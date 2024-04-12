Українці використали половину коштів, отриманих за "єВідновленням", - "слуга народу" Шуляк

Українці вже використали половину коштів, які за програмою "єВідновлення" їм погодили у якості компенсації за знищене житло. Вони уклали угод на 4,3 млрд грн.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Йдеться про 4,3 млрд грн укладених угод купівлі-продажу власниками 2060 житлових сертифікатів єВідновлення. Ще майже 645 млн грн на придбання нового житла забронювали власники 364 сертифікатів. Це означає, що вони вже обрали нерухомість і протягом місяця укладуть відповідну угоду", - пояснила Шуляк.

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Вона додала, що найчастіше укладають угоди з купівлі-продажу квартир у багатоквартирних будинках - 76% від загальної кількості. Четверта частина угод припадає на купівлю приватних будинків.

Пік використання українцями житлових сертифікатів, за які купувалося нове житло, припав на кінець січня цього року. Зараз темпи трохи сповільнилися, і це пояснюється відкладеним попитом - можливість обмінювати сертифікати на житло українці отримали лише з 1 січня.

"Зараз попит стабілізувався, громадяни не поспішають - придивляються до можливих варіантів і очікують на оптимальні пропозиції на ринку", - вказує голова комітету.

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Найчастіше використовують житлові сертифікати у Київській, Харківській, Чернігівській і Миколаївській областях.

Загальна сума всіх погоджених за програмою єВідновлення виплат - компенсації як за пошкоджене, так і за знищене житло - наближається до позначки 15 млрд грн, а загальна кількість схвалених заяв становить 52 400.