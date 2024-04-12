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Украинцы использовали половину средств, полученных по "єВідновлення", - "слуга народа" Шуляк

житло

Украинцы уже использовали половину средств, которые по программе "єВідновлення" им согласовали в качестве компенсации за разрушенное жилье. Они заключили соглашения на 4,3 млрд грн.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Речь идет о 4,3 млрд грн заключенных сделок купли-продажи владельцами 2060 жилищных сертификатов єВідновлення. Еще почти 645 млн грн на приобретение нового жилья забронировали владельцы 364 сертификатов. Это означает, что они уже выбрали недвижимость и в течение месяца заключат соответствующее соглашение", - объяснила Шуляк.

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Она добавила, что чаще всего заключают сделки купли-продажи квартир в многоквартирных домах — 76% из общего количества. Четвертая часть сделок приходится на покупку частных домов.

Пик по использованию украинцами жилищных сертификатов, за которые покупалось новое жилье, пришелся на конец января этого года. В настоящее время темпы немного замедлились, и это объясняется отложенным спросом – возможность обменивать сертификаты на жилье украинцы получили только с 1 января.

"Сейчас спрос стабилизировался, граждане не спешат - присматриваются к возможным вариантам и ожидают оптимальных предложений на рынке", - уточняет глава комитета.

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Чаще всего используют жилищные сертификаты в Киевской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Общая сумма всех согласованных по программе єВідновлення выплат – компенсации как за поврежденное, так и за уничтоженное жилье - приближается к отметке в 15 млрд грн, а общее количество одобренных заявлений составляет 52 400.

Автор: 

жилье (908) Шуляк Елена (86) єВідновлення (21)


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У слуг народа згодом виявиться кілька десятків пошкоджених будинків у кожного
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12.04.2024 09:23 Ответить
... родича....
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12.04.2024 09:27 Ответить
Шуляк якраз та якої віриш більше чим самому собі, ще й "слуга народу", ну як жеж можно не вірити
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12.04.2024 09:31 Ответить
Чому синок і чоловік цієї зєльоної шмари - шуляк не на фронті?!
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12.04.2024 09:44 Ответить
шмурдяк вирішила нагадати про своє нікчемне існування?
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12.04.2024 10:24 Ответить
Уявляю, як ця Шуляк обновилася.
Коли настане травень - треба ЗЕ-****** срачами виганять з ОП до...каталажки.
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12.04.2024 11:31 Ответить
Щоб зрозуміти кому ці кошти пішли достатньо дати першу 10 чи 20 найбільших виплат. Шуляк це може опублікувати, без фамілій, тільки суми.
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12.04.2024 12:11 Ответить
Пытался получить хоть какую то компенсацию зеленой "власти" за свой пострадавший дом. Дом в наличии есть, и я в нем жил и был прописан, его покупал оффициально еще 30 лет назад. Только он не приватизоран. Дом по факту есть,а в реестре его нет. Вместо компенсации получил "большой болт" Если послушать зеленых чертей,у них все очень просто: нужно только зайти в их приложение, и "нажать на кнопку" И деньгами "засыпят". А реальной в жизни все по другому. Зелень дебильная, вы на землю бы спустились, да оглянулись вокруг. Таки как я еще очень-очень много.
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12.04.2024 12:46 Ответить
 
 