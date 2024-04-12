Країни НАТО мають збільшити виробництво боєприпасів для стримування РФ, - Дуда
Європа повинна об’єднати зусилля зі США, щоб виробляти більше артилерійських боєприпасів для забезпечення безпеки й стримування Росії.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.
"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки", - наголосив він.
Дуда зауважив, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати потенційні напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія.
Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.
Дуда також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході".
За його словами, це - найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.
"Це і підтримка України дозволить нам мирним шляхом захистити себе від російського імперіалізму", - додав Дуда.
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а тут ще й Захід такий:
- маємо збільшити виробництво !
- плануємо планувати .
Тобто снаряди - полякам, а Україні - "підтримка"?!