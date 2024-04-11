Польща може надати Україні ракети ППО радянського виробництва, - Дуда
Польща може надати Україні зенітні ракети радянського виробництва.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні, під час двосторонньої зустрічі, я і президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо, з радянських часів. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону для України. Я говоритиму з моїм міністром оборони, коли повернуся до Польщі", - сказав він.
При цьому Дуда зазначив, що системи Patriot, розміщені в Польщі, "були розгорнуті армією США. І ми також маємо системи, розгорнуті британськими збройними силами в Польщі".
"І дозвольте мені також нагадати вам, що з усіх держав, які є сусідами з Україною, яка зазнала вторгнення Росії, це в Польщі російська ракета завдала шкоди і прилетіла. І це в Польщі російські ракети порушують наш повітряний простір", - сказав Дуда.
"Ми самі постійно перебуваємо під загрозою російської атаки. І тому ці системи вони сьогодні захищають", - пояснив польский президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всю эллиту Польскую мы будем мстить вот так должно звучать послание Президента
============
це як йти по вулиці і думати-я можу дати он тому дурбелику в диню.А можу і не дати.
Як мінімум Харків'яни з вами не погодяться...
Ще й повітряні цілі збиває.
Це система ППО і не найгірша...
навіщо витрачати мільярди якщо вона є
Це набагато краще, ніж асфальтом барижити, як «авторитет говнобородько» !!
А соседняя страна Украина - каждый день умывается кровью!
Это уже "мы будем поддерживать Украины столько, сколько будет нужно" или еще нет?
У чому полягає паскудство у протистоянні підлоті? Підлота вважає , що ти зобов"язаний дотримуваться "правил" , тоді як вона може собі дозволить будь-яку підлість!
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Всралися? Так хтож вам "дохтур"?!!! Так що стосовно "сваей страни" - - дивіться за своєю !!!! Вас кацапи вже "їбуть у всі дірки"!!!
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
Чи вам, аби мекнуть, для обліку на болотах?? Дуже московським лайном несе…
ща 6,2. Скілтки ярдів ти надав?
Перестати пахати і сіяти в Україні?
тобто радянських систем ППО взагалі немає, ракети виходить не потрібні, просто чомусь мовчали...
Може таке бути, що поточна адміністрація США знову щось заборонила робити Польші?
як було https://www.unian.ua/world/ssha-zablokuvali-peredachu-ukrajini-polskih-vinishchuvachiv-na-prohannya-kitayu-the-spectator-12056715.html раніше , "Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію"