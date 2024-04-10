Херсонська ОВА спростувала російську ІПСО про можливий "наступ" на правобережжя області

Росіяни вчергове поширюють ІПСО про можливий "наступ" на правобережну Херсонщину.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"Як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть. А правда - проста. На Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в області - під повним контролем Сил оборони України. Наші воїни готові дати відсіч ворогу.

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