісти
а що ж було тоді було ІПСО на початку 22 року попередження про наступ чи шишличгі на майскіє?
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10.04.2024 23:57 Відповісти
Війна почалася? Почалася.
Відповідно той,хто брехав,що її не буде , займався дезінформацією на користь ворога. Дуже просто.
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11.04.2024 10:25 Відповісти
Це про таких персонажів як,наприклад, Ілларіонов. Що був медійно дуже активний перед 24.02.2022
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11.04.2024 10:34 Відповісти
таки да, а зараз, кои кажуть, що кацапи наступати не будуть?
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11.04.2024 21:45 Відповісти
 
 