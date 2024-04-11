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Новости Помощь Украине
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Польша может предоставить Украине ракеты ПВО советского производства, - Дуда

дуда

Польша может предоставить Украине зенитные ракеты советского производства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня во время двусторонней встречи я и президент Владимир Зеленский обсуждали определенные запасы ракет, которые мы до сих пор имеем, с советских времен. И мы обсуждали возможность их передачи Украине для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Польшу", - сказал он.

При этом Дуда отметил, что размещенные в Польше системы Patriot "были развернуты армией США. И мы также имеем системы, развернутые британскими вооруженными силами в Польше".

Смотрите также: Зеленский и Дуда обсудили соглашение о безопасности и усиление украинской ПВО. ВИДЕО

"И позвольте мне также напомнить вам, что из всех государств, соседствующих с Украины, которая подверглась вторжению России, это в Польше российская ракета нанесла вред и прилетела. И это в Польше российские ракеты нарушают наше воздушное пространство", - сказал Дуда.

"Мы сами постоянно находимся под угрозой российской атаки. И потому эти системы они сегодня защищают", - пояснил польский президент.

Автор: 

ПВО (2727) Польша (8405) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+27
Бідна Польща. Її кордони постійно порушують роzzійські ракети. Моїй стурбованості не має меж...
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11.04.2024 20:36
+25
т.е. поляки маючи у себе повно петріотів і іншої новітньої зброї весь цей час мала запас радянського гівна бабучи як Україну перетворюють у руїни і тільки зараз вони про це кажуть типу "може все таки дати чи не дати? у нас там щось валяється... хз побалакаю". Це просто аут. ДЯКУЮ ****, це і є декмократичний світ..
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11.04.2024 20:37
+18
Може надати...., може, може, може ....! Навіть мотлох, і тот - може!!! Мовчки б надавали і не ганьбились!!!
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11.04.2024 20:39
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заявление Дуды мы передали остатки говна сраного советского для защиты Украины мы помним ка раша уничтожила под курском
всю эллиту Польскую мы будем мстить вот так должно звучать послание Президента
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11.04.2024 20:33 Ответить
Під Смолєнськом.
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11.04.2024 20:37 Ответить
Польща може надати Україні зенітні ракети радянського виробництва.
============
це як йти по вулиці і думати-я можу дати он тому дурбелику в диню.А можу і не дати.
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11.04.2024 22:02 Ответить
Може і надаємо досить відрізняються.Раніше Дуду хвилювало українське зерно,ну треба якось про себе заявити.
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11.04.2024 20:34 Ответить
Бідна Польща. Її кордони постійно порушують роzzійські ракети. Моїй стурбованості не має меж...
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11.04.2024 20:36 Ответить
Що по суті питання хотів сказати, крім збирання лайків російських тролів?
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11.04.2024 21:20 Ответить
Тобі - нічого. А по темі - дуже переживаю за Поляків.
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11.04.2024 21:27 Ответить
Дивись, вернешся на ферму- не викажи себе. Ведмедчук таких жартів" переживаю за Польщу" не зрозуміє- випоре привселюдно
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11.04.2024 21:41 Ответить
От скажи, нахіба мені твій гіркий досвід? Хочеш щоб тебе пожаліли?))
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11.04.2024 21:45 Ответить
Ти хвоста на людях не пружинь, росіянин. Це ти на Цензорі такий хоробрий.А прийдеш до каси, ведмідь швидко тебе вкоротить.
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11.04.2024 22:09 Ответить
смокче прутня.
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11.04.2024 22:57 Ответить
т.е. поляки маючи у себе повно петріотів і іншої новітньої зброї весь цей час мала запас радянського гівна бабучи як Україну перетворюють у руїни і тільки зараз вони про це кажуть типу "може все таки дати чи не дати? у нас там щось валяється... хз побалакаю". Це просто аут. ДЯКУЮ ****, це і є декмократичний світ..
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11.04.2024 20:37 Ответить
Весь демократичний світ стурбований що Україна виносить нпз рашки, вони всі сцикуни ще ті.
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11.04.2024 20:40 Ответить
запас радянського гівна

Як мінімум Харків'яни з вами не погодяться...
Ще й повітряні цілі збиває.
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11.04.2024 21:27 Ответить
та це зрозуміло і так, я до того, що для них це непотріб оскільки мають більш новітню зброю і я не розумію нахіба вони її тримали скільки часу, шобишо??? коли ми просили і шукали по всьому світу! може ще виявиться, в кінці року, що в них ще мільйон-два снарядів 120\155 лежить? не буду тепер здивований, зовсім!
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11.04.2024 23:02 Ответить
Як для чого ?
Це система ППО і не найгірша...
навіщо витрачати мільярди якщо вона є
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11.04.2024 23:05 Ответить
Може надати...., може, може, може ....! Навіть мотлох, і тот - може!!! Мовчки б надавали і не ганьбились!!!
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11.04.2024 20:39 Ответить
Так з панського плеча ж, тому і не мовчки
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11.04.2024 21:03 Ответить
Ну, спасибо тебе, папаша. За доброту твою, за щедрость спасибо..

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11.04.2024 20:40 Ответить
польща може надати, а може і не надати радянські ракети. Однак польські f16 можуть дуже легко збивати підорські ракети над Західною частиною України
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11.04.2024 20:40 Ответить
навіщо? хай літають..... не по нимже, я в **** з того, що у них весь цей час лежав запас радянських ракет це при тому, що у нас сьогодні майже батарею С300 знищили, літають по тилу як в себе вдома, з такими темпами уже не буде куди їх заряджати, крім сраки дуди.
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11.04.2024 20:43 Ответить
Можуть ракети збивати, США може 1000 Абрамсів надати, Франція війська ввести, багаттхто і що може.
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11.04.2024 21:22 Ответить
Тобто польща сцить допомагати Україні захищати небо, бо сша не дають Україні 1000 петріотів? Ти точно, не довпойоп?
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11.04.2024 22:12 Ответить
Не сплигуй із теми, хвостатий, сільки ярдів ти дав на допомогу Україні?
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11.04.2024 22:13 Ответить
смокче прутня.
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11.04.2024 22:58 Ответить
Дякуємо Польщі за підтримку України!
Це набагато краще, ніж асфальтом барижити, як «авторитет говнобородько» !!
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11.04.2024 20:41 Ответить
****, европейцы сидят с 100 комплексов Patriot и "защищаются" хотя никто по ним не стреляет.

А соседняя страна Украина - каждый день умывается кровью!
Это уже "мы будем поддерживать Украины столько, сколько будет нужно" или еще нет?
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11.04.2024 20:50 Ответить
А Польща ЗОБОВ"ЯЗАНА "передавать" - якщо президент України в умовах війни зупиняє оборонні програми та витрачає мільярди гривень на ремонт доріг по яких агресор наступає на Україну?
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11.04.2024 21:09 Ответить
Зараз російських провокаторів більше ніж реальних дописувачів.
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11.04.2024 21:24 Ответить
Тому я звідси і не йду! "Якщо не я- то хто ж?!!!" Мало є тих хто зможе тут цим гнидам протистоять!

У чому полягає паскудство у протистоянні підлоті? Підлота вважає , що ти зобов"язаний дотримуваться "правил" , тоді як вона може собі дозволить будь-яку підлість!
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11.04.2024 21:27 Ответить
Нажаль їх дуже багато, а супевайзери за активне протистояння-банять.
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11.04.2024 21:42 Ответить
Як ти думаєш - скільки разів мене за десять років (атаки на сайт "зменшили" строк діяльності на сайті) БАНИЛИ? Тричі! Один раз за анекдот з матюками Один раз - за скаргою кацапською (відновили за добу) Третій раз - за "перемивання кісток" адміну І ВСЕ!!! Просто я - "битий вовк" У мене "в крові" - подібне протистояння! "Іду по лезу бритви"!!!
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11.04.2024 21:53 Ответить
Так чого ти сюди в черговий раз приперся? Це ж "порохоботський" ресурс! А від тебе "кацапщиною" тхне! Який у тебе зараз "нік"? Сьомий? Чи восьмий? Пам"ятаю - ти у нас колись був "бульбаш звичайни" Я навіть про тебе анекдот написав:
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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12.04.2024 10:37 Ответить
Ну раз написали то опубликуйте может премию дадут , опять же гонорар не лишним будет. Я вообще-то тут никого не оскорблял и если что-то комментирую то опять же без оскорбления Украины и украинцев. А Вам бы советовал не лезть в дела чужой страны. Вообще какое вам дело кто у нас президент какой порядок, смотрите за своей страной все будет хорошо.
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12.04.2024 13:40 Ответить
Ти "долбонувся"? З 2014 року тут висіла купа "бяларусав" які на розказували "как украинцам навести парядак в сваей стране" Після 2020-го - "запхнули язика у сраку" Бо одна справа - "воювать" "десь" і зовсім інша - "воювать дома
Всралися? Так хтож вам "дохтур"?!!! Так що стосовно "сваей страни" - - дивіться за своєю !!!! Вас кацапи вже "їбуть у всі дірки"!!!

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
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12.04.2024 15:06 Ответить
Це вам до СРАТЬєха зеленого треба звернутися…ще у 2019 році!!
Чи вам, аби мекнуть, для обліку на болотах?? Дуже московським лайном несе…
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11.04.2024 22:00 Ответить
А Польша быстро бы передала не унылое советское гавно, а свои Patriot, если б стреляли ракетами с украинским зерном.
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11.04.2024 20:53 Ответить
А можна конкретно чим зараз допомагає польща Україні? А то ми бачимо або пусті балачки про допомогу або допомогу росії зі знищення української економіки через блокування кордону
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11.04.2024 21:01 Ответить
США- 80 ярдів допрмоги, Німеччина- 20, Британія - 12, Нідерланди - 7,2, Поль
ща 6,2. Скілтки ярдів ти надав?
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11.04.2024 21:27 Ответить
Ага, українські біженці лише за рік заплатили 5 лярдів податків польщі. польща визить із України офіційно 12 лярдів на рік через торгівлю. Продовжувати?
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11.04.2024 22:09 Ответить
Тільки, забув дописати, що 5 ярдів- це злоті, що за курсом дорівнює 1,2 ярда євро. А імпорт із України до Польщі- 6 ярдів доларі, експорт- Польщі до України -10 ярдів за 2022 рік.
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11.04.2024 22:28 Ответить
Ну так ти сам підтверджуєш, що польща вже відбила свої мільярди витрачені на Україну.
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12.04.2024 06:19 Ответить
Вона їх " відбила б" у будь- якому випадку, із допомогою, чи без. Але є факт- 6,2 ярда по 24 рік. Чи може не потрібно було їх надавати?
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12.04.2024 12:53 Ответить
смокче прутня.
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11.04.2024 22:59 Ответить
Петушок закукарекал))
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11.04.2024 21:04 Ответить
А не радянські слабо? Всерівно вони вам не треба. Кацапські ракети до вас літають,як до себе до дому.
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11.04.2024 20:46 Ответить
може.. але шо заважає? пеньондзів хочуть?
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11.04.2024 20:50 Ответить
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11.04.2024 20:54 Ответить
Оце точно!
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11.04.2024 21:06 Ответить
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11.04.2024 20:56 Ответить
А дореволюційних, часом, немає??
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11.04.2024 21:03 Ответить
Бажано ще б коп'я з кам'яними наконечниками
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11.04.2024 21:16 Ответить
І що для цього треба?
Перестати пахати і сіяти в Україні?
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11.04.2024 22:19 Ответить
Поляки хочуть самі повоювати з Рашкою
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11.04.2024 22:23 Ответить
Зараз Офісна дипломатія підключить ботоферми і обісре поляків так, щоб ті відвернулись зі своєю допомогою.
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11.04.2024 22:24 Ответить
А фермери їх пропустять?
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11.04.2024 22:28 Ответить
О Курва.Гарні у нас союзники) дадуть вони,можливо...коли вже отримають новішу зброю від США,але у нас вже небуде самих пускових.
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11.04.2024 23:37 Ответить
Якась дичина "Він додав, що його країна зараз не має систем ППО, аби передати Києву, а користується американським і британськими установками."
тобто радянських систем ППО взагалі немає, ракети виходить не потрібні, просто чомусь мовчали...

Може таке бути, що поточна адміністрація США знову щось заборонила робити Польші?
як було https://www.unian.ua/world/ssha-zablokuvali-peredachu-ukrajini-polskih-vinishchuvachiv-na-prohannya-kitayu-the-spectator-12056715.html раніше , "Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію"
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11.04.2024 23:51 Ответить
У ракет радянского выробництва ресурс закончился 10 лет назад! Минимум.
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12.04.2024 03:06 Ответить
Давайте SS-18 😬
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12.04.2024 04:02 Ответить
 
 