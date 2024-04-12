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Українці використали половину коштів, отриманих за "єВідновленням", - "слуга народу" Шуляк

житло

Українці вже використали половину коштів, які за програмою "єВідновлення" їм погодили у якості компенсації за знищене житло. Вони уклали угод на 4,3 млрд грн.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Йдеться про 4,3 млрд грн укладених угод купівлі-продажу власниками 2060 житлових сертифікатів єВідновлення. Ще майже 645 млн грн на придбання нового житла забронювали власники 364 сертифікатів. Це означає, що вони вже обрали нерухомість і протягом місяця укладуть відповідну угоду", - пояснила Шуляк.

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Вона додала, що найчастіше укладають угоди з купівлі-продажу квартир у багатоквартирних будинках - 76% від загальної кількості. Четверта частина угод припадає на купівлю приватних будинків.

Пік використання українцями житлових сертифікатів, за які купувалося нове житло, припав на кінець січня цього року. Зараз темпи трохи сповільнилися, і це пояснюється відкладеним попитом - можливість обмінювати сертифікати на житло українці отримали лише з 1 січня.

"Зараз попит стабілізувався, громадяни не поспішають - придивляються до можливих варіантів і очікують на оптимальні пропозиції на ринку", - вказує голова комітету.

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Найчастіше використовують житлові сертифікати у Київській, Харківській, Чернігівській і Миколаївській областях.

Загальна сума всіх погоджених за програмою єВідновлення виплат - компенсації як за пошкоджене, так і за знищене житло - наближається до позначки 15 млрд грн, а загальна кількість схвалених заяв становить 52 400.

Автор: 

житло (1064) Шуляк Олена (129) єВідновлення (102)


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У слуг народа згодом виявиться кілька десятків пошкоджених будинків у кожного
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12.04.2024 09:23 Відповісти
... родича....
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12.04.2024 09:27 Відповісти
Шуляк якраз та якої віриш більше чим самому собі, ще й "слуга народу", ну як жеж можно не вірити
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12.04.2024 09:31 Відповісти
Чому синок і чоловік цієї зєльоної шмари - шуляк не на фронті?!
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12.04.2024 09:44 Відповісти
шмурдяк вирішила нагадати про своє нікчемне існування?
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12.04.2024 10:24 Відповісти
Уявляю, як ця Шуляк обновилася.
Коли настане травень - треба ЗЕ-****** срачами виганять з ОП до...каталажки.
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12.04.2024 11:31 Відповісти
Щоб зрозуміти кому ці кошти пішли достатньо дати першу 10 чи 20 найбільших виплат. Шуляк це може опублікувати, без фамілій, тільки суми.
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12.04.2024 12:11 Відповісти
Пытался получить хоть какую то компенсацию зеленой "власти" за свой пострадавший дом. Дом в наличии есть, и я в нем жил и был прописан, его покупал оффициально еще 30 лет назад. Только он не приватизоран. Дом по факту есть,а в реестре его нет. Вместо компенсации получил "большой болт" Если послушать зеленых чертей,у них все очень просто: нужно только зайти в их приложение, и "нажать на кнопку" И деньгами "засыпят". А реальной в жизни все по другому. Зелень дебильная, вы на землю бы спустились, да оглянулись вокруг. Таки как я еще очень-очень много.
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12.04.2024 12:46 Відповісти
 
 