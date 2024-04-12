Уряд призначив заступника голови ОП Сибігу першим заступником глави МЗС України
Кабмін сьогодні, 12 квітня, погодив призначення Андрія Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука.
Так, Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.
На посаду першого заступника глави МЗС України уряд призначив Андрія Сибігу.
Раніше Сибіга працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Що відомо про Сибігу
Сибіга призначений заступником керівника Офісу президента України указом Зеленського від 31 травня 2021 року.
Микола Точицький в структурі МЗС із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.
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Там у Конго посольство України відкрили на початку квітня
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В Трускавці?
будьоновкиєрмаковки одягати