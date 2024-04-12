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Країни НАТО мають збільшити виробництво боєприпасів для стримування РФ, - Дуда

дуда

Європа повинна об’єднати зусилля зі США, щоб виробляти більше артилерійських боєприпасів для забезпечення безпеки й стримування Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.

"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки", - наголосив він.

Дуда зауважив, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати потенційні напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, - Дуда

Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.

Дуда також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході".

За його словами, це - найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.

"Це і підтримка України дозволить нам мирним шляхом захистити себе від російського імперіалізму", - додав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО потрібно майже 10 трлн доларів, щоб переозброїти свої армії, - Bloomberg

Автор: 

боєприпаси (2260) НАТО (6395) росія (64871) Дуда (770)


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я думав, що хвороба "зробимо колись в майбутньому часі" притаманна тільки зешапіто .

а тут ще й Захід такий:

- маємо збільшити виробництво !

- плануємо планувати .
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12.04.2024 13:28 Відповісти
А на скільки збільшила виробнцтво *********** власне Польща? І скільки надасть ЗСУ?
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12.04.2024 13:36 Відповісти
Це і підтримка України дозволить нам мирним шляхом захистити себе від імперіалізму"
Тобто снаряди - полякам, а Україні - "підтримка"?!
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12.04.2024 13:55 Відповісти
за рівнем пазітівних новин у змі, дуда-туск вже наздоганяють бубочку. Однак, як у першому, так і у другому випадку, ці новини ні що інше як пустим піздєжом назвати не можна
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12.04.2024 14:18 Відповісти
 
 