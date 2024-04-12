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Уряд призначив заступника голови ОП Сибігу першим заступником глави МЗС України

Андрій Сибіга

Кабмін сьогодні, 12 квітня, погодив призначення Андрія Сибіги першим заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представника Кабміну у ВР Тараса Мельничука.

Так, Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня звільнив Миколу Точицького з посади заступника міністра закордонних справ.

На посаду першого заступника глави МЗС України уряд призначив Андрія Сибігу

Раніше Сибіга працював заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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Що відомо про Сибігу

Сибіга призначений заступником керівника Офісу президента України указом Зеленського від 31 травня 2021 року.

Микола Точицький в структурі МЗС із 1993 року. 29 вересня 2021 року він став заступником міністра закордонних справ України.

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Автор: 

Кабмін (14057) МЗС (4106) призначення (2272) Сибіга (358) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+9
Ось і майбутня заміна Кулебі приїхала...
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12.04.2024 13:45
+6
Ще одне пусте місце, яке буде вислужуватись перед завгоспом, а не служити Україні.
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12.04.2024 13:48
+5
Скоро можемо дізнатися, що насправді, згідно з таємним указом, Зеленський працює заступником Єрмака. Ніхто навіть не здивується. )))
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12.04.2024 14:09
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Ось і майбутня заміна Кулебі приїхала...
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12.04.2024 13:45 Відповісти
Кулебу, щоб рота не відкривав, послом у Британію прилаштують.
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12.04.2024 13:49 Відповісти
У Конго! З огляду на його "потужні" дипломатичні "досягнення" у зносинах із США, Сполученим Королівством, Німеччиною та іншими країнами Заходу
Там у Конго посольство України відкрили на початку квітня
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12.04.2024 13:56 Відповісти
тож послом у Британії буде Залужний.
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12.04.2024 14:09 Відповісти
Вже чула, що, точно, ні. Побачимо.
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12.04.2024 14:37 Відповісти
точно ні? то звідки така інфа? Бо була інформація, що Залужний зараз проходить дипломатичні курси, щоб фахово зміг приступити до нової роботи.
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12.04.2024 14:44 Відповісти
Залужний зараз проходить дипломатичні курси
*******
В Трускавці?
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12.04.2024 15:04 Відповісти
не знаю. ) була інфа, що він проходить курси дипломата. наскільки це правда, то я не в курсі.
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12.04.2024 15:09 Відповісти
Здається NEWSROOM. Якщо знайду, скину посилання.
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12.04.2024 15:09 Відповісти
Украінськии спрут
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12.04.2024 13:45 Відповісти
Ще одне пусте місце, яке буде вислужуватись перед завгоспом, а не служити Україні.
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12.04.2024 13:48 Відповісти
ОП - кладєзь кадрів
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12.04.2024 13:51 Відповісти
Не знаю, що за людина, але політичну кар'єру він розпочав ще в затертому 1997-му році, і саме в МЗС.
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12.04.2024 13:52 Відповісти
Й освіта відповідна є, крім стажу.
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12.04.2024 13:54 Відповісти
Це звичайний наглядач за діями МВС від єрмакова та татарви!!!
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12.04.2024 14:49 Відповісти
Він працював в системі МЗС задовго до зеленої пошесті. Але ця влада вже встигла його "приголубити", тому побачимо...
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12.04.2024 14:52 Відповісти
Отож!!!
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12.04.2024 15:05 Відповісти
Завхоз кує кадри, кожному вже можна будьоновки єрмаковки одягати
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12.04.2024 13:57 Відповісти
Ермолки.
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12.04.2024 14:34 Відповісти
Потужне призначення, опа перебирається в Кабмін
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12.04.2024 13:57 Відповісти
Скоро можемо дізнатися, що насправді, згідно з таємним указом, Зеленський працює заступником Єрмака. Ніхто навіть не здивується. )))
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12.04.2024 14:09 Відповісти
Та він і без всіляких указів лише озвучує хотєлки єрмака!
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12.04.2024 14:17 Відповісти
Смотрящий от х-ловского смотрящего.
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12.04.2024 14:37 Відповісти
 
 