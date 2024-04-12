Украинцы использовали половину средств, полученных по "єВідновлення", - "слуга народа" Шуляк

Украинцы уже использовали половину средств, которые по программе "єВідновлення" им согласовали в качестве компенсации за разрушенное жилье. Они заключили соглашения на 4,3 млрд грн.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Речь идет о 4,3 млрд грн заключенных сделок купли-продажи владельцами 2060 жилищных сертификатов єВідновлення. Еще почти 645 млн грн на приобретение нового жилья забронировали владельцы 364 сертификатов. Это означает, что они уже выбрали недвижимость и в течение месяца заключат соответствующее соглашение", - объяснила Шуляк.

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Она добавила, что чаще всего заключают сделки купли-продажи квартир в многоквартирных домах — 76% из общего количества. Четвертая часть сделок приходится на покупку частных домов.

Пик по использованию украинцами жилищных сертификатов, за которые покупалось новое жилье, пришелся на конец января этого года. В настоящее время темпы немного замедлились, и это объясняется отложенным спросом – возможность обменивать сертификаты на жилье украинцы получили только с 1 января.

"Сейчас спрос стабилизировался, граждане не спешат - присматриваются к возможным вариантам и ожидают оптимальных предложений на рынке", - уточняет глава комитета.

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Чаще всего используют жилищные сертификаты в Киевской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Общая сумма всех согласованных по программе єВідновлення выплат – компенсации как за поврежденное, так и за уничтоженное жилье - приближается к отметке в 15 млрд грн, а общее количество одобренных заявлений составляет 52 400.